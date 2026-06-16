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इंदौर के प्राचीन मंदिर में चौकीदार ने ट्रस्टी की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

अपराध News

इंदौर के प्राचीन मंदिर में चौकीदार ने ट्रस्टी की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
इंदौरमंदिरहत्या
📆16-06-2026 10:13:00
📰Dainik Jagran
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इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित 150 वर्ष पुराने एक मंदिर में 70 वर्षीय ट्रस्टी कैलाश मोदी की चौकीदार मुकेश शर्मा ने डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में 31 बार प्रहार दिखा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित 150 वर्ष पुराना श्री राम मंदिर मंगलवार की सुबह एक खौफनाक वारदात का गवाह बना, जहां मंदिर के 70 वर्षीय ट्रस्टी कैलाश मोदी की उनके ही चौकीदार ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब मंदिर में सुबह की आरती की तैयारी चल रही थी। पुलिस के अनुसार, चौकीदार मुकेश शर्मा ने कैलाश मोदी पर डंडों से लगातार 31 बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है, जो वारदात की गंभीरता को दर्शाती है। मृतक कैलाश मोदी पिछले 20 वर्षों से मंदिर के ट्रस्टी थे और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं, जो इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मुकेश शर्मा शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में विवाद करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर ट्रस्टी से उसकी बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे आरोपी ने डंडे से बुजुर्ग ट्रस्टी के सिर और शरीर पर कई वार किए, यहां तक कि वह जमीन पर गिरने के बाद भी हमला जारी रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद कर लिया गया है और अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद मंदिर में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस घटना ने शहर में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति ने सभी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्णय लिया है। स्थानीय निवासियों ने इस हत्या कांड को अत्यंत निंदनीय बताया है और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। मंदिर के अन्य पुजारियों ने बताया कि आरोपी चौकीदार पिछले 5 वर्षों से मंदिर में काम कर रहा था और उसके शराब पीने की शिकायतें पहले भी मिली थीं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अगले कुछ दिनों में उसका पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की योजना है। इस दुखद घटना ने पूरे इंदौर को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में गहरा आक्रोश है.

इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित 150 वर्ष पुराना श्री राम मंदिर मंगलवार की सुबह एक खौफनाक वारदात का गवाह बना, जहां मंदिर के 70 वर्षीय ट्रस्टी कैलाश मोदी की उनके ही चौकीदार ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब मंदिर में सुबह की आरती की तैयारी चल रही थी। पुलिस के अनुसार, चौकीदार मुकेश शर्मा ने कैलाश मोदी पर डंडों से लगातार 31 बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है, जो वारदात की गंभीरता को दर्शाती है। मृतक कैलाश मोदी पिछले 20 वर्षों से मंदिर के ट्रस्टी थे और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं, जो इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मुकेश शर्मा शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में विवाद करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर ट्रस्टी से उसकी बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे आरोपी ने डंडे से बुजुर्ग ट्रस्टी के सिर और शरीर पर कई वार किए, यहां तक कि वह जमीन पर गिरने के बाद भी हमला जारी रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद कर लिया गया है और अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद मंदिर में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस घटना ने शहर में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति ने सभी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्णय लिया है। स्थानीय निवासियों ने इस हत्याकांड को अत्यंत निंदनीय बताया है और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। मंदिर के अन्य पुजारियों ने बताया कि आरोपी चौकीदार पिछले 5 वर्षों से मंदिर में काम कर रहा था और उसके शराब पीने की शिकायतें पहले भी मिली थीं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अगले कुछ दिनों में उसका पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की योजना है। इस दुखद घटना ने पूरे इंदौर को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में गहरा आक्रोश है

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इंदौर मंदिर हत्या चौकीदार ट्रस्टी

 

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