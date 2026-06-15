इग्नू पटना क्षेत्रीय केंद्र शुरू करता है छात्र सहायता केंद्र, महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) पटना क्षेत्रीय केंद्र ने शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर महीने की तीसरे शुक्रवार को 'छात्र सहायता केंद्र' शुरू किया है। इसके साथ ही महिला शिक्षार्थियों के लिए 'मदर एंड चाइल्ड रूम' स्थापित किया गया है। केंद्र ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से डिग्री वितरण की व्यवस्था की है जिससे छात्र 15 मिनट के भीतर अपनी डिग्री प्राप्त कर सकें। पिछले तीन महीनों में आठ हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए फीडबैक पेटिका भी लगाई गई है।

इग्नू पटना क्षेत्रीय केंद्र ने शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ' छात्र सहायता केंद्र ' शुरू किया है। यह पहली बार ऐसा पहलू किया जा रहा है जिसमें हर महीने की तीसरे शुक्रवार को विशेष सत्र योजनाबद्ध किया गया है। केंद्र के वरीय निदेशक डॉ.

ई.

कृष्णा राव ने बताया कि पदभार ग्रहण किए हुए तीन माह के दौरान आठ हजार से अधिक शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया है। अब शिक्षार्थी सीधे कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं और आवेदन के 15 मिनट के भीतर डिग्री प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पर उसी दिन वेबसाइ्त या ई-मेल के माध्यम से डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षार्थियों के लिए 'मदर एंड चाइल्ड रूम' की स्थापना भी की गई है जो विशेष रूप से माताओं और उनके बच्चों के लिए समर्पित है। नर्सिंग पाठ्यक्रम की छात्राओं सहित अन्य महिला शिक्षार्थियों के लिए विश्राम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए फीडबैक फार्म, शिकायत पेटिका और सुझाव पेटिका भी लगाई गई हैं। जून 2026 की टर्म-एंड परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्र में तैयारियाँ जारी हैं। वर्तमान में पटना केंद्र में चार लाख शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं। बक्सर-भागलपुर समेत 6 एक्सप्रेस-वे और 14 गंगा पुल, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने खोला बिहार के विकास का पूरा रोडमै





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