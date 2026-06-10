इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कचरा निस्तारण प्रणाली की खामियाँ और निवासियों द्वारा सामना किये जा रहे आर्थिक भार पर प्रकाश।

साहिबाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कचरा निस्तारण की समस्या गहरी पड़ रही है, जिससे निवासियों को अपनी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। इस गाँव के लगभग 3500 परिवारों को हर महीने कचरा निस्तारण के लिए 20 से 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जीडीए (जंदाल आधारित वैधानिक प्राधिकरण) के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि कचरा निस्तारण सेवाएँ पूरी तरह व्यवस्थित हैं और वे इस कार्य के लिए जिम्‍मेदार हैं। यह स्थिति नागरिकों के बीच बढ़ती नाराज़गी और अविश्वास का कारण बन रही है। भूतपूर्व सक्रीयतम इंद्रप्रस्थ रेसीडेंट्स एसोसिएशन ने 28 मई को जीडीए के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, जिसमें यह कहा गया था कि कॉलोनी में घर-घर पर डोर-टू-डोर कचरा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह अनुपस्थित है। जीडीए के क्षेत्रीय अधिकारी राजीव कुमार ने तुंरत ही शिकायत को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि कॉलोनी के डी-पाकेट के लोग घरों के बाहर कचरा थैलों का प्रबंध कर रहे हैं और इन थैलों से कचरा कर्मियों द्वारा कचरा उठाया जाता है। हालांकि, इन कचरा थैलों से न तो कचरा एकत्रीकरण गाड़ी आती है, न ही किसी भी प्रकार का कचरा जबकि निस्तारण कार्य में कंपनी की ओर से कोई सहायता मिलती है। न केवल यह सूचना तथ्य विपरीत है, बल्कि शिकायत करने वाले निवासी ने कचरा वाली लोकल गाड़ियों के नंबर और जिम्मेदार व्यक्ति के फोन नंबर की मांग की, लेकिन अभी तक आधिकारिक उत्तर नहीं मिला है। वैसा ही यह मुक़दमा आगे बढ़ गया कि यदि 10 दिनों के भीतर यह समस्या सुलझी नहीं, तो आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम) के तहत आधिकारिक जाँच करनी पड़ेगी। कम्प्यूटर भारी खर्च की बात को और गहरा करते हुए, पैरामीटर यह भी दिखा रहा हैं कि हर परिवार केवल 50 रुपये की छोटी रकम के बदले हर महिना कचरा निस्तारण का दावा करता है, परंतु वास्तविकता में उन्हें 20-30 हजार रुपये के झंझट से ही निपटना पड़ता है। इसके अलावा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि हाड़ी जिले में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन एक विशेष सेवा है, जिसे जीडीए के अधिकारियों ने स्वयं पेश करने की बात कही है, परंतु प्रायोगिक रूप से यह गैर-मौजूद रही है। इस प्रकार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवायक कचरा निस्तारण सेवा के लिए असमान्य पड़ाव में हैं। उन्हें अपने कष्ट और बजट की सीमाओं को देखना पड़ता है, जहाँ कॉलोनी में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थित व्यवस्था न होकर यह समस्या बहुत गहरी हो जाती है। अधिकारियों को बतौर जिम्मेदार संस्था को हस्तक्षेप करनी चाहिए और कॉलोनी के लिए सही और स्वच्छ कचरा निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जनता को उचित सुविधा मिले और जीडीए के अधिकारियों पर अविश्वास समाप्त हो। सामग्री का उद्देस्य इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कचरा निस्तारण की समस्याओं को उजागर करना है और यह टिपने के लिए जरूरी है कि जीडीए के अधिकारी, जो अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में वक्त के गलत आरोप लगाते हैं, जबकि निवासियों को उनके द्वारा नये ढंग से व्यय करने की जरूरत होती है, उनके साथ संज्ञान लेने के लिए कर्मचारी को जरूरी सूचना देते हुए विधायक समन्‍वेसित बैठक में यह सुनिश्चित कराये कि कचरा निस्तारण की स्थिति धर्मिधानिक रूप से सुलझाई जाए.

साहिबाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कचरा निस्तारण की समस्या गहरी पड़ रही है, जिससे निवासियों को अपनी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। इस गाँव के लगभग 3500 परिवारों को हर महीने कचरा निस्तारण के लिए 20 से 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जीडीए (जंदाल आधारित वैधानिक प्राधिकरण) के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि कचरा निस्तारण सेवाएँ पूरी तरह व्यवस्थित हैं और वे इस कार्य के लिए जिम्‍मेदार हैं। यह स्थिति नागरिकों के बीच बढ़ती नाराज़गी और अविश्वास का कारण बन रही है। भूतपूर्व सक्रीयतम इंद्रप्रस्थ रेसीडेंट्स एसोसिएशन ने 28 मई को जीडीए के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, जिसमें यह कहा गया था कि कॉलोनी में घर-घर पर डोर-टू-डोर कचरा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह अनुपस्थित है। जीडीए के क्षेत्रीय अधिकारी राजीव कुमार ने तुंरत ही शिकायत को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि कॉलोनी के डी-पाकेट के लोग घरों के बाहर कचरा थैलों का प्रबंध कर रहे हैं और इन थैलों से कचरा कर्मियों द्वारा कचरा उठाया जाता है। हालांकि, इन कचरा थैलों से न तो कचरा एकत्रीकरण गाड़ी आती है, न ही किसी भी प्रकार का कचरा जबकि निस्तारण कार्य में कंपनी की ओर से कोई सहायता मिलती है। न केवल यह सूचना तथ्य विपरीत है, बल्कि शिकायत करने वाले निवासी ने कचरा वाली लोकल गाड़ियों के नंबर और जिम्मेदार व्यक्ति के फोन नंबर की मांग की, लेकिन अभी तक आधिकारिक उत्तर नहीं मिला है। वैसा ही यह मुक़दमा आगे बढ़ गया कि यदि 10 दिनों के भीतर यह समस्या सुलझी नहीं, तो आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम) के तहत आधिकारिक जाँच करनी पड़ेगी। कम्प्यूटर भारी खर्च की बात को और गहरा करते हुए, पैरामीटर यह भी दिखा रहा हैं कि हर परिवार केवल 50 रुपये की छोटी रकम के बदले हर महिना कचरा निस्तारण का दावा करता है, परंतु वास्तविकता में उन्हें 20-30 हजार रुपये के झंझट से ही निपटना पड़ता है। इसके अलावा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि हाड़ी जिले में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन एक विशेष सेवा है, जिसे जीडीए के अधिकारियों ने स्वयं पेश करने की बात कही है, परंतु प्रायोगिक रूप से यह गैर-मौजूद रही है। इस प्रकार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवायक कचरा निस्तारण सेवा के लिए असमान्य पड़ाव में हैं। उन्हें अपने कष्ट और बजट की सीमाओं को देखना पड़ता है, जहाँ कॉलोनी में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थित व्यवस्था न होकर यह समस्या बहुत गहरी हो जाती है। अधिकारियों को बतौर जिम्मेदार संस्था को हस्तक्षेप करनी चाहिए और कॉलोनी के लिए सही और स्वच्छ कचरा निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जनता को उचित सुविधा मिले और जीडीए के अधिकारियों पर अविश्वास समाप्त हो। सामग्री का उद्देस्य इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कचरा निस्तारण की समस्याओं को उजागर करना है और यह टिपने के लिए जरूरी है कि जीडीए के अधिकारी, जो अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में वक्त के गलत आरोप लगाते हैं, जबकि निवासियों को उनके द्वारा नये ढंग से व्यय करने की जरूरत होती है, उनके साथ संज्ञान लेने के लिए कर्मचारी को जरूरी सूचना देते हुए विधायक समन्‍वेसित बैठक में यह सुनिश्चित कराये कि कचरा निस्तारण की स्थिति धर्मिधानिक रूप से सुलझाई जाए





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