इजरयल की ट्रम्प-ईरन शति समझते पर असहमति और नेतनह की तैयारी

इजरयल ने ट्रम्प द्वारा सदढ़त ईरन-यूएस शति समझते को नकारते हुए अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत किया और सीमा पर बढ़ हुई सैन तैयारी की घोषणा की।

एरज़ के बाद ट्रम्प और ईरन के बीच शति समझते पर चर्चा हुई। इजरयल ने इस समझते को लेकर कड़ा असहमतपर्ण रख अपनया और नेतनह सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस डल को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरयल का तर्क है कि यह समझता ईरन को परमण हथयार के विकास के लिए समय और संसधन देगा और साथ ही उसके प्रक्सी संगठनों को मजबूत करेगा। नई दिल्ली से इजरयल की नतयों पर विशषण करते हुए, यह स्पष्ट हुआ कि देश को प्रमुख चिंता लेबनन के हजलह से है। सरकार का मानना है कि यह डल लेबनन में इजरयल की सैन कार्रवाई की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। नेतनह सरकार ने सीमा पर कड़ी चेतवनी जारी की है और बतया है कि यदि ईरन लेबनन में हस्तक्षप करता है तो इजरयल पूरी ताकत से जवाब देगा। इसके अलावा, इजरयल इस बात को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है कि डल में ईरन ी प्रक्सयों को समाप्त करने का कोई ठस प्रवधान नहीं है। राजनतिक क्षेत्र में नेतनह की रणनीति स्पष्ट है: वे रक्षा मंत्री से लेकर विदेश नीति तक सभी स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इजरयल के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वे फिर से अपनी सैन क्षमतओं को बढ़ने के लिए कदम उठा रहे हैं और भविष्य के लिए बेहतर तैयार रहना चाहते हैं। साथ ही, इजरयल इस शति समझते के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वह अनुबंध के तहत अपनी स्वयत्त सुरक्षा नीति को अडग रखगा। अतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विवाद का पनपना क्षेत्रय संतलन को प्रभावित कर सकता है और इजरयल तथा पड़सी देशों के बीच तनाव को नया आयम दे सकता है। इजरयल द्वारा उठए गए कदम को कई विशषकों ने संभावत सैन प्रतरोध के रूप में देखा है। शति समझते और प्रक्सयों के बीच यह नई मुहम इजरयल के लिए सुरक्षा और धर दोनों की मांग करती है.

एरज़ के बाद ट्रम्प और ईरन के बीच शति समझते पर चर्चा हुई। इजरयल ने इस समझते को लेकर कड़ा असहमतपर्ण रख अपनया और नेतनह सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस डल को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरयल का तर्क है कि यह समझता ईरन को परमण हथयार के विकास के लिए समय और संसधन देगा और साथ ही उसके प्रक्सी संगठनों को मजबूत करेगा। नई दिल्ली से इजरयल की नतयों पर विशषण करते हुए, यह स्पष्ट हुआ कि देश को प्रमुख चिंता लेबनन के हजलह से है। सरकार का मानना है कि यह डल लेबनन में इजरयल की सैन कार्रवाई की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। नेतनह सरकार ने सीमा पर कड़ी चेतवनी जारी की है और बतया है कि यदि ईरन लेबनन में हस्तक्षप करता है तो इजरयल पूरी ताकत से जवाब देगा। इसके अलावा, इजरयल इस बात को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है कि डल में ईरनी प्रक्सयों को समाप्त करने का कोई ठस प्रवधान नहीं है। राजनतिक क्षेत्र में नेतनह की रणनीति स्पष्ट है: वे रक्षा मंत्री से लेकर विदेश नीति तक सभी स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इजरयल के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वे फिर से अपनी सैन क्षमतओं को बढ़ने के लिए कदम उठा रहे हैं और भविष्य के लिए बेहतर तैयार रहना चाहते हैं। साथ ही, इजरयल इस शति समझते के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वह अनुबंध के तहत अपनी स्वयत्त सुरक्षा नीति को अडग रखगा। अतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विवाद का पनपना क्षेत्रय संतलन को प्रभावित कर सकता है और इजरयल तथा पड़सी देशों के बीच तनाव को नया आयम दे सकता है। इजरयल द्वारा उठए गए कदम को कई विशषकों ने संभावत सैन प्रतरोध के रूप में देखा है। शति समझते और प्रक्सयों के बीच यह नई मुहम इजरयल के लिए सुरक्षा और धर दोनों की मांग करती है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

इजरयल ईरन शति समझता तेहरन-नयर्क क्षत्रय सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines