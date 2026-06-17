इंडिया‑ए बनाम अफगानिस्तान‑ए: फाइनल के लिये अंतिम लीग मुकाबले की दांवपेंच

दांबुला में चल रही त्रिकोणीय सीरीज में भारत को फाइनल की राह बचाने के लिये अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम लीग मैच जीतना अनिवार्य हो गया है। प्रमुख खिलाड़ी, टीम की स्थिति और मैदान की विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण।

दांबुला के रणगिरि इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रही त्रिकोणीय सीरीज अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। भारत (इंडीया‑ए) ने तीन में से केवल एक ही मैच जीता है, इसलिए फाइनल में अपनी जगह बनाए रखने के लिये आखिरी लीग मुकाबला जीतना अनिवार्य हो गया है। यह मुकाबला 17 जून को अफगानिस्तान‑ए के साथ होगा, जो पहले के खेल में भारतीय टीम को चौंका कर 4 रन से डीएलएस के तहत मात दे चुका था। अब दोनों पक्षों के लिये यह सिर्फ दो अंकों का नहीं, बल्कि सम्मान, बदला और फाइनल की उम्मीदों से भरपूर एक निर्णायक टक्कर है। टीम इंडिया‑ए के लिये सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि आँकड़े तो बेहतर दिखते हैं, पर परिणाम अक्सर उनके पक्ष में नहीं आते। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने शानदार फॉर्म में लगातार तीन पारियों में 204 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक और दो महत्त्वपूर्ण पारियां शामिल हैं। कप्तान तिलक वर्मन भी जिम्मेदारी के साथ रन बना रहे हैं, जबकि सूर्यांश शेडगे ने पिछले मुकाबले में दबाव के बीच 72 रन की जुझारू पारी खेल कर अपनी उपयोगिता साबित की। इस पैनल में सबसे अधिक चर्चा का केन्द्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपनी आक्रामकता से कई दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 14, 44 और 21 रन ही बनाए हैं, पर उनका सहयोग करना भारत की जीत निश्चित करने के लिये अहम हो सकता है। अफगानिस्तान‑ए का लक्ष्य भी वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी को रोकना है, इसलिए उन्होंने विशेष प्लान तैयार किया है। अफगानिस्तान‑ए की शक्ति उनके दो स्टार बल्लेबाज इमरान मीर और बहिर शाह के साथ साथ एक प्रभावशाली स्पिन अटैक में निहित है। इमरान मीर और बहिर शाह ने पिछले मुकाबले में एक दमदार साझेदारी बनाकर भारत को कठिन स्थिति में डाल दिया था। अगर भारतीय गेंदबाज इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों को जल्दी नहीं रोक पाए तो भारत के लिये फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्दुल्ला अहमदजई और फरमानुल्लाह सफी जैसी तेज गति और स्पिन की विविधता वाले गेंदबाजों का दांव खेल में बड़ा असर डाल सकता है। पिच अपनी गेंदबाज‑मित्रता के कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अधिक स्कोर करने देती है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनर समर्थन से स्कोर का रुख बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के बादल और मामूली बारिश की संभावना है, पर पूरी 50‑ओवर की पिच का खेल तय रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का विकल्प चुन सकती है, क्योंकि इस मैदान पर लक्ष्य पीछा करने वाली टीमों की सफलता का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इस प्रकार, दांबुला में आगामी मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों-ऋतुराज गायकवाड़ के अनुभव, तिलक वर्मन की नेतृत्व क्षमता, और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामकता-पर निर्भर करेगा, जबकि अफगानिस्तान‑ए अपनी तेज़ी और स्पिन से जीत की दौड़ में फिर से कदम रखेगा.

दांबुला के रणगिरि इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रही त्रिकोणीय सीरीज अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। भारत (इंडीया‑ए) ने तीन में से केवल एक ही मैच जीता है, इसलिए फाइनल में अपनी जगह बनाए रखने के लिये आखिरी लीग मुकाबला जीतना अनिवार्य हो गया है। यह मुकाबला 17 जून को अफगानिस्तान‑ए के साथ होगा, जो पहले के खेल में भारतीय टीम को चौंका कर 4 रन से डीएलएस के तहत मात दे चुका था। अब दोनों पक्षों के लिये यह सिर्फ दो अंकों का नहीं, बल्कि सम्मान, बदला और फाइनल की उम्मीदों से भरपूर एक निर्णायक टक्कर है। टीम इंडिया‑ए के लिये सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि आँकड़े तो बेहतर दिखते हैं, पर परिणाम अक्सर उनके पक्ष में नहीं आते। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने शानदार फॉर्म में लगातार तीन पारियों में 204 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक और दो महत्त्वपूर्ण पारियां शामिल हैं। कप्तान तिलक वर्मन भी जिम्मेदारी के साथ रन बना रहे हैं, जबकि सूर्यांश शेडगे ने पिछले मुकाबले में दबाव के बीच 72 रन की जुझारू पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की। इस पैनल में सबसे अधिक चर्चा का केन्द्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपनी आक्रामकता से कई दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 14, 44 और 21 रन ही बनाए हैं, पर उनका सहयोग करना भारत की जीत निश्चित करने के लिये अहम हो सकता है। अफगानिस्तान‑ए का लक्ष्य भी वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी को रोकना है, इसलिए उन्होंने विशेष प्लान तैयार किया है। अफगानिस्तान‑ए की शक्ति उनके दो स्टार बल्लेबाज इमरान मीर और बहिर शाह के साथ साथ एक प्रभावशाली स्पिन अटैक में निहित है। इमरान मीर और बहिर शाह ने पिछले मुकाबले में एक दमदार साझेदारी बनाकर भारत को कठिन स्थिति में डाल दिया था। अगर भारतीय गेंदबाज इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों को जल्दी नहीं रोक पाए तो भारत के लिये फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्दुल्ला अहमदजई और फरमानुल्लाह सफी जैसी तेज गति और स्पिन की विविधता वाले गेंदबाजों का दांव खेल में बड़ा असर डाल सकता है। पिच अपनी गेंदबाज‑मित्रता के कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अधिक स्कोर करने देती है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनर समर्थन से स्कोर का रुख बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के बादल और मामूली बारिश की संभावना है, पर पूरी 50‑ओवर की पिच का खेल तय रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का विकल्प चुन सकती है, क्योंकि इस मैदान पर लक्ष्य पीछा करने वाली टीमों की सफलता का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इस प्रकार, दांबुला में आगामी मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों-ऋतुराज गायकवाड़ के अनुभव, तिलक वर्मन की नेतृत्व क्षमता, और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामकता-पर निर्भर करेगा, जबकि अफगानिस्तान‑ए अपनी तेज़ी और स्पिन से जीत की दौड़ में फिर से कदम रखेगा





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