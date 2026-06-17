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इंडियन एयरफोर्स ग्रुप‑Y/मेडिकल असिस्टेंट एवं अग्निवीर वायु इंटेक परीक्षा का परिणाम जारी, डाउनलोड करने के विस्तृत चरण

Defense News

इंडियन एयरफोर्स ग्रुप‑Y/मेडिकल असिस्टेंट एवं अग्निवीर वायु इंटेक परीक्षा का परिणाम जारी, डाउनलोड करने के विस्तृत चरण
Indian Air ForceResult 2026Medical Assistant
📆17-06-2026 04:10:00
📰Dainik Jagran
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भारतीय वायु सेना ने ग्रुप‑Y/मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन और अग्निवीर वायु इंटेक परीक्षा के परिणाम ऑनलाइन जारी किए। आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके परिणाम देखें और PDF रूप में डाउनलोड करें। परीक्षा का आयोजन 30‑31 मार्च 2026 को हुआ, उत्तर कुंजी 3 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई।

भारतीय वायु सेना ने ग्रुप‑Y/मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन और अग्निवीर वायु इंटेक परीक्षा के परिणामों का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अब अपनी परीक्षात्मक उपलब्धियों को देखना और डाउनलोड करना संभव है। परिणाम देखना चाहते उम्मीदवारों को केवल भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाना होगा और अपने यूज़र आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन करने के बाद 'Result' सेक्शन पर क्लिक करने से व्यक्तिगत परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा और उसे PDF फ़ॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकेगा। इस प्रकार हर आवेदक अपने परिणाम की पुष्टि कर सकेगा और आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित रहेगा। परीक्षाओं का संचालन भारत के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स में 30 व 31 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस दौरान मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन तथा अग्निवीर वायु इंटेक के लिए निर्धारित शारीरिक, शैक्षणिक और वैद्यकीय मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी (Answer Key) का प्रसारण 3 अप्रैल 2026 को किया गया, जिससे अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों की जांच करने और संभावित त्रुटियों को दूर करने का अवसर मिला। इस चरण के पूर्ण होने के बाद ही सटीक स्कोरिंग और औपचारिक परिणाम जारी किया गया। परिणाम डाउनलोड करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय वायु सेना ने विस्तृत निर्देश प्रदान किए हैं: 1.

आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जाएँ, 2.

'Result' लिंक्स पर क्लिक करें, 3. लॉगिन स्क्रीन पर अपना यूज़र आईडी व पासवर्ड दर्ज करें, 4. परिणाम स्क्रीन पर उपलब्ध जानकारी को सत्यापित करें, 5.

'Download PDF' बटन पर क्लिक कर पूरा विवरण सुरक्षित रखें। इन चरणों का पालन करने से उम्मीदवार बिना किसी तकनीकी झंझट के अपने स्कोर, रैंक और चयन स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। परिणाम प्राप्त करने के बाद आगे के चयन प्रक्रिया जैसे डॉक्टरेट मेडिकल जांच, फ़ॉर्मल इंटरव्यू और प्रशिक्षण शेड्यूल आदि के बारे में आगे के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को बधाई तथा चयनित उम्मीदवारों को भारतीय वायु सेना में भविष्य के उज्जवल करियर की शुभकामनाएँ

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Indian Air Force Result 2026 Medical Assistant Agni Vir Airways Download

 

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