आसिम मुनीर: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से शांति वार्ता के मध्यस्थ तक

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की यात्रा, राजनीतिक अस्थिरता से लेकर फील्ड मार्शल बनने और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तक। भारत-पाकिस्तान संघर्ष में उनकी भूमिका और अमेरिका के साथ संबंधों पर विस्तृत विश्लेषण।
पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में ईरान के साथ शांति वार्ता ओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवंबर 2022 में थ्री-स्टार जनरल से पाकिस्तान ी सेना के प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने के समय, देश राजनीति क अस्थिरता से जूझ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और वे 'हक़ीक़ी आज़ादी' का आंदोलन चला रहे थे। उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और इमरान खान ने सेना पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) सरकार को खत्म करने का आरोप लगाया। जनरल आसिम मुनीर को पीटीआई समर्थकों से सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि, सेना और सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया। 9 मई 2023 को, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद, इमरान खान और पीटीआई के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पीटीआई का दावा है कि सेना नेतृत्व ने उन्हें 'इंतिक़ाम का निशाना' बनाया। फरवरी 2024 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) और सहयोगियों की सरकार केंद्र में बनी। इसके लगभग सवा साल बाद, भारत- पाकिस्तान संघर्ष ने जनरल आसिम मुनीर को न केवल फ़ील्ड मार्शल बनाया, बल्कि उन्हें अमेरिका और ईरान के बीच विवाद में भी एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभारा। न्यूलाइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कामरान बुख़ारी के अनुसार, जब आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने तो देश मुश्किलों का सामना कर रहा था। इमरान खान 'क्रांति' लाने की कोशिश कर रहे थे और सेना उनके खिलाफ मानी जा रही थी, लेकिन मुनीर हर चुनौती से निपटने में सफल रहे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष ने आसिम मुनीर को देश के इतिहास का दूसरा फ़ील्ड मार्शल बना दिया और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया की अन्य प्रभावशाली हस्तियों की नजरों में ला दिया। एशिया ग्रुप में पार्टनर और चीफ़ प्रोडक्ट ऑफिसर उज़ैर यूनुस का कहना है कि भारत के साथ हुआ विवाद आसिम मुनीर और पाकिस्तान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद आसिम मुनीर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। इस संघर्ष ने देश के अंदर यह संदेश दिया कि पाकिस्तान ी सेना के पास जवाब देने की पूरी क्षमता है और देश के बाहर क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को यह संदेश मिला कि पाकिस्तान के पास ऐसी सैन्य शक्ति मौजूद है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के खिलाफ इसी संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को तरक्की दी और वे 5-स्टार जनरल बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान और भारत में युद्धविराम उनकी कोशिशों से हुआ और इस्लामाबाद खुलकर इस दावे का समर्थन करता है। डॉक्टर कामरान बुख़ारी का कहना है कि इसी संघर्ष और उसके बाद हुए युद्धविराम ने आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप का 'पसंदीदा फ़ील्ड मार्शल' बनाया। डॉक्टर सहर ख़ान, जो 'इंस्टीट्यूट फ़ॉर ग्लोबल अफ़ेयर्स' की नॉन-रेसीडेंट फ़ेलो हैं, ने वॉशिंगटन में आसिम मुनीर को दो दौरों के दौरान करीब से देखा। उन्होंने बताया कि पहले दौरे में मुनीर शांत थे और आत्मविश्वास में नहीं लग रहे थे, जबकि दूसरे दौरे में वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के ठीक बाद यह दौरा था और उन्होंने इस संकट को अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया.
पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में ईरान के साथ शांति वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवंबर 2022 में थ्री-स्टार जनरल से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने के समय, देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और वे 'हक़ीक़ी आज़ादी' का आंदोलन चला रहे थे। उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और इमरान खान ने सेना पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) सरकार को खत्म करने का आरोप लगाया। जनरल आसिम मुनीर को पीटीआई समर्थकों से सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि, सेना और सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया। 9 मई 2023 को, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद, इमरान खान और पीटीआई के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पीटीआई का दावा है कि सेना नेतृत्व ने उन्हें 'इंतिक़ाम का निशाना' बनाया। फरवरी 2024 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) और सहयोगियों की सरकार केंद्र में बनी। इसके लगभग सवा साल बाद, भारत-पाकिस्तान संघर्ष ने जनरल आसिम मुनीर को न केवल फ़ील्ड मार्शल बनाया, बल्कि उन्हें अमेरिका और ईरान के बीच विवाद में भी एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभारा। न्यूलाइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कामरान बुख़ारी के अनुसार, जब आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने तो देश मुश्किलों का सामना कर रहा था। इमरान खान 'क्रांति' लाने की कोशिश कर रहे थे और सेना उनके खिलाफ मानी जा रही थी, लेकिन मुनीर हर चुनौती से निपटने में सफल रहे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष ने आसिम मुनीर को देश के इतिहास का दूसरा फ़ील्ड मार्शल बना दिया और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया की अन्य प्रभावशाली हस्तियों की नजरों में ला दिया। एशिया ग्रुप में पार्टनर और चीफ़ प्रोडक्ट ऑफिसर उज़ैर यूनुस का कहना है कि भारत के साथ हुआ विवाद आसिम मुनीर और पाकिस्तान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद आसिम मुनीर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। इस संघर्ष ने देश के अंदर यह संदेश दिया कि पाकिस्तानी सेना के पास जवाब देने की पूरी क्षमता है और देश के बाहर क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को यह संदेश मिला कि पाकिस्तान के पास ऐसी सैन्य शक्ति मौजूद है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के खिलाफ इसी संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को तरक्की दी और वे 5-स्टार जनरल बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान और भारत में युद्धविराम उनकी कोशिशों से हुआ और इस्लामाबाद खुलकर इस दावे का समर्थन करता है। डॉक्टर कामरान बुख़ारी का कहना है कि इसी संघर्ष और उसके बाद हुए युद्धविराम ने आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप का 'पसंदीदा फ़ील्ड मार्शल' बनाया। डॉक्टर सहर ख़ान, जो 'इंस्टीट्यूट फ़ॉर ग्लोबल अफ़ेयर्स' की नॉन-रेसीडेंट फ़ेलो हैं, ने वॉशिंगटन में आसिम मुनीर को दो दौरों के दौरान करीब से देखा। उन्होंने बताया कि पहले दौरे में मुनीर शांत थे और आत्मविश्वास में नहीं लग रहे थे, जबकि दूसरे दौरे में वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के ठीक बाद यह दौरा था और उन्होंने इस संकट को अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया
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