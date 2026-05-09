इंदौर क्राइम ब्रांच के कथित सफलता: सचिन उर्फ वेदप्रकाश शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क से रंगे हाथ धराए

इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क से रंगे हाथ धराए गए सचिन उर्फ वेदप्रकाश शर्मा, उसने कारोबारियों और बिल्डरों की गतिविधियों पर नजर रखकर उनकी लोकेशन, घर, ऑफिस और आने-जाने की जानकारी गैंग तक पहुंचाता था। पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। एसआईटी टीम ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है और आगे की जांच जारी है.

इंदौर में बिल्डरों और कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को एक और सफलता मिली है। एसआईटी टीम ने महिदपुर के निवासी सचिन उर्फ वेदप्रकाश शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क की जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अहम जानकारियां मिली हैं। सचिन ने बताया है कि गैंग के संपर्क में आया था और अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े कारोबारियों की रेकी की थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कारोबारी विवेक दम्मानी और अन्य बिल्डरों को धमकी दी गई थी। एसआईटी टीम ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है और आगे की जांच जारी है.

इंदौर में बिल्डरों और कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को एक और सफलता मिली है। एसआईटी टीम ने महिदपुर के निवासी सचिन उर्फ वेदप्रकाश शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क की जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अहम जानकारियां मिली हैं। सचिन ने बताया है कि गैंग के संपर्क में आया था और अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े कारोबारियों की रेकी की थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कारोबारी विवेक दम्मानी और अन्य बिल्डरों को धमकी दी गई थी। एसआईटी टीम ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है और आगे की जांच जारी है





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