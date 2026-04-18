इंस्टाग्राम की एक फोटो से 15 दिन से लावारिस पड़े मरीज को मिला परिवार

लखनऊ में एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई है जहाँ 15 दिनों से लावारिस हालत में केजीएमयू अस्पताल में भर्ती एक मरीज को इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक तस्वीर के ज़रिये उसका परिवार मिल गया। पुलिस और सोशल मीडिया की जुगलबंदी ने इस असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया।

लखनऊ से एक ऐसी मार्मिक कहानी सामने आई है, जिसने इंसानियत और सोशल मीडिया की शक्ति को उजागर किया है। 15 दिनों तक लावारिस हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक मरीज को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। इस अलगाव और फिर मिलन की कहानी में सोशल मीडिया , विशेषकर इंस्टाग्राम , ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्लेटफॉर्म पर साझा की गई एक तस्वीर ने बिछड़े हुए अपनों को मिलाने का असाधारण कार्य किया। यह घटना 5 अप्रैल की है, जब मानक नगर निवासी विशाल वर्मा को सड़क किनारे बेहोश और गंभीर अवस्था में पाया गया था।

दुर्भाग्यवश, शुरू में किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। हालांकि, पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर सिंह ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए तुरंत विशाल को केजीएमयू (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। विशाल न्यूरो सर्जरी वार्ड में बिना नाम-पते के बेहोश पड़ा था, उसका कोई भी अपना आसपास मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब उसकी पहचान की पड़ताल शुरू की, तो उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान विशाल वर्मा के रूप में हुई। लेकिन, परिवार का पता लगाना आसान नहीं था। पुलिस जब उसके पुराने पते पर पहुंची, तो पता चला कि परिवार वहां से उन्नाव शिफ्ट हो गया है। काफी प्रयासों के बाद, उन्नाव में उसके परिजनों से संपर्क साधा गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विशाल अभी भी जीवन-मरण के बीच झूल रहा था और उसे अपने परिवार के सहारे की तत्काल आवश्यकता थी। यहीं से इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया का असाधारण प्रभाव शुरू हुआ। विशाल की तस्वीर को विभिन्न माध्यमों, जैसे अखबारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर तेजी से प्रसारित किया जाने लगा। लोग इस तस्वीर को एक-दूसरे को भेज रहे थे और विशाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। आखिरकार, यह तस्वीर विशाल की पत्नी अंजलि और उसकी बहन तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने प्रिय विशाल को ऐसी दयनीय अवस्था में देखा, वे तुरंत सब कुछ छोड़कर केजीएमयू अस्पताल की ओर दौड़ पड़ीं। अस्पताल पहुंचने पर जो दृश्य था, वह किसी की भी आंखों में आंसू ला देने वाला था। वह व्यक्ति जो पिछले 15 दिनों से एक लावारिस मरीज के रूप में बिस्तर पर पड़ा था, आज उसके सिरहाने उसकी पत्नी, बहन और अन्य प्रियजन मौजूद थे। यद्यपि विशाल अभी भी बेहोश है और डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अब वह लावारिस नहीं है। पुलिस के अथक प्रयासों और इंस्टाग्राम पर एक वायरल फोटो ने मिलकर वह कर दिखाया, जो पहले असंभव लग रहा था। यह घटना दर्शाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी, उम्मीद की किरणें सोशल मीडिया जैसे आधुनिक माध्यमों से आ सकती हैं, जो लोगों को जोड़ती हैं और खोए हुए अपनों को मिलाने में मदद करती हैं





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