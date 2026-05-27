इंदौर में आकर्षण का केंद्र बना शाही बकरा, 220 किलो वज़न और पाँच फीट ऊँचाई का यह बकरा बकरीद पर कुर्बान हो सकता है

मौईन खान के ज़मीन पर रखे 220 किलो वज़न व 5 फीट ऊँचाई वाले शाही बकरा को हर कोई मज़बूत और सुंदर धब्बों के साथ देख सकता है, और उसे बकरीद पर कुर्बान करने की तैयारी चल रही है।

इंदौर के गुलजार कॉलोनी के मोईन खान ने अपने घर में एक असाधारण बकरा रखा है, जिसका नाम है ' शाही बकरा '। 220 किलो वज़न और लगभग पाँच फीट ऊँचाई वाला यह बकरा पंजाब की प्रसिद्ध बीटल नस्ल से है, जिसे मोईन ने एक वर्ष पहले 1.

20 लाख रुपये में खरीदा था। यह बकरा इंदौर में हर किसी की नज़रों में है क्योंकि इसके विशाल कद, अनोखे भूरे धब्बों और विशेष देखभाल के कारण यह शहर के सबसे बड़े बकरों में से एक बन चुका है। बकरीद से पहले के दिनों में बहुत से लोग इस बकरा को देखने आ रहे हैं। लोग इसकी विशिष्ट हर दिन की भोजन व्यवस्था के बारे में जिज्ञासु हैं। मोईन खान बता रहे हैं कि शाही बकरा हर दिन लगभग दो लीटर दूध, 250 ग्राम मिश्रित ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, अखरोट, मुनक्का) और 8-10 किलोग्राम हरी पत्तियों का सेवन करता है। गर्मी से बचाने के लिए उसे लगातार कूलर की ठंडी हवा में रखा जाता है और ताजा ठंडा पानी दिया जाता है। इस बकरा का रख-रखाव उसकी विशाल शरीर शक्ति के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बकरीद के दिन इस बकरा की कुर्बानी देने की योजनाएँ हैं। मोईन खान ने इस बकरा को विशेष नस्ल और भारी बकरों के शौक से बचाया है। उन्होंने इसे क़रीबी शौकीनों से जो स्वाददे तलाशें, लगभग 8 लाख रुपये तक दवे गए दामों को मना कर दिया है। यह बकरा उनके घर के सामने एक जीवित प्रतीक बन गया है, और इंदौर की नयी कहानी में ताज़ा जुड़ी हुई एक रोमांचक कहानी साबित हुई है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति के स्नेह और देखरेख से एक जंगली जानवर को शहरी समाज का गौरवशाली हिस्सा बनाया जा सकता है





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