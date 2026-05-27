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इंदौर: निजी कारों के लिए अनिवार्य VLT डिवाइस की तकनीकी गड़बड़ी से हजारों वाहन मालिकों में उलझन

रेलवे और परिवहन News

इंदौर: निजी कारों के लिए अनिवार्य VLT डिवाइस की तकनीकी गड़बड़ी से हजारों वाहन मालिकों में उलझन
VLT डिवाइसवाहन रजिस्ट्रेशननिजी कारें
📆27-05-2026 12:22:00
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इंदौर में परिवहन विभाग पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी के कारण निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए भी VLT डिवाइस की जानकारी माँग रहा है। यह नियम वास्तव में सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए है। हजारों वाहन मालिक उलझन में हैं, क्योंकि डिवाइस की कीमत 10-15 हजार रुपए है। विभाग ने कहा कि समस्या जल्दी सुधारी जाएगी। तेजी से सुधार की व्यवस्था होने का आह्वान किया गया है।

इंदौर में परिवहन विभाग द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के दौरान एक तकनीकੀ गड़बड़ी के कारण निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए भी GPS आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLT) डिवाइस की अनिवार्यता दिखाई दे रही है, जबकि वास्तव में यह नियम सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए लागू है। इससे हजारों वाहन मालिकों में बारीकी पैदा हो गई है। पोर्टल पर दो दिनों से नई शर्त दिखाई दे रही है जिसमें पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों में VLT डिवाइस लगाने का अनुकंट शामिल है। डिवाइस की कीमत 10 से 15 हजार रुपए तक है। वाहन मालिकों का कहना है कि बिना इस सिस्टम की जानकारी भरे पोर्टल आगे की प्रक्रिया स्वीकार नहीं कर रहा, जिससे रिन्यूअल की फाइलें अटक गई हैं और आरटीओ कार्यालयों में भ्रम की स्थिति बनी है। वाहन एजेंटों के अनुसार पहले यह नियम केवल कमर्शियल वाहनों के लिए था, अब अचानक निजी वाहनों पर भी पूरी जानकारी माँगी जा रही है। कई वाहन मालिकों ने आपत्ति जताई है, कहा कि पुरानी बाइक या कार के रिन्यूअल पर अतिरिक्त 15 हजार रुपए खर्च लोगों के लिए संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यह नियम लागू हो तो बड़ी संख्या में वाहन मालिक रिन्यूअल ही नहीं करवा पाएंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है, निजी वाहनों के लिए कोई नया नियम लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में सुधार की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी समस्या दूर होगी। साथ ही, मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान 5 हजार से अधिक लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दी गई हैं। पीटीआरई द्वारा 26 अप्रेल से 10 मई 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने रेकॉर्ड तोड़ चालानी कार्रवाई की, हेलमेट नहीं पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों पर 98 हजार चालानी कार्रवाई हुई और 2.

87 करोड़ रुपए की रकम वसूली गई। गंभीर उल्लंघन पर 5253 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए। अलग ही घटना में इंदौर में बाजपాయी में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए तकरार जारी है। एक कंपनी मैनेजर की मृत्यु के संदर्भ में, मैनेजर ने चाय पीने के बाद बिगड़ी तबीयत दिखाई, कुछ देर में उनकी सांसें थम गईं

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VLT डिवाइस वाहन रजिस्ट्रेशन निजी कारें तकनीकी त्रुटि इंदौर

 

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