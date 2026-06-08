इंडिया पोस्ट ने शुरू की फ्रेंचाइजी योजना, 15 हजार रुपये में मिलेगी डाक सेवाएं

इंडिया पोस्ट ने डाक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। इच्छुक व्यक्ति 15 हजार रुपये की सुरक्षा जमा के साथ फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार करने के लिए है जहां पूर्ण डाकघर खोलना व्यवहारिक नहीं है। फ्रेंचाइजी में स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पोस्टल स्टांप, डाक जीवन बीमा जैसी सेवाएं शामिल हैं।

इंडिया पोस्ट ने डाक सेवाओं को दूर-दराज तक पहुंचाने और रोजगार सृजित करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। इच्छुक व्यक्ति 15 हजार रुपये की सुरक्षा जमा के साथ फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकेंगे। डाक सेवाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा कर फ्रेंचाइजी प्राप्त कर अपना डाकघर संचालित कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी में स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पोस्टल स्टांप, रेवेन्यू टिकट बिक्री, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी। डाक अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि इस पहल से लोगों को अपने क्षेत्र में कई डाक सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे विभाग की पहुंच दूर-दराज के इलाकों में बढ़ेगी। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार करने के लिए है जहां पूर्ण डाकघर खोलना व्यवहारिक नहीं है। इससे विभाग और आम जनता के बीच सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आवेदन करना होगा। विभाग अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद फ्रेंचाइजी संचालक को कोड उपलब्ध कराएगा। फ्रेंचाइजी लेने वाले आवेदकों को सिक्योरिटी के रूप में 15 हजार रूपये का राष्ट्रीय बचत पत्र या किसान विकास पत्र खुलवाना होगा। यह राशि डाक विभाग के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी। फ्रेंचाइजी 12वीं पास ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्हें कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होगा। उनके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑनलाइन सेवा केंद्र का अनुभव होना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ आधार, पैन, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मुख्य रूप से जमा करने होंगे। डाक अधीक्षक ने बताया कि फ्रेंचाइजी केंद्रो पर मेल व पोस्टल रिटेल सेवाओं की सुविधा रहेगी। किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य नहीं होगा। बचत बैंक खाता, नकद जमा-निकासी, मनी आर्डर, अन्य बैंकिंग सेवाएं केवल नियमित रूप से डाकघरों के माध्यम से ही संचालित होंगी.

इंडिया पोस्ट ने डाक सेवाओं को दूर-दराज तक पहुंचाने और रोजगार सृजित करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। इच्छुक व्यक्ति 15 हजार रुपये की सुरक्षा जमा के साथ फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकेंगे। डाक सेवाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा कर फ्रेंचाइजी प्राप्त कर अपना डाकघर संचालित कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी में स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पोस्टल स्टांप, रेवेन्यू टिकट बिक्री, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी। डाक अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि इस पहल से लोगों को अपने क्षेत्र में कई डाक सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे विभाग की पहुंच दूर-दराज के इलाकों में बढ़ेगी। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार करने के लिए है जहां पूर्ण डाकघर खोलना व्यवहारिक नहीं है। इससे विभाग और आम जनता के बीच सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आवेदन करना होगा। विभाग अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद फ्रेंचाइजी संचालक को कोड उपलब्ध कराएगा। फ्रेंचाइजी लेने वाले आवेदकों को सिक्योरिटी के रूप में 15 हजार रूपये का राष्ट्रीय बचत पत्र या किसान विकास पत्र खुलवाना होगा। यह राशि डाक विभाग के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी। फ्रेंचाइजी 12वीं पास ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्हें कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होगा। उनके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑनलाइन सेवा केंद्र का अनुभव होना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ आधार, पैन, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मुख्य रूप से जमा करने होंगे। डाक अधीक्षक ने बताया कि फ्रेंचाइजी केंद्रो पर मेल व पोस्टल रिटेल सेवाओं की सुविधा रहेगी। किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य नहीं होगा। बचत बैंक खाता, नकद जमा-निकासी, मनी आर्डर, अन्य बैंकिंग सेवाएं केवल नियमित रूप से डाकघरों के माध्यम से ही संचालित होंगी





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