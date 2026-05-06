इंदौर पुलिस की शर्मनाक करतूत: ड्रग तस्करों को बनाया बंधक, लाखों की वसूली और रिपोर्ट दबाने का खेल

इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा ड्रग तस्करों को बंधक बनाकर अवैध वसूली करने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट को दबाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने खाकी वर्दी पर लगे दाग को और गहरा कर दिया है। शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों ने कानून की रक्षा करने के बजाय अपराधियों की तरह व्यवहार किया और ड्रग तस्करों को बंधक बनाकर उनसे लाखों रुपये की अवैध वसूली की। इस पूरे प्रकरण में विजयनगर थाने के एएसआई भूपेंद्र गुर्जर सहित चार पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। इन पुलिसकर्मियों ने तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश करने के बजाय एक सितारा होटल में कैद कर लिया। वहां कई दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और जब तक तस्करों ने मोटी रकम नहीं चुकाई, तब तक उन्हें बेरहमी से पीटा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब थाना प्रभारी (टीआई) ने इस मामले में कार्रवाई के बारे में पूछा, तो पुलिसकर्मियों ने बड़ी चतुराई से झूठ बोला कि तस्कर फरार हो गया है, जबकि असल में वे पुलिस की गिरफ्त में होटल के कमरे में कैद थे। इस पूरे घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ जब प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी आदित्य पटले ने मामले की गहराई से जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्कालीन विजयनगर एसीपी आदित्य पटले ने 18 अक्टूबर 2025 को एक विस्तृत 12 पन्नों की जांच रिपोर्ट डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक को भेजी थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि टीआई चंद्रकांत पटेल ने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह विफलता दिखाई और एएसआई भूपेंद्रसिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक मुकेशसिंह जादौन, आरक्षक कपिल सोनानिया तथा राधेश्याम उर्फ राधे राठौर ने इस अवैध वसूली के खेल में मुख्य भूमिका निभाई। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पुलिसकर्मियों ने अपराधियों की तरह टोपी लगाकर तस्करों की पिटाई की ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और वे डरे रहें। पुलिसकर्मियों ने बड़ौद निवासी वसीम को 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था और उसे होटल में बंधक बनाया। बाद में वसीम के माध्यम से आरिफ उर्फ भूरु को भी पकड़ा गया और उससे 5 लाख रुपये की बड़ी रकम वसूली गई। होटल के भीतर वसूली का यह अड्डा इस कदर सक्रिय था कि वहां वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात रहते थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिसकर्मियों ने न केवल वसीम और आरिफ, बल्कि अन्य छोटे पैडलर्स जैसे दीपक और कपिल को भी पकड़ा और उनसे हजारों रुपये लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहां तक कि एक पैडलर के मोबाइल में नकली नोटों की तस्वीरें मिलने के बावजूद उसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया। इस पूरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच के एक सिपाही की भूमिका भी संदिग्ध रही है, जिसने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर तोड़बट्टा यानी सौदेबाजी करवाने का काम किया। आरिफ के बयानों से पता चला कि उसे जिला जेल में मुलाकात के दौरान अज्जू पठान और समीर सेंडी जैसे लोगों से एमडी की डील करवाने के लिए उकसाया गया था, लेकिन अंततः वह पुलिस के इस वसूली तंत्र का शिकार हो गया। सबसे गंभीर पहलू इस मामले में प्रशासनिक उदासीनता और रिपोर्ट को दबाने की कोशिश है। आरोप है कि एसीपी आदित्य पटले द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट को डीसीपी ने तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर दबा दिया। रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए सीपी कार्यालय भेजा गया, लेकिन वहां भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महीनों तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दबी रही और जब यह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून) के कार्यालय पहुंची, तो वहां से भी इसे बिना किसी कार्रवाई के पुनः डीसीपी कार्यालय भेज दिया गया। इस घटना ने इंदौर पुलिस के उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें अपराधियों के खिलाफ ' ऑपरेशन क्लीन ' चलाने की बात कही गई थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और वरिष्ठ अधिकारी सबूतों को दबाने में लग जाएं, तो आम जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास उठना स्वाभाविक है। इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे छोटे स्तर के पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों के संरक्षण में संगठित अपराध चला रहे हैं.
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने खाकी वर्दी पर लगे दाग को और गहरा कर दिया है। शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों ने कानून की रक्षा करने के बजाय अपराधियों की तरह व्यवहार किया और ड्रग तस्करों को बंधक बनाकर उनसे लाखों रुपये की अवैध वसूली की। इस पूरे प्रकरण में विजयनगर थाने के एएसआई भूपेंद्र गुर्जर सहित चार पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। इन पुलिसकर्मियों ने तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश करने के बजाय एक सितारा होटल में कैद कर लिया। वहां कई दिनों तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और जब तक तस्करों ने मोटी रकम नहीं चुकाई, तब तक उन्हें बेरहमी से पीटा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब थाना प्रभारी (टीआई) ने इस मामले में कार्रवाई के बारे में पूछा, तो पुलिसकर्मियों ने बड़ी चतुराई से झूठ बोला कि तस्कर फरार हो गया है, जबकि असल में वे पुलिस की गिरफ्त में होटल के कमरे में कैद थे। इस पूरे घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ जब प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी आदित्य पटले ने मामले की गहराई से जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्कालीन विजयनगर एसीपी आदित्य पटले ने 18 अक्टूबर 2025 को एक विस्तृत 12 पन्नों की जांच रिपोर्ट डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक को भेजी थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि टीआई चंद्रकांत पटेल ने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह विफलता दिखाई और एएसआई भूपेंद्रसिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक मुकेशसिंह जादौन, आरक्षक कपिल सोनानिया तथा राधेश्याम उर्फ राधे राठौर ने इस अवैध वसूली के खेल में मुख्य भूमिका निभाई। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पुलिसकर्मियों ने अपराधियों की तरह टोपी लगाकर तस्करों की पिटाई की ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और वे डरे रहें। पुलिसकर्मियों ने बड़ौद निवासी वसीम को 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था और उसे होटल में बंधक बनाया। बाद में वसीम के माध्यम से आरिफ उर्फ भूरु को भी पकड़ा गया और उससे 5 लाख रुपये की बड़ी रकम वसूली गई। होटल के भीतर वसूली का यह अड्डा इस कदर सक्रिय था कि वहां वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात रहते थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिसकर्मियों ने न केवल वसीम और आरिफ, बल्कि अन्य छोटे पैडलर्स जैसे दीपक और कपिल को भी पकड़ा और उनसे हजारों रुपये लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहां तक कि एक पैडलर के मोबाइल में नकली नोटों की तस्वीरें मिलने के बावजूद उसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया। इस पूरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच के एक सिपाही की भूमिका भी संदिग्ध रही है, जिसने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर तोड़बट्टा यानी सौदेबाजी करवाने का काम किया। आरिफ के बयानों से पता चला कि उसे जिला जेल में मुलाकात के दौरान अज्जू पठान और समीर सेंडी जैसे लोगों से एमडी की डील करवाने के लिए उकसाया गया था, लेकिन अंततः वह पुलिस के इस वसूली तंत्र का शिकार हो गया। सबसे गंभीर पहलू इस मामले में प्रशासनिक उदासीनता और रिपोर्ट को दबाने की कोशिश है। आरोप है कि एसीपी आदित्य पटले द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट को डीसीपी ने तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर दबा दिया। रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए सीपी कार्यालय भेजा गया, लेकिन वहां भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महीनों तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दबी रही और जब यह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून) के कार्यालय पहुंची, तो वहां से भी इसे बिना किसी कार्रवाई के पुनः डीसीपी कार्यालय भेज दिया गया। इस घटना ने इंदौर पुलिस के उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' चलाने की बात कही गई थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और वरिष्ठ अधिकारी सबूतों को दबाने में लग जाएं, तो आम जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास उठना स्वाभाविक है। इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे छोटे स्तर के पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों के संरक्षण में संगठित अपराध चला रहे हैं
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