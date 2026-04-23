इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम: छात्राओं का दबदबा, सभी वर्गों में छात्रों को पछाड़ा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने मानविकी, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी विषयों में छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य वर्ग में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.25 रहा, जो छात्रों के 87.16 प्रतिशत से काफी अधिक है।

प्रयागराज में इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और इस बार छात्राओं ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी वर्गों में छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। मानविकी , विज्ञान , कृषि , वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा जैसे सभी विषयों में छात्राओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां छात्राएं अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। वाणिज्य वर्ग, जो परंपरागत रूप से छात्रों का गढ़ माना जाता था, में भी छात्राओं ने लगभग नौ प्रतिशत अधिक सफलता प्राप्त की है। वाणिज्य वर्ग में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.

25 रहा, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.16 रहा। पिछले वर्ष की तुलना में बालिकाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जो 94.89 से बढ़कर इस वर्ष 96.25 हो गया है। मानविकी वर्ग में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक सफलता प्राप्त की है, जबकि विज्ञान वर्ग में भी यह अंतर 14 प्रतिशत रहा। कृषि में 16 प्रतिशत और व्यावसायिक शिक्षा में 10 प्रतिशत अधिक बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि छात्राएं अब करियर-ओरिएंटेड और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। वाणिज्य जैसे क्षेत्र में, जहां पहले छात्रों का दबदबा था, अब छात्राएं भी आत्मविश्वास और बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक साल के भीतर ही छात्राओं ने दो प्रतिशत अधिक सफलता दर हासिल की है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। वाणिज्य वर्ग में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.41 रहा। इस वर्ष वाणिज्य वर्ग में 59,189 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 57,356 ने परीक्षा दी और 51,856 सफल रहे। विज्ञान वर्ग में सबसे अधिक 16,14,797 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे, जिनमें से 15,69,645 परीक्षा में शामिल हुए और 12,89,470 उत्तीर्ण हुए। इस वर्ग का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.15 रहा, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत 90.44 और बालकों का 76.79 रहा। मानविकी वर्ग में 8,46,561 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 8,05,691 परीक्षा में शामिल हुए और 6,13,748 सफल हुए, जिससे कुल पास प्रतिशत 76.18 रहा। इस वर्ग में बालिकाओं का प्रदर्शन 81.06 प्रतिशत और बालकों का 67.11 प्रतिशत रहा। कृषि वर्ग में भी परिणाम उत्साहजनक रहे। कृषि भाग-1 में 69.51 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए, जबकि कृषि भाग-2 में यह आंकड़ा बढ़कर 93.55 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो कि सभी वर्गों में सबसे अधिक है। विशेष रूप से, कृषि भाग-2 में बालिकाओं का पास प्रतिशत 96.27 रहा, जो उनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। व्यावसायिक वर्ग में 32,551 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 31,710 परीक्षा में शामिल हुए और 25,736 सफल हुए। यहां कुल पास प्रतिशत 81.16 रहा, जिसमें बालिकाएं 86.47 प्रतिशत के साथ आगे रहीं। यह परिणाम न केवल छात्राओं की सफलता का प्रतीक है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी छात्राएं इसी तरह से सफलता की नई ऊंचाइयों को छूती रहेंगी और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इस प्रदर्शन से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्राओं को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें





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