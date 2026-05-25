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इंदौर का बढ़ता हीट‑ट्रैप और जल संकट: हरियाली के क्षय का गंभीर असर

पर्यावरण News

इंदौर का बढ़ता हीट‑ट्रैप और जल संकट: हरियाली के क्षय का गंभीर असर
इंदौरहीट ट्रैपजल संकट
📆25-05-2026 18:29:00
📰Webdunia Hindi
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अंधाधुंध शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और कंक्रीट की अत्यधिक सतहों से इंदौर में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है और जल संकट गहरा हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त नियमन, हरित आवरण का पुनर्स्थापन और जल संरक्षण उपायों के बिना स्थिति विस्फोटक रूप ले सकती है।

इंदौर , जो कभी हल्की धूप, ठंडी शाम और सुहानी रातों के लिए जाना जाता था, अब अपने ही हीट‑ट्रैप में बदल गया है। पिछले दशक में शहर के तापमान में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है; जहाँ 10‑15 साल पहले अधिकतम तापमान 39‑41 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहता था, वहीं 2016 के बाद से अक्सर 44‑45 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस अचानक गर्मी का मुख्य कारण अंधाधुंध शहरीकरण , अधूरे नियोजन और हरियाली की निरंतर कमी माना जा रहा है। इंदौर के कई पुराने क्षेत्रों में जहाँ पहले बड़े बगीचे, खुली आंगन और ओटले होते थे, अब उन्हें कई बहुमंजिला इमारतों, गगनचुंबी मॉल्स और कंक्रीट की सड़कों ने बदल दिया है। पेवर ब्लॉक्स और असामान्य ढंग से तैयार किए गए सिमेंट की सतहें मिट्टी की जलधारण क्षमता को नष्ट कर देती हैं, जिससे प्राकृतिक नमी का स्तर घट जाता है और शहर का इको‑सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे-जैसे पेड़ फसल की जगह बनाते गए, इंदौर की ग्रीन कवर लगभग समाप्त हो गई है। हजारों पेड़ हर साल एक‑एक करके काटे जा रहे हैं और नई निर्माणकारी परियोजनाओं में उनका स्थान ले रहे हैं। इस हरियाली के नुकसान का सीधा असर जल संकट में दिख रहा है। शहर के कई मोहल्लों में लोग खाली ड्रम, बाल्टी और मिट्टी की टॉबियों में पानी इकट्ठा करने लगे हैं, क्योंकि सामान्य जल आपूर्ति व्यवधान की स्थिति में रह गई है। रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को सड़क किनारों पर लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि 24‑घंटे की आपूर्ति का भरोसा अब नहीं रहा। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय अदालत ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि सख्त नियमों और नीतियों का अनुपालन करना आवश्यक है, ताकि जल बचाव के उपायों को मजबूती मिल सके। विज्ञानियों और पर्यावरण विदों का मानना है कि यदि इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए गये तो इंदौर में स्थिती और बिगड़ सकती है। उन्हें लगता है कि शहर के नियोजित विकास में जल‑वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, जल‑संकट के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, और मौजूदा हरित क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही, अनियोजित विघटन को रोकने के लिए कठोर प्रतिबंध और हर नई इमारत के साथ न्यूनतम हरियाली प्रतिशत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन कदमों से न केवल शहरी तापमान को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि जल संसाधनों की स्थायित्व सुनिश्चित भी होगी। वर्तमान में इंदौर का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है और जल संकट को देखते हुए भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं की आशंका है, इसलिए समस्या के मूल कारणों को समझकर समुचित नीति‑निर्धारण ही समाधान का मूल मंत्र बन सकता है.

इंदौर, जो कभी हल्की धूप, ठंडी शाम और सुहानी रातों के लिए जाना जाता था, अब अपने ही हीट‑ट्रैप में बदल गया है। पिछले दशक में शहर के तापमान में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है; जहाँ 10‑15 साल पहले अधिकतम तापमान 39‑41 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहता था, वहीं 2016 के बाद से अक्सर 44‑45 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस अचानक गर्मी का मुख्य कारण अंधाधुंध शहरीकरण, अधूरे नियोजन और हरियाली की निरंतर कमी माना जा रहा है। इंदौर के कई पुराने क्षेत्रों में जहाँ पहले बड़े बगीचे, खुली आंगन और ओटले होते थे, अब उन्हें कई बहुमंजिला इमारतों, गगनचुंबी मॉल्स और कंक्रीट की सड़कों ने बदल दिया है। पेवर ब्लॉक्स और असामान्य ढंग से तैयार किए गए सिमेंट की सतहें मिट्टी की जलधारण क्षमता को नष्ट कर देती हैं, जिससे प्राकृतिक नमी का स्तर घट जाता है और शहर का इको‑सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे-जैसे पेड़ फसल की जगह बनाते गए, इंदौर की ग्रीन कवर लगभग समाप्त हो गई है। हजारों पेड़ हर साल एक‑एक करके काटे जा रहे हैं और नई निर्माणकारी परियोजनाओं में उनका स्थान ले रहे हैं। इस हरियाली के नुकसान का सीधा असर जल संकट में दिख रहा है। शहर के कई मोहल्लों में लोग खाली ड्रम, बाल्टी और मिट्टी की टॉबियों में पानी इकट्ठा करने लगे हैं, क्योंकि सामान्य जल आपूर्ति व्यवधान की स्थिति में रह गई है। रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को सड़क किनारों पर लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि 24‑घंटे की आपूर्ति का भरोसा अब नहीं रहा। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय अदालत ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि सख्त नियमों और नीतियों का अनुपालन करना आवश्यक है, ताकि जल बचाव के उपायों को मजबूती मिल सके। विज्ञानियों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए गये तो इंदौर में स्थिती और बिगड़ सकती है। उन्हें लगता है कि शहर के नियोजित विकास में जल‑वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, जल‑संकट के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, और मौजूदा हरित क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही, अनियोजित विघटन को रोकने के लिए कठोर प्रतिबंध और हर नई इमारत के साथ न्यूनतम हरियाली प्रतिशत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन कदमों से न केवल शहरी तापमान को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि जल संसाधनों की स्थायित्व सुनिश्चित भी होगी। वर्तमान में इंदौर का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है और जल संकट को देखते हुए भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं की आशंका है, इसलिए समस्या के मूल कारणों को समझकर समुचित नीति‑निर्धारण ही समाधान का मूल मंत्र बन सकता है

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