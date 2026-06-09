इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय दर्शकों के लिए टी20 सीरीज की टाइमिंग बदल दी

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के मैचों की शुरुआत समय रात 10 बजे करके भारतीय दर्शकों की सुविधा के लिए कदम उठाया है। श्रेयस अय्यर कप्तान बनकर नई टीम इंडिया की नेतृत्व करेगी।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के मैचों की टाइमिंग बदलकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले यह मुकाबले रात 11 बजे शुरू होने के बारे में थे, लेकिन अब सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू किए जाएंगे, ताकि देश के फैंस मैच को बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह देख सकें। यह बदलाव विशेष रूप से उन दर्शकों की ध्यान में रखा गया है जो रात के 11 बजे के बाद मैच देखने में कोई दिक्कत महसूस करते थे, क्योंकि भारतीय समय के हिसाब से टी20 मैच आमतौर पर 11 बजे तक खत्म हो जाते हैं। अब रात 10 बजे से शुरू होने से फैंस अंतिम ओवर तक जुड़े रह पाएंगे और मैच के दौरान इंटरेक्ट करने में आसानी होगी। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा, तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम में और चौथा मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल में आयोजित किया जाएगा। सीरीज का अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैंपटन में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, जो क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ़ और लंदन में खेले जाएंगे। इनमें पहला और तीसरा वनडे मैच 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि कार्डिफ़ वाला मैच 5:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम के लिए इस दौरे पर कप्तानी में बड़ा बदलाव हुआ है। की जगह श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्यकुमार यादव को इस सीरीज में जगह नहीं मिली है। यह दौरा कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेला जा रहा है, जिनमें हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। नए चेहरे तैनात किए गए हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव की उपलब्धि है। विश्वसनीय टीम की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के मैचों की टाइमिंग बदलकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले यह मुकाबले रात 11 बजे शुरू होने के बारे में थे, लेकिन अब सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू किए जाएंगे, ताकि देश के फैंस मैच को बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह देख सकें। यह बदलाव विशेष रूप से उन दर्शकों की ध्यान में रखा गया है जो रात के 11 बजे के बाद मैच देखने में कोई दिक्कत महसूस करते थे, क्योंकि भारतीय समय के हिसाब से टी20 मैच आमतौर पर 11 बजे तक खत्म हो जाते हैं। अब रात 10 बजे से शुरू होने से फैंस अंतिम ओवर तक जुड़े रह पाएंगे और मैच के दौरान इंटरेक्ट करने में आसानी होगी। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा, तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम में और चौथा मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल में आयोजित किया जाएगा। सीरीज का अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैंपटन में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, जो क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ़ और लंदन में खेले जाएंगे। इनमें पहला और तीसरा वनडे मैच 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि कार्डिफ़ वाला मैच 5:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम के लिए इस दौरे पर कप्तानी में बड़ा बदलाव हुआ है। की जगह श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्यकुमार यादव को इस सीरीज में जगह नहीं मिली है। यह दौरा कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेला जा रहा है, जिनमें हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। नए चेहरे तैनात किए गए हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव की उपलब्धि है। विश्वसनीय टीम की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह





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