इंडिया ब्लॉक ने तय की चुंसनी पूर्व बैठकें दो महीने में, कांग्रेस पर उठाई सवाल

नई दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक बैठक में गठबंधन के भीतर के मतभेदों पर चर्चा, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, नियमित बैठकों की माँग, सीजेपी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे, और अन्य विपक्षी दलों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया।
नवीन दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर बसें और रूट्स की भीड़ के बीच, 25 विपक्षी दलों के नेता 12 जून को नेपाल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पारदर्शी शावरियों वाले कमरे में एकत्रित हुए। यह भारत ब्लॉक का पहला औपचारिक सामूहिक सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 'विपक्ष एकजुटता' के नारे को सुदृढ़ करना और बीजेपी के प्रचंड सत्ता आघात के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाना था। बैठक में शामिल थे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। उन्होंने गहरी उम्मीद जताई कि गठबंधन की समन्वय क्षमताओं को उन्नत करके वह सर्वकालिक राजनीति क स्थिरता और नीति-निर्धारण पर गहरी पकड़ बना सकेगा। बैठक के बीच में, कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व और समन्वय की कमी पर कठोर सवाल उठाए। कई ने तर्क किया कि चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा साथी दलों के खिलाफ कथित अपमानजनक युक्तियों से बारे में आवश्यक समायोजन नहीं हुआ, जिससे विपक्षी एकता के सिद्धांत पर असर पड़ा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस विषय पर अपनी आलोचना की और उससे जुड़ी अन्य वामपंथी दलों ने भी इसी तरह के गहन जवाब दिए। इन आलोचनाओं के जवाब में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पूरी तरह एकजुट है; परंतु चुनावीय माहौल में, उन्हें स्थानीय शासकों और उम्मीदवारों की राजनीति क मांगों को संतुलित करना पड़ता है। इसके बावजूद, अन्य नेताओं ने अनियमित बैठकों और केवल साल में एक बार होने वाली चर्चा की परामर्श को अस्वीकार किया और अधिकतर नियमित मंचों की मांग की। इस उद्देश्य से, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तावित किया कि भविष्य की बठकें हर दो महीने में आयोजित होंगी, जिससे चुनाव‑पूर्व रणनीतियों पर निरंतर चर्चा और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सत्र में चर्चाओं ने 2024 के मध्य में विपक्षी दलों के बीच आकस्मिक परिसमहन के कई मूल कारणों पर भी प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को नई दिल्ली से शुरू करते हुए इस वार्तालाप को प्रशंसनीय गणना की गई, क्योंकि नीतिगत लागत के साथ-साथ चुनावी प्रतिष्ठा पर भी यह मुक़ाबला बना हुआ है। इसके अलावा, नीतिगत स्तर पर 'नीतिमाना' प्रबंधन को लेकर उठाए गए अनियमितताओं के विरोध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में गठबंधन के भीतर सीजेपी के उभार पर भी चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत इस समूह ने व्यापक बेस जनसमूह के बीच अपनी राजनीति क दृष्टि को प्रमोट करने के प्रयासों को समर्थन देने की सोची। मुख्य आज्ञा के लिए प्रदर्शनशील पहल, जैसे 'जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन' और 'नीट पेपर लीक और सीबीएसई रिवैल्यूएशन विवाद', को भी भीतर इस मंच पर चर्चा का विषय बनाया गया। यही नहीं, रेलवे, कृषि, बेरोजगारी और महंगाई जैसी स्थितियों पर भी व्यापक चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की हुई मांग को आगे बढ़ाना था। समापन के रूप में, डीएमके और आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति को विशेष रूप से चर्चा का विषय बनाया गया, जिसमें सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के साथ उनके मतभेदों और उनके कट्टरपंथी उपादानों के कारण संयोजन में दूर रहने का उल्लेख किया गया। यह बैठक अतः गठबंधन को एक नई ऊर्जा देने के साथ संगठित मोर्चा बनाते हुए विपक्षी राजनीति क ढांचे को अधिक ठोस बनाने के लिये एक स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित कर रहीं है.
नवीन दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर बसें और रूट्स की भीड़ के बीच, 25 विपक्षी दलों के नेता 12 जून को नेपाल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पारदर्शी शावरियों वाले कमरे में एकत्रित हुए। यह भारत ब्लॉक का पहला औपचारिक सामूहिक सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 'विपक्ष एकजुटता' के नारे को सुदृढ़ करना और बीजेपी के प्रचंड सत्ता आघात के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाना था। बैठक में शामिल थे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। उन्होंने गहरी उम्मीद जताई कि गठबंधन की समन्वय क्षमताओं को उन्नत करके वह सर्वकालिक राजनीतिक स्थिरता और नीति-निर्धारण पर गहरी पकड़ बना सकेगा। बैठक के बीच में, कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व और समन्वय की कमी पर कठोर सवाल उठाए। कई ने तर्क किया कि चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा साथी दलों के खिलाफ कथित अपमानजनक युक्तियों से बारे में आवश्यक समायोजन नहीं हुआ, जिससे विपक्षी एकता के सिद्धांत पर असर पड़ा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस विषय पर अपनी आलोचना की और उससे जुड़ी अन्य वामपंथी दलों ने भी इसी तरह के गहन जवाब दिए। इन आलोचनाओं के जवाब में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पूरी तरह एकजुट है; परंतु चुनावीय माहौल में, उन्हें स्थानीय शासकों और उम्मीदवारों की राजनीतिक मांगों को संतुलित करना पड़ता है। इसके बावजूद, अन्य नेताओं ने अनियमित बैठकों और केवल साल में एक बार होने वाली चर्चा की परामर्श को अस्वीकार किया और अधिकतर नियमित मंचों की मांग की। इस उद्देश्य से, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तावित किया कि भविष्य की बठकें हर दो महीने में आयोजित होंगी, जिससे चुनाव‑पूर्व रणनीतियों पर निरंतर चर्चा और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सत्र में चर्चाओं ने 2024 के मध्य में विपक्षी दलों के बीच आकस्मिक परिसमहन के कई मूल कारणों पर भी प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को नई दिल्ली से शुरू करते हुए इस वार्तालाप को प्रशंसनीय गणना की गई, क्योंकि नीतिगत लागत के साथ-साथ चुनावी प्रतिष्ठा पर भी यह मुक़ाबला बना हुआ है। इसके अलावा, नीतिगत स्तर पर 'नीतिमाना' प्रबंधन को लेकर उठाए गए अनियमितताओं के विरोध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में गठबंधन के भीतर सीजेपी के उभार पर भी चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत इस समूह ने व्यापक बेस जनसमूह के बीच अपनी राजनीतिक दृष्टि को प्रमोट करने के प्रयासों को समर्थन देने की सोची। मुख्य आज्ञा के लिए प्रदर्शनशील पहल, जैसे 'जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन' और 'नीट पेपर लीक और सीबीएसई रिवैल्यूएशन विवाद', को भी भीतर इस मंच पर चर्चा का विषय बनाया गया। यही नहीं, रेलवे, कृषि, बेरोजगारी और महंगाई जैसी स्थितियों पर भी व्यापक चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की हुई मांग को आगे बढ़ाना था। समापन के रूप में, डीएमके और आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति को विशेष रूप से चर्चा का विषय बनाया गया, जिसमें सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के साथ उनके मतभेदों और उनके कट्टरपंथी उपादानों के कारण संयोजन में दूर रहने का उल्लेख किया गया। यह बैठक अतः गठबंधन को एक नई ऊर्जा देने के साथ संगठित मोर्चा बनाते हुए विपक्षी राजनीतिक ढांचे को अधिक ठोस बनाने के लिये एक स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित कर रहीं है
इंडिया ब्लॉक कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष एकता सीजेपी शिक्षा मंत्री इस्तीफा