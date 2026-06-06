इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए गुप्त मिशन रद कर दिया था

इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन सनडाउन' नामक एक गुप्त मिशन रद कर दिया था। यह जानकारी एक नई खोज से सामने आई है। पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था… जरनैल सिंह भिंडरांवाले का।

साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए ' ऑपरेशन सनडाउन ' नामक एक गुप्त मिशन रद कर दिया था। यह जानकारी एक नई खोज से सामने आई है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में… पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था… जरनैल सिंह भिंडरांवाले का। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई बार जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नाम से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया था, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया था। यहां तक कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए ' ऑपरेशन सनडाउन ' नामक एक गुप्त मिशन रद कर दिया था। यह जानकारी एक नई खोज से सामने आई है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में… पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था… जरनैल सिंह भिंडरांवाले का। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई बार जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नाम से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया था, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया था। यहां तक कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था.

साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन सनडाउन' नामक एक गुप्त मिशन रद कर दिया था। यह जानकारी एक नई खोज से सामने आई है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में… पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था… जरनैल सिंह भिंडरांवाले का। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई बार जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नाम से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया था, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया था। यहां तक कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन सनडाउन' नामक एक गुप्त मिशन रद कर दिया था। यह जानकारी एक नई खोज से सामने आई है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में… पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था… जरनैल सिंह भिंडरांवाले का। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कई बार जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नाम से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया था, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया था। यहां तक कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था





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