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इंडिया गठबंधन में गहरी दरारें, आम आदमी पार्टी बैठक से दूर रहेगी

राजनीति News

इंडिया गठबंधन में गहरी दरारें, आम आदमी पार्टी बैठक से दूर रहेगी
इंडिया गठबंधनआम आदमी पार्टीकांग्रेस
📆07-06-2026 18:29:00
📰NBT Hindi News
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आगामी चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़वाहत दिखाई दे रही है। आप ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने आप को बीजेपी का बाय-प्रोडक्ट बताया।

इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहेगी आम आदमी पार्टी , कांग्रेस बोली- इससे तो बीजेपी को इनडायरेक्टली मिलेगी मदद। आगामी चुनाव ों से पहले 'इंडिया' गठबंधन में दरारें गहरी हो गई हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर गठबंधन के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी को बीजेपी का "बाय-प्रोडक्ट" और आरएसएस समर्थित पार्टी करार दिया है। विपक्षी एकजुतता के दावों की हवा निकलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच हालिया बयानबाजी को लेकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट अब एक नए चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर "पीठ में छुरा घोंपने" का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का "बाय-प्रोडक्ट" और आरएसएस समर्थित पार्टी बताया। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जो भी गठबंधन करती है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने आप को मजबूत करना है, देश की तरफ से नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो, उसके साथ कैसे चल सकते हैं?

हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखा कि कांग्रेस ने सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ा। दिल्ली के पदाध्यक्ष ने यह बात खुद स्वीकार की। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चुनावों के बाद कहा कि 2025 में कांग्रेस का जीरो है, 2024 से कैसे बेहतर है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टियाँ आएं, अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जीडीपी की आइडियोलॉजी आरएसएस-बीजेपी के साथ मेल नहीं खाती। फिर कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का "बाय-प्रोडक्ट" है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल पीछे आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट था। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती, तो वह बीजेपी की मदद कर रही है। यह समाचार इंडिया गठबंधन की असंतुलन सूचक है। आम आदमी पार्टी के इस कदम से कांग्रेस को गहरी चोट लगने वाली है। दोनों पार्टियों के बीच संदेह और आरोपों की दीवार उभर निकली है। विपक्षी एकता का नक्शा अब धुंधला सा पड़ा है। चुनावी माहौल में यह ज قبل सायरी खिलाड़ियों की तरह लगता है

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इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी आरएसएस चुनाव

 

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