इग्बो‑ओरा: जुड़वां बच्चों की दुनिया में अद्भुत नाइजीरियाई शहर

नाइजीरिया के इग्बो‑ओरा में जन्म दर के आंकड़े वैश्विक औसत से कई गुना अधिक हैं। स्थानीय भोजन, जीन पूल और सांस्कृतिक मान्यताओं का मिश्रण इस अनोखे सामाजिक‑वैज्ञानिक परिदृश्य को बनाता है।

नाइजीरिया के दक्षिण‑पश्चिम में स्थित इग्बो‑ओरा नामक शहर को अक्सर 'जुड़वां राजधानी' कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग दो लाख है, लेकिन इस बस्ती में जन्म लेने वाले जुड़वां बच्चों की दर विश्व स्तर पर अभिव्यक्त रूप से असामान्य है। वैश्विक औसत के अनुसार हर हज़ार जन्म में केवल बार‑बार दो बच्चे जुड़वां होते हैं, जबकि इग्बो‑ओरा में यह आंकड़ा प्रति हजार जीवित जन्मों पर पैंतालीस से पचास जुड़वां जोड़ों तक पहुंच जाता है। यह अद्भुत घटना स्थानीय भोजन, परम्परा और जीन पूल के मिश्रण से जुड़ी मानी जा रही है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि इस क्षेत्र में रोज़मर्रा के आहार में उपयोग होने वाली रतालू (कसावा की एक किस्म) की कंद में फाइटोएस्ट्रोजेन नामक रासायनिक तत्व उच्च मात्रा में मौजूद होता है। फाइटोएस्ट्रोजेन अंडाशय को उत्तेजित कर मल्टीपल ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे एक ही मासिक चक्र में दो या अधिक अंडे निकलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वैज्ञानिक यह भी रेखांकित करते हैं कि केवल भोजन ही इस विषमता का कारण नहीं हो सकता; पीढ़ियों से यहाँ की शादियों में अंतर्विवाह के कारण जीन पूल में समानता बढ़ी है, जिससे जुड़वां पैदा होने की संभावना और भी अधिक हो गई है। सांस्कृतिक पहलू भी इस परिदृश्य को दर्शाता है। इग्बो‑ओरा के लोगों के लिए जुड़वां बच्चों को ईश्वरीय दान, सौभाग्य और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक बार जब किसी परिवार में जुड़वां जन्म लेता है, तो वह खुशी के संदेश के रूप में पूरे मोहल्ले में बीन्स के व्यंजन बांटता है। इस अनूठी पहचान को विश्व स्तर पर मनाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को ' वर्ल्ड ट्विन्स फेस्टिवल ' आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के जुड़वां लोग भाग लेते हैं। इसी तरह भारत के केरल राज्य में कोडिंग्ही गाँव भी जुड़वां उत्पत्ति की एक रहस्यात्मक जगह के रूप में उभरा है। केवल दो हजार परिवारों के इस छोटे से गाँव में चार सौ पचास से अधिक जुड़वां जोड़े, यानी नौ सौ से अधिक हमशक्ल लोग रहने का दावा किया गया है। भारत में जुड़वां बच्चों की जन्मदर सबसे कम है, परन्तु इस गाँव में यह दर वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है, जिससे वैज्ञानिकों के बीच बहुत रुचि उत्पन्न हुई है। ब्राज़ील के कैंडिडो गोडोई और भारत के कोडिंग्ही पर किए गए अध्ययन ने भी इग्बो‑ओरा जैसी निरंतरता नहीं दिखायी। विज्ञान चाहे कितनी भी गहराई से जीन, हार्मोन और पर्यावरणकीय कारकों को समझ ले, इग्बो‑ओरा के लोग इस घटना को केवल वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं मानते। वे इसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रकृति की अनमोल सौगात के रूप में देखते हैं। शहर के मध्य में स्थित पत्थर की शिल्पकला, जिसमें एक माँ अपने जुड़वां बच्चों को गोद में थामे दिखती है, इस सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। यह अनोखा शहर हमें यह याद दिलाता है कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति के बावजूद, पृथ्वी पर ऐसे कई रहस्यमयी खजाने हैं जिनकी सच्ची चाबि केवल प्रकृति के पास है.

नाइजीरिया के दक्षिण‑पश्चिम में स्थित इग्बो‑ओरा नामक शहर को अक्सर 'जुड़वां राजधानी' कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग दो लाख है, लेकिन इस बस्ती में जन्म लेने वाले जुड़वां बच्चों की दर विश्व स्तर पर अभिव्यक्त रूप से असामान्य है। वैश्विक औसत के अनुसार हर हज़ार जन्म में केवल बार‑बार दो बच्चे जुड़वां होते हैं, जबकि इग्बो‑ओरा में यह आंकड़ा प्रति हजार जीवित जन्मों पर पैंतालीस से पचास जुड़वां जोड़ों तक पहुंच जाता है। यह अद्भुत घटना स्थानीय भोजन, परम्परा और जीन पूल के मिश्रण से जुड़ी मानी जा रही है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि इस क्षेत्र में रोज़मर्रा के आहार में उपयोग होने वाली रतालू (कसावा की एक किस्म) की कंद में फाइटोएस्ट्रोजेन नामक रासायनिक तत्व उच्च मात्रा में मौजूद होता है। फाइटोएस्ट्रोजेन अंडाशय को उत्तेजित कर मल्टीपल ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे एक ही मासिक चक्र में दो या अधिक अंडे निकलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वैज्ञानिक यह भी रेखांकित करते हैं कि केवल भोजन ही इस विषमता का कारण नहीं हो सकता; पीढ़ियों से यहाँ की शादियों में अंतर्विवाह के कारण जीन पूल में समानता बढ़ी है, जिससे जुड़वां पैदा होने की संभावना और भी अधिक हो गई है। सांस्कृतिक पहलू भी इस परिदृश्य को दर्शाता है। इग्बो‑ओरा के लोगों के लिए जुड़वां बच्चों को ईश्वरीय दान, सौभाग्य और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक बार जब किसी परिवार में जुड़वां जन्म लेता है, तो वह खुशी के संदेश के रूप में पूरे मोहल्ले में बीन्स के व्यंजन बांटता है। इस अनूठी पहचान को विश्व स्तर पर मनाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को 'वर्ल्ड ट्विन्स फेस्टिवल' आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के जुड़वां लोग भाग लेते हैं। इसी तरह भारत के केरल राज्य में कोडिंग्ही गाँव भी जुड़वां उत्पत्ति की एक रहस्यात्मक जगह के रूप में उभरा है। केवल दो हजार परिवारों के इस छोटे से गाँव में चार सौ पचास से अधिक जुड़वां जोड़े, यानी नौ सौ से अधिक हमशक्ल लोग रहने का दावा किया गया है। भारत में जुड़वां बच्चों की जन्मदर सबसे कम है, परन्तु इस गाँव में यह दर वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है, जिससे वैज्ञानिकों के बीच बहुत रुचि उत्पन्न हुई है। ब्राज़ील के कैंडिडो गोडोई और भारत के कोडिंग्ही पर किए गए अध्ययन ने भी इग्बो‑ओरा जैसी निरंतरता नहीं दिखायी। विज्ञान चाहे कितनी भी गहराई से जीन, हार्मोन और पर्यावरणकीय कारकों को समझ ले, इग्बो‑ओरा के लोग इस घटना को केवल वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं मानते। वे इसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रकृति की अनमोल सौगात के रूप में देखते हैं। शहर के मध्य में स्थित पत्थर की शिल्पकला, जिसमें एक माँ अपने जुड़वां बच्चों को गोद में थामे दिखती है, इस सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। यह अनोखा शहर हमें यह याद दिलाता है कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति के बावजूद, पृथ्वी पर ऐसे कई रहस्यमयी खजाने हैं जिनकी सच्ची चाबि केवल प्रकृति के पास है





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