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इंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2 रिलीज: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा शो, जानें तिथि और समय

मनोरंजन News

इंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2 रिलीज: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा शो, जानें तिथि और समय
इंडिया गॉट लेटेंटसमय रैनाइंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2
📆19-06-2026 15:19:00
📰News Nation
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लोकप्रिय कॉमेडियन समय रैना द्वारा बनाए गए शो इंडिया गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन की रिलीज तिथि और समय के बारे में पूरी जानकारी। जानिए कि शो दोनों प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज हो रहा है और आप इसे कैसे देख सकते हैं।

लोकप्रिय कॉमेडियन समय रैना द्वारा बनाया गया शो इंडिया गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन अब दोनों मंचों पर आने वाला है। समय रैना ने अपने सामाजिक संवाद द्वारा इस प्रकार की पुष्टि की है कि सीजन 2 यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ प्रसारित होगा। यह निर्णय उनके यूट्यूब ऑडियंस की प्रतिक्रिया और पिछले सीजन की यादों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है क्योंकि पहले सीजन ने यूट्यूब पर ही बड़ी पसंद और सफलता प्राप्त की थी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज का मतलब यह है कि अब शो एड-फ्री अनुभव के साथ-साथ OTT ऑडियंस तक भी पहुंचेगा। दोनों प्लेटफॉर्म पर रिलीज का दिन 20 जून शाम 7 बजे है जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा है। पिछले सीजन में इंडिया गॉट लेटेंट ने दिखाई देने वालों की कहानियों के साथ जज स्टैल में मजेदार कमेंट्री और कार्यक्रमों का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया। यह शो ने युवा दर्शकों के बीच विशेष पसंद किया जाने वाला हो गया और इसकी क्लिप्स सामाजिक मीडिया पर लगातार वायरल होती रहीं। पहले सीजन में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन इसका दर्शकannon प्रभाव नहीं पड़ा। इस बार दूसरे सीजन के लिए दर्शक उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, नए प्रतिभाशाली लोगों और अतिथि कॉमेडियनों के आने के बारे में जानने के लिए बेसब्री हैं। समय रैना ने पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने यूट्यूब ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में जानकर दोनों प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला लिया। उनका कहना है कि यूट्यूब उनके लिए प्यार और समर्थन का पहला स्रोत रहा है और वह उनकी कम्यूनिटी को छोड़ नहीं सकते थे। नेटफ्लिक्स की तुलना में यूट्यूब पर एड के साथ देखना पड़ेगा, जबकि नेटफ्लिक्स पर यह शो बिना एड के देखा जाएगा। यह दोहरी रिलीज तरीके शो की पहुँच बढ़ाने और दोनों तरह के दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास है। दूसरे सीजन में पहले की तरह अनफिल्टर्ड और बहसशील कमेंट्री देखने को मिलेगी या नहीं, यह सबसे बड़ी बात है.

लोकप्रिय कॉमेडियन समय रैना द्वारा बनाया गया शो इंडिया गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन अब दोनों मंचों पर आने वाला है। समय रैना ने अपने सामाजिक संवाद द्वारा इस प्रकार की पुष्टि की है कि सीजन 2 यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ प्रसारित होगा। यह निर्णय उनके यूट्यूब ऑडियंस की प्रतिक्रिया और पिछले सीजन की यादों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है क्योंकि पहले सीजन ने यूट्यूब पर ही बड़ी पसंद और सफलता प्राप्त की थी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज का मतलब यह है कि अब शो एड-फ्री अनुभव के साथ-साथ OTT ऑडियंस तक भी पहुंचेगा। दोनों प्लेटफॉर्म पर रिलीज का दिन 20 जून शाम 7 बजे है जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा है। पिछले सीजन में इंडिया गॉट लेटेंट ने दिखाई देने वालों की कहानियों के साथ जज स्टैल में मजेदार कमेंट्री और कार्यक्रमों का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया। यह शो ने युवा दर्शकों के बीच विशेष पसंद किया जाने वाला हो गया और इसकी क्लिप्स सामाजिक मीडिया पर लगातार वायरल होती रहीं। पहले सीजन में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन इसका दर्शकannon प्रभाव नहीं पड़ा। इस बार दूसरे सीजन के लिए दर्शक उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, नए प्रतिभाशाली लोगों और अतिथि कॉमेडियनों के आने के बारे में जानने के लिए बेसब्री हैं। समय रैना ने पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने यूट्यूब ऑडियंस की प्रतिक्रिया के बारे में जानकर दोनों प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला लिया। उनका कहना है कि यूट्यूब उनके लिए प्यार और समर्थन का पहला स्रोत रहा है और वह उनकी कम्यूनिटी को छोड़ नहीं सकते थे। नेटफ्लिक्स की तुलना में यूट्यूब पर एड के साथ देखना पड़ेगा, जबकि नेटफ्लिक्स पर यह शो बिना एड के देखा जाएगा। यह दोहरी रिलीज तरीके शो की पहुँच बढ़ाने और दोनों तरह के दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास है। दूसरे सीजन में पहले की तरह अनफिल्टर्ड और बहसशील कमेंट्री देखने को मिलेगी या नहीं, यह सबसे बड़ी बात है

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