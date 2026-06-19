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इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन 20 जून को, मुख्यमंत्री यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर होंगे उपस्थित

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इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन 20 जून को, मुख्यमंत्री यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर होंगे उपस्थित
इंदौर-उज्जैन कॉरिडोरभूमि पूजनमुख्यमंत्री मोहन यादव
📆19-06-2026 12:21:00
📰Dainik Jagran
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मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाली 1,089 करोड़ की ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन 20 जून को किया जाएगा। यह परियोजना सिंहšť-2028 से पहले तैयार होगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा समय 30-35 मिनट से कम कर देगी। यह कॉरिडोर यात्रा सुविधा के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन 20 जून को इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज स्थलहjwXSBFzPg5VjRULY होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की विशेष उपस्थिति रहेगी। 1,089 करोड़ रुपये की इस परियोजना का निर्मण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा और इसे 24 माह के अंतर्गत पूरा करने की योजना है ताकि सिंहस्थ-2028 से पहले इसे जनता को समर्पित किया जा सके। यह 48.10 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र से शुरू होकर उज्जैन के सिंहस्थ बायपास तक पहुंचेगा। परियोजना के बाद इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा समय लगभग 30 से 35 मिनट से कम हो जाने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान में ट्रैफिक जाम के कारण यह समय अधिक होता है। इससे सिंहšť महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी और महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। केवल यात्रा सुविधा ही नहीं, बल्कि यह परियोजना मालवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगी। सांवेर, हातोद तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक निवेश, औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण इस कॉरिडोर से जुड़ा है। इसके साथ ही इंदौर एयरपोर्ट, श्री महाकाल लोक, ओंकारेश्वर और मालवा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सुगम होगा। सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक और औद्योगिक विकास के नए क्षेत्र स emergent होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूती पाएगी। इस तरह यह परियोजना सिंहšť-2028 की तैयारियों के साथ-साथ आने वाले वर्षों में मालवा की विकास धुरी का काम करेगी

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इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंहšť-2028 यात्रा समय कमी मालवा विकास 1 089 करोड़ परियोजना

 

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