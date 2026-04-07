इंटरनेट मीडिया की लत: किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा

लॉस एंजिलिस की अदालत के फैसले ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला है, जिससे किशोरों में आत्महत्या के विचार, शरीर के प्रति असंतोष और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ इसे 'बिग टोबैको मोमेंट' मानते हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
द कंवर्सेशन, टोरंटो। लॉस एंजिलिस की एक अदालत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा और वीडियो प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के कुछ डिज़ाइन फीचर्स एक किशोर उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले साबित हुए, जो लत लगाने वाले थे। अदालत के अनुसार, इन फीचर्स के कारण किशोर में शरीर के प्रति असंतोष, अवसाद और आत्महत्या जैसे विचार उत्पन्न हुए। विशेषज्ञ इस मामले को इंटरनेट मीडिया का 'बिग टोबैको मोमेंट' मान रहे हैं, क्योंकि बच्चों और किशोर ों का नाजुक मन तेजी से इसके
प्रभाव में आ रहा है। इस फैसले के बाद, इंटरनेट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सख्त नियम बनाने की मांग ज़ोर पकड़ रही है।\इंटरनेट मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी कम संपर्क रखते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है। किशोरों का मस्तिष्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से वे नकारात्मक टिप्पणियों और सामाजिक दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उनमें तनाव का स्तर बढ़ जाता है। लाइक्स और कमेंट्स, जो बच्चों को झूठी खुशी देते हैं, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग की आयु सीमा निर्धारित कर दी है, जबकि कनाडा में अभी तक ऐसे कोई कानून नहीं हैं। न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिकों ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है कि बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया की लत लगने का खतरा इतना अधिक क्यों होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, किशोरों के मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खुशी और इनाम महसूस करता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इंटरनेट मीडिया पर मिलने वाले लाइक, कमेंट और प्रतिक्रियाएं दिमाग में डोपामिन हार्मोन को बढ़ाती हैं, जिसके कारण किशोर बार-बार उसी अनुभव को महसूस करने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि किशोर जल्दी ही इंटरनेट मीडिया के प्रभाव में आ जाते हैं। विशेषज्ञों ने किशोर मस्तिष्क की तुलना निर्माणाधीन राजमार्ग से की है। लिम्बिक सिस्टम भावनाओं को तेजी से संचालित करता है, जबकि प्री-फ्रंटल कोर्टेक्स, जो निर्णय और आत्म-नियंत्रण का केंद्र है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इसी वजह से किशोर नकारात्मक टिप्पणियों और सामाजिक दबाव से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरों की कथित 'परफेक्ट' जिंदगी को देखकर उनमें तुलना, असुरक्षा और पीछे छूट जाने का डर बढ़ता है। लगातार लाइक और कमेंट पर नज़र रखने से तनाव बढ़ता है, खासकर किशोर लड़कियों में, क्योंकि यौवनावस्था में उनका मस्तिष्क सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।\शोध बताते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर बिताया जाने वाला अधिकांश समय वास्तविक संवाद में नहीं, बल्कि स्क्रोलिंग और वीडियो देखने में जाता है। इंस्टाग्राम पर केवल 7 प्रतिशत और फेसबुक पर 17 प्रतिशत समय ही दोस्तों से सीधे जुड़ने में खर्च होता है। इससे जुड़ाव का भ्रम तो पैदा होता है, लेकिन भीतर अकेलापन बढ़ता है। इंटरनेट मीडिया का अधिक उपयोग नींद की कमी, मोटापे और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लिए उम्र सीमा निर्धारित करना, ज़िम्मेदार प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन और डिजिटल शिक्षा अब ज़रूरी हो गई है। यह कदम न केवल किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें इंटरनेट मीडिया के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा। वर्तमान में, कई युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन, मोटापा और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं आजकल आम हो गई हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। बच्चों को इंटरनेट मीडिया के नुकसानों से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें जागरूकता बढ़ाना, माता-पिता और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन, और बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना शामिल है
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