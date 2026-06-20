इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में अलिया भट्ट और शर्वरी आईं। दोनों के साथ समय ने खूब हंसी-मजाक किया लेकिन अलिया पर उन्होंने एक के बाद एक तंज कसे। अलिया भी पीछे नहीं हटीं और समय को दे मारा।
इंडियाज गॉट लेटेंट 2 : समय रैना ने अलिया का मजाक उड़ाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, कान्स से 'जिगरा' तक को लपेटा इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में अलिया भट्ट और शर्वरी आईं। दोनों के साथ समय ने खूब हंसी- मजाक किया लेकिन अलिया पर उन्होंने एक के बाद एक तंज कसे। अलिया भी पीछे नहीं हटीं और समय को दे मारा। कॉमेडियन समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट के बिल्कुल नए सीजन के साथ लौट आए हैं और इसके पहले एपिसोड ने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी है। 20 जून को रिलीज हुए सीजन 2 के प्रीमियर में अलिया भट्ट और शर्वरी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं। वे अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए शो में आई थीं। अपनी हाजिरजवाबी और बेबाक मजाक के लिए मशहूर समय ने पूरे एपिसोड में कई यादगार वन-लाइनर्स कहे। एक पल जो खास तौर पर चर्चा में रहा, वह था अलिया भट्ट पर उनका मजाक िया तंज। ऐसा लगा कि वे एक्ट्रेस के हालिया कान्स 2026 विवाद का जिक्र कर रहे थे, जिससे दर्शक और साथ आए मेहमान ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। ने अपने खास अंदाज में अलिया भट्ट और शर्वरी का स्वागत किया और तुरंत अलिया पर ध्यान देने लगे। उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए, उन्होंने उनकी लोकप्रियता, दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेड कार्पेट पर उनकी उपस्थिति और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बारे में बात की, और फिर पूछा कि उन्होंने शो में आने का फैसला क्यों किया। फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'कहां कान्स, कहां लेटेंट। लेकिन, यहां कैमरे आप पर हैं', जिससे मंच पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े। के इस साल के शुरुआती दिनों में कान फिल्म फेस्टिवल में हुए विवाद पर एक मजाक िया तंज लग रही थी। अलिया तब सुर्खियों में आई थीं जब कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया था कि फेस्टिवल में मौजूद अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर और मीडियाकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए और रेड कार्पेट पर आते ही कैमरे उनसे दूर हट गए। अलिया ने हमेशा की तरह हाजिरजवाबी से जवाब देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम सब पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से यह कह सकते हैं और कपिल शर्मा की वजह से हमें जो हंसी- मजाक करने का मौका मिला, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।' समय ने तुरंत एक और मजाक करते हुए, स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 की मेजबानी का जिक्र किया और पूछा, 'यहां आप फनी हो गई, जाकिर भाई के समय क्या हुआ था?
' बाद में उन्होंने शर्वरी का परिचय 'अलिया के प्लस वन' के तौर पर कराया, जिससे बातचीत में एक और मजेदार पल जुड़ गया। इस मजाकिया बातचीत ने एपिसोड का माहौल बना दिया। अलिया और शर्वरी दोनों ने मजाक को सहजता से लिया और समय के अनोखे कॉमेडी अंदाज को अपनाया। इंडियाज गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन YouTube और Netflix पर एक साथ रिलीज किया जा रहा है, और दोनों प्लेटफॉर्म पर एपिसोड बिल्कुल एक जैसे फॉर्मैट और ड्यूरेशन में दिखाए जा रहे हैं। समय रैना ने यह भी कन्फर्म किया है कि शो का असली अंदाज वैसा ही रहेगा। उनके मुताबिक, यह सीरीज बिना फिल्टर वाली बनी रहेगी; इसका खास तीखा ह्यूमर और बेबाक भाषा दोनों प्लेटफॉर्म पर बिना किसी कट-छांट या बदलाव के वैसे ही रहेगा। मेन फर्क देखने के अनुभव में है। जहां Netflix बिना ऐड वाला अनुभव देता है, वहीं YouTube अपने कमेंट सेक्शन के जरिए इंटरैक्टिव अनुभव देता है, जिससे दर्शक शो के साथ रियल टाइम में जुड़ सकते हैं। इस अनोखी डुअल-प्लेटफॉर्म रणनीति के जरिए, रैना का मकसद शो के वफादार YouTube फैनबेस को बनाए रखने और Netflix के जरिए इसे ज़्यादा बड़े ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचाने के बीच संतुलन बनाना है। नए एपिसोड हर दो हफ्ते में रिलीज किए जाएंगे, ताकि दोनों प्लैटफॉर्म पर दर्शकों के लिए लगातार नए एपिसोड आते रहें। कनिका सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजीटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे नवभारत टाइम्स की 'एंटरटेनमेंट' टीम से जुड़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में उनका 7 साल लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम किया है। कनिका ने फरवरी 2022 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था। उन्होंने पिछले 4 साल में फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म रिव्यू, ओपिनियन, रियलिटी शोज और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज जैसे काम किए हैं। इसके अलावा, कनिका ने अपने करियर में हेल्थ, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल जैसी बीट पर भी काम किया है। बड़ी फिल्मों के ट्रेलर की कॉपी तैयार करना हो, या ट्रेंडिंग खबरों से लेकर ब्रेकिंग पर काम करना हो, कम समय में कॉपी बनाकर पब्लिश करना कनिका की पहली प्राथमिकता रहती है। विशेषज्ञता- फिल्मों को लेकर चल रही हाइप और यूथ पर इसके असर की एनालिसिस कॉपी तैयार करना, वायरल ट्रेंड वाली खबरों पर काम करना, हर फिल्म पर अपने नजरिए से ओपिनियन लिखना, बिग बॉस शो को तीन महीने फॉलो करना और इस पर लगातार यूनिक कॉपी बनाना। पत्रकारिता अनुभव: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आउटपुट डेस्क और डिजिटल मीडिया में 7 साल से कार्यरत कनिका सिंह ने साल 2018 से VNR Digital media से करियर की शुरुआत की। फिर नवभारत टाइम्स के साथ फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हुए बाद में बॉलीवुड शादीज डॉट कॉम में एंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए काम किया। इसके बाद नवभारत टाइम्स से फिर से जुड़ने का मौका मिला, जहां करियर की लंबी पारी की शुरुआत हुई। कनिका ने साल 2019 में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान, एंकरिंग से लेकर नुक्कड़ नाटक, पपेट्री शो, स्किट परफॉर्मेंस दी और स्किल्ड राइटिंग पर फोकस किया। इसके बाद 2021 में राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कन्युनिकेशन में मास्टर्स किया। 2018 में जर्नलिज्म में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रि
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