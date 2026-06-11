इंसानी उम्र को पलटने की दिशा में ऐतिहासिक कदम: ER-100 दवा का पहला मानव परीक्षण शुरू

वैज्ञानिकों ने इंसानी आंखों में ER-100 दवा के जरिए सेलुलर रीप्रोग्रामिंग का पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बुढ़ापे के असर को खत्म कर खोई हुई रोशनी वापस लाना है।

मेडिकल साइंस के इतिहास में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की गई है जिसे अब तक केवल विज्ञान कथाओं या फिल्मों में ही देखा जाता था। वैज्ञानिकों ने इंसानी उम्र के बढ़ते असर को रोकने और उसे वापस पलटने की दिशा में एक क्रांतिकारी सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत, दुनिया के पहले पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है, जिसमें पहले मानव मरीज को ER-100 नामक एक प्रयोगात्मक दवा की खुराक दी गई है। यह उपचार मुख्य रूप से उन मरीजों पर केंद्रित है जो ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित अन्य नेत्र रोगों के कारण अपनी दृष्टि खो चुके हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह थेरेपी उन कोशिकाओं को फिर से सक्रिय और युवा बना देगी जो बुढ़ापे के कारण निष्क्रिय हो चुकी हैं, जिससे दृष्टि की बहाली संभव हो सकेगी। इस जटिल प्रक्रिया के पहले चरण में, ग्लूकोमा से पीड़ित एक मरीज की आंख में सीधे जीन थेरेपी इंजेक्ट की गई है। बोस्टन में संचालित इस शुरुआती ट्रायल में बहुत ही सीमित संख्या में मरीजों को शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा सके। इस थेरेपी की कार्यप्रणाली अत्यंत अनूठी है; इसमें सबसे पहले एक सिंगल जीन थेरेपी इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद मरीज को एंटीबायोटिक दवाओं का एक विशेष कोर्स कराया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स शरीर के भीतर एक केमिकल ऑन स्विच की तरह काम करते हैं, जो उन विशिष्ट जीनों को सक्रिय करते हैं जो कोशिकाओं के रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इससे पहले चूहों और बंदरों पर किए गए परीक्षणों में यह देखा गया था कि यह तकनीक ऑप्टिक नर्व के कनेक्शन को दोबारा जोड़कर उनकी रोशनी वापस लाने में सक्षम है। इस पूरे शोध का आधार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध जेनेटिक्स विशेषज्ञ डेविड सिंक्लेयर की इन्फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग है। इस सिद्धांत के अनुसार, उम्र बढ़ना वास्तव में कोशिकाओं का खत्म होना नहीं है, बल्कि समय के साथ कोशिकाओं की उस जैविक जानकारी तक पहुँचने की क्षमता का कम होना है जो उन्हें सही ढंग से कार्य करने का निर्देश देती है। ER-100 थेरेपी इसी कमी को दूर करती है। यह जीन थेरेपी के माध्यम से संशोधित रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स को प्रभावित कोशिकाओं में भेजती है, जो कोशिका की मूल पहचान को बदले बिना उसके भीतर मौजूद युवा जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को फिर से सक्रिय कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए आंख को इसलिए चुना क्योंकि यह शरीर के अन्य अंगों से काफी अलग और सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है, जिससे दवा के प्रभावों और संभावित दुष्प्रभावों की निगरानी करना आसान हो जाता है। सेलुलर रीप्रोग्रामिंग वर्तमान में लंबी उम्र और जीवन विस्तार के विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इस अवधारणा का मूल विचार यह है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर उसकी जवानी के दिनों का एक डीएनए रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में साल 2006-2007 में जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने एक महान खोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि चार विशेष प्रोटीनों के माध्यम से किसी भी वयस्क कोशिका को वापस स्टेम सेल में बदला जा सकता है। इन प्रोटीनों को यामानाका फैक्टर्स कहा जाता है। हालांकि, कोशिकाओं को पूरी तरह से स्टेम सेल में बदलने से एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता था—अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिससे ट्यूमर या कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती थी। इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने पार्शियल रीप्रोग्रामिंग या आंशिक रीप्रोग्रामिंग की तकनीक विकसित की। इस पद्धति में कोशिकाओं को पूरी तरह से रीसेट करने के बजाय, उनकी जैविक घड़ी को केवल कुछ कदम पीछे धकेला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोशिका की मूल पहचान को सुरक्षित रखना है; उदाहरण के लिए, एक ऑप्टिक नर्व सेल को ऑप्टिक नर्व सेल ही रहने देना, लेकिन उसे एक युवा कोशिका की तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और कार्यात्मक बनाना। यह तकनीक न केवल नेत्र रोगों के इलाज में बल्कि भविष्य में शरीर के अन्य अंगों के पुनर्जीवन और उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों के उपचार में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है.

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ER-100 सेलुलर रीप्रोग्रामिंग एंटी-एजिंग ग्लूकोमा जीन थेरेपी

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