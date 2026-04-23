इंदौर: लालाराम नगर गार्डन से लापता बच्चों को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, युवती सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

इंदौर के लालाराम नगर गार्डन से गुरुवार रात लापता हुए दो बच्चों, नैतिक और सम्राट को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। इस अपहरण कांड में शामिल एक युवती और दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों ने बच्चों को बंधक बनाकर पंद्रह लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें राजेंद्र नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
इंदौर के लालाराम नगर गार्डन से गुरुवार रात दो बच्चे नैतिक और सम्राट अचानक लापता हो गए, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चों के परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण कर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे गार्डन में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी एक युवती उनके पास आई। यह युवती, जिसकी पहचान बाद में राधिका के रूप में हुई, पिछले कुछ दिनों से गार्डन में नियमित रूप से आ रही थी और बच्चों से बातचीत करती थी। बच्चों ने बताया कि राधिका उन्हें पालतू जानवरों के बारे में बताती थी और उन्हें देने का वादा करती थी। गुरुवार को, राधिका ने अपने मोबाइल फोन पर पालतू जानवरों की तस्वीरें दिखाईं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। बच्चों ने राधिका पर विश्वास किया और उसके साथ चले गए। राधिका ने बच्चों को गीता भवन क्षेत्र में एक दुकान से कुछ खाने-पीने की चीजें खरीदीं और फिर उन्हें एक फ्लैट में ले गई। फ्लैट में उसके दो साथी, जिनकी पहचान अभी उजागर नहीं की गई है, पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद, राधिका ने नैतिक की मां को फोन किया और बताया कि दोनों बच्चे उसके कब्जे में हैं और उन्हें वापस पाने के लिए पंद्रह लाख रुपये की फिरौती देनी होगी। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अपहरण कर्ताओं का मोबाइल फोन बंद होने के बाद भी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस को संदेह है कि इस अपहरण में स्थानीय बस्ती के किसी व्यक्ति की भी मिलीभगत थी, जो आरोपियों को पल-पल की जानकारी दे रहा था। इस आशंका के चलते पुलिस ने बस्ती में भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को राजेंद्र नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राधिका , जो एक निजी कंपनी में काम करती है, और उसके दो साथी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्चों को बंधक बनाकर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस अपहरण में और भी लोग शामिल हैं। बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बच्चों के माता-पिता ने पुलिस के त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। यह घटना एक चेतावनी है कि बच्चों को अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने माता-पिता या अभिभावकों की निगरानी में रहना चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.
इंदौर के लालाराम नगर गार्डन से गुरुवार रात दो बच्चे नैतिक और सम्राट अचानक लापता हो गए, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चों के परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे गार्डन में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी एक युवती उनके पास आई। यह युवती, जिसकी पहचान बाद में राधिका के रूप में हुई, पिछले कुछ दिनों से गार्डन में नियमित रूप से आ रही थी और बच्चों से बातचीत करती थी। बच्चों ने बताया कि राधिका उन्हें पालतू जानवरों के बारे में बताती थी और उन्हें देने का वादा करती थी। गुरुवार को, राधिका ने अपने मोबाइल फोन पर पालतू जानवरों की तस्वीरें दिखाईं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। बच्चों ने राधिका पर विश्वास किया और उसके साथ चले गए। राधिका ने बच्चों को गीता भवन क्षेत्र में एक दुकान से कुछ खाने-पीने की चीजें खरीदीं और फिर उन्हें एक फ्लैट में ले गई। फ्लैट में उसके दो साथी, जिनकी पहचान अभी उजागर नहीं की गई है, पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद, राधिका ने नैतिक की मां को फोन किया और बताया कि दोनों बच्चे उसके कब्जे में हैं और उन्हें वापस पाने के लिए पंद्रह लाख रुपये की फिरौती देनी होगी। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अपहरणकर्ताओं का मोबाइल फोन बंद होने के बाद भी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस को संदेह है कि इस अपहरण में स्थानीय बस्ती के किसी व्यक्ति की भी मिलीभगत थी, जो आरोपियों को पल-पल की जानकारी दे रहा था। इस आशंका के चलते पुलिस ने बस्ती में भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को राजेंद्र नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राधिका, जो एक निजी कंपनी में काम करती है, और उसके दो साथी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्चों को बंधक बनाकर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस अपहरण में और भी लोग शामिल हैं। बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बच्चों के माता-पिता ने पुलिस के त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। यह घटना एक चेतावनी है कि बच्चों को अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने माता-पिता या अभिभावकों की निगरानी में रहना चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें
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