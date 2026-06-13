Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 87 रनों से हराया

क्रिकेट News

इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 87 रनों से हराया
इंग्लैंडविमेंस टी-20 वर्ल्ड कपश्रीलंका
📆13-06-2026 03:23:00
📰Dainik Bhaskar
207 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 107% · Publisher: 51%

इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। उसने शुक्रवार रात को ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 87 रनों से हराया।

मेजबान इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। उसने शुक्रवार रात को ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 87 रनों से हराया। मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा किंग्सटन और एक्टेस-सिंगर जिजी स्ट्रॉलेन ने परफॉर्म किया। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में एक विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ई टीम 20 ओवर में 10 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। 21 साल की फ्रेया केम्प ने अपने टी-20 वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में 4 विकेट झटके। इंग्लिश ओपनर डैनी वायट-हॉज को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया। उसने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया। उसने 2023 में केपटाउन में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 213 रन बनाए थे। इंग्लिश ओपनर डैनी वायट-हॉज ने नाबाद 219 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 62 गेंदों की पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। वायट-हॉज ने मां बनने के बाद पहला शतक लगाया है। 35 साल की इस सीनियर बैटर ने टी-20 इंटरनेशनल में तीसरा शतक लगाया है। उन्होंने 33वीं बॉल पर चौका लगाकर हाफ सेंचुरी पूरी की। फिर ब्राजीलियन फुटबॉलर बेबेटो के स्टाइल में 'रॉक-ए-बेबी' (बच्चे को झुलाने वाला) सेलिब्रेशन किया। उन्होंने यह शतक अपनी बेटी डेजी को समर्पित किया। वायट-हॉज 8वां टी-20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। मैच में श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापटू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि वे यहां की कंडीशंस से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। यहां एक दिन पहले बारिश भी हुई थी। हालांकि, यह फैसला गलत साबित हुआ। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी व्याट-हॉज और एमी जोन्स (50 रन) ने शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 82 गेंदों पर 135 रनों की साझेदारी की। यह महिला टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। काफ इंजरी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) से वापसी कर रही इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली। 220 रन का टारगेट चेज कर रही श्रीलंका ई टीम की बैटिंग फेल रही। उसकी शुरुआत खराब रही और लगातार विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड के सभी छह गेंदबाजों को कप्तान ने शुरुआती 9 ओवरों में आजमाया। कप्तान चमारी अथापथु बड़ी पारी नहीं खेल पाईं। उन्हें व्याट-हॉज ने डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री के पास दौड़ते हुए बेहतरीन कैच पकड़कर आउट किया। इंग्लैंड की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज फ्रेया केम्प श्रीलंका के लोअर ऑर्डर (निचले क्रम) के लिए काल साबित हुईं। पीठ की चोट (स्ट्रैस फ्रैक्चर) से उबरने के बाद लौट रहीं केम्प ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 4 गेंदों के अंदर 3 विकेट लेकर उन्होंने श्रीलंका की बची-खुची उम्मीदें खत्म कर दीं। मैच के आखिरी ओवर में अनुभवी स्पिनर सोफी एसलस्टोन ने बाकी 2 विकेट लेकर श्रीलंका की पारी समेट दी। डैनी व्याट-हॉज ने अपने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक लगाते हुए इस प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में श्रीलंका की चमारी अथापथु, रोमानिया की रेबेका ब्लेक, तंजानिया की फातुमा किबासु, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट की बराबरी कर ली। इन सभी बल्लेबाजों के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3-3 शतक दर्ज हैं। वहीं, महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ईशा ओझा के नाम है। डैनी व्याट-हॉज इंग्लैंड की दूसरी महिला क्रिकेट र बन गई हैं, जिन्होंने महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है। उनसे पहले यह उपलब्धि केवल इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट के नाम थी, जिन्होंने 2020 टी-20 वर्ल्ड कप में कैनबरा में थाईलैंड के खिलाफ नाबाद 108 रन की पारी खेली थी। अब डैनी ने एजबेस्टन में नाबाद 105 रन बनाकर इस खास सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके साथ ही वह महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी बन गईं और इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में एक और यादगार उपलब्धि अपने नाम कर ली। डैनी व्याट-हॉज महिला टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाजों की सूची में 593 रनों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नैट साइवर-ब्रंट के नाम है, जिन्होंने 784 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिनके नाम 768 रन दर्ज हैं। डैनी व्याट-हॉज के बाद चौथे स्थान पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 541 रन बनाए हैं। वहीं, इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान हीथर नाइट 505 रनों के साथ इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं.

मेजबान इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। उसने शुक्रवार रात को ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 87 रनों से हराया। मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा किंग्सटन और एक्टेस-सिंगर जिजी स्ट्रॉलेन ने परफॉर्म किया। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में एक विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 10 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। 21 साल की फ्रेया केम्प ने अपने टी-20 वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में 4 विकेट झटके। इंग्लिश ओपनर डैनी वायट-हॉज को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड ने विमेंस टी-20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया। उसने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया। उसने 2023 में केपटाउन में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 213 रन बनाए थे। इंग्लिश ओपनर डैनी वायट-हॉज ने नाबाद 219 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 62 गेंदों की पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। वायट-हॉज ने मां बनने के बाद पहला शतक लगाया है। 35 साल की इस सीनियर बैटर ने टी-20 इंटरनेशनल में तीसरा शतक लगाया है। उन्होंने 33वीं बॉल पर चौका लगाकर हाफ सेंचुरी पूरी की। फिर ब्राजीलियन फुटबॉलर बेबेटो के स्टाइल में 'रॉक-ए-बेबी' (बच्चे को झुलाने वाला) सेलिब्रेशन किया। उन्होंने यह शतक अपनी बेटी डेजी को समर्पित किया। वायट-हॉज 8वां टी-20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। मैच में श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापटू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि वे यहां की कंडीशंस से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। यहां एक दिन पहले बारिश भी हुई थी। हालांकि, यह फैसला गलत साबित हुआ। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी व्याट-हॉज और एमी जोन्स (50 रन) ने शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 82 गेंदों पर 135 रनों की साझेदारी की। यह महिला टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। काफ इंजरी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) से वापसी कर रही इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली। 220 रन का टारगेट चेज कर रही श्रीलंकाई टीम की बैटिंग फेल रही। उसकी शुरुआत खराब रही और लगातार विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड के सभी छह गेंदबाजों को कप्तान ने शुरुआती 9 ओवरों में आजमाया। कप्तान चमारी अथापथु बड़ी पारी नहीं खेल पाईं। उन्हें व्याट-हॉज ने डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री के पास दौड़ते हुए बेहतरीन कैच पकड़कर आउट किया। इंग्लैंड की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज फ्रेया केम्प श्रीलंका के लोअर ऑर्डर (निचले क्रम) के लिए काल साबित हुईं। पीठ की चोट (स्ट्रैस फ्रैक्चर) से उबरने के बाद लौट रहीं केम्प ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 4 गेंदों के अंदर 3 विकेट लेकर उन्होंने श्रीलंका की बची-खुची उम्मीदें खत्म कर दीं। मैच के आखिरी ओवर में अनुभवी स्पिनर सोफी एसलस्टोन ने बाकी 2 विकेट लेकर श्रीलंका की पारी समेट दी। डैनी व्याट-हॉज ने अपने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक लगाते हुए इस प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में श्रीलंका की चमारी अथापथु, रोमानिया की रेबेका ब्लेक, तंजानिया की फातुमा किबासु, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट की बराबरी कर ली। इन सभी बल्लेबाजों के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3-3 शतक दर्ज हैं। वहीं, महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ईशा ओझा के नाम है। डैनी व्याट-हॉज इंग्लैंड की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है। उनसे पहले यह उपलब्धि केवल इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट के नाम थी, जिन्होंने 2020 टी-20 वर्ल्ड कप में कैनबरा में थाईलैंड के खिलाफ नाबाद 108 रन की पारी खेली थी। अब डैनी ने एजबेस्टन में नाबाद 105 रन बनाकर इस खास सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके साथ ही वह महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी बन गईं और इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में एक और यादगार उपलब्धि अपने नाम कर ली। डैनी व्याट-हॉज महिला टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाजों की सूची में 593 रनों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नैट साइवर-ब्रंट के नाम है, जिन्होंने 784 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिनके नाम 768 रन दर्ज हैं। डैनी व्याट-हॉज के बाद चौथे स्थान पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 541 रन बनाए हैं। वहीं, इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान हीथर नाइट 505 रनों के साथ इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

इंग्लैंड विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप श्रीलंका डैनी व्याट-हॉज शतकीय पारी प्लेयर ऑफ द मैच

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ऋचा घोष ने मैच में 68 रन बनाए, इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हरायाऋचा घोष ने मैच में 68 रन बनाए, इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हरायाऋचा घोष ने ICC विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के वार्म-अप मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हराया। उन्होंने 36 गेंद पर 68 रन बनाए।
Read more »

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की मजबूत दावेदार हैं। लेख में इन टीमों के रिकॉर्ड, फॉर्म और कप्तानी का विश्लेषण।
Read more »

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित चार टीमें खिताब की प्रबल दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित चार टीमें खिताब की प्रबल दावेदारविमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अपनी ताकत और फॉर्म के आधार पर इस बार चैंपियन बनने की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं।
Read more »

हरमनप्रीत सबसे सफल कप्तान, दीप्ति ऑलराउंडर, शेफाली का स्ट्राइक रेट 135 पार; भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में दावेदारहरमनप्रीत सबसे सफल कप्तान, दीप्ति ऑलराउंडर, शेफाली का स्ट्राइक रेट 135 पार; भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में दावेदारभारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलने वाला पहला मैच कल ही खेलेगी। पिछले साल वनडे वर्ल्डकप विजेता हरमनप्रीत की टीम टी-20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। टीम में अनुभव, फॉर्म और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। हरमनप्रीट टी-20 इंटरनेशनल की सबसे सफल कप्तान हैं। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की विस्फोट ओपनिंग जोड़ी है। शेफाली 135+ स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करती हैं। दीप्ति शर्मा दुनिया की इकलौती टी-20 ऑलराउंडर हैं, जिनके नाम 1000+ रन और 150+ विकेट हैं। मिडिल ऑर्डर में जेमिमा हैं, जो टी-20 में 2700+ रन बना चुकी हैं। 23 साल की क्रांति गौड़ गेंदबाजी की जान हैं।
Read more »

ENG W vs SL W: इंग्लैंड ने जीत के साथ की शुरुआत, डैनी व्याट-हॉज और फ्रेया केम्प ने हासिल की बड़ी उपलब्धियांENG W vs SL W: इंग्लैंड ने जीत के साथ की शुरुआत, डैनी व्याट-हॉज और फ्रेया केम्प ने हासिल की बड़ी उपलब्धियांइंग्लैंड की महिला टीम ने टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला 87 रनों से जीत लिया।
Read more »

महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड श्रीलंका को 87 रनों से हराकर अभियान की शुरुआत जीत से करती हैमहिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड श्रीलंका को 87 रनों से हराकर अभियान की शुरुआत जीत से करती हैमेजबान इंग्लैंड ने महिला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ जीत से की। डैनी वायट-हॉज की शतकीय पारी और फ्रेया केम्प की चार विकेट की बम्बाई ने टीम को बड़ी जीत दिलाई।
Read more »



Render Time: 2026-06-13 06:22:53