इजरायली नौसेना का समुद्री हमला: ईरान पर भू-मध्य सागर से मिसाइल बरसाई, तुलना में कौन भारी?

इजरायल ने भू-मध्य सागर से ईरान पर मिसाइल हमले किए, जिससे नौसैनिक युद्ध का नया मोर्चा खुल गया। इजरायल की उन्नत पनडुब्बियां और ईरान की मच्छर सेना की रणनीति के बीच तुलना।

इजरायली नौसेना ने युद्ध में उतरकर भू-मध्य सागर से ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। तकनीक में इजरायल की परमाणु-सक्षम पनडुब्बियां आगे हैं, जबकि ईरान के पास विशाल मच्छर सेना का नेटवर्क है। मिडिल ईस्ट में जारी 2026 ईरान-इजरायल युद्ध अब एक बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गया है। जमीन और आसमान के बाद अब यह जंग समंदर की लहरों तक फैल चुकी है। इजरायली नौसेना आधिकारिक तौर पर इस महायुद्ध में उतर चुकी है। इजरायल ने अपने सुदूर रणनीतिक ठिकाने यानी भू-मध्य सागर में तैनात युद्धपोतों और आधुनिक पनडुब्बियों से सीधे ईरान के मुख्य भूभाग पर लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर तेहरान को हिला दिया है। काउंसिल ने भी इसकी पुष्टि की है कि इजरायल ने इस बार अपनी नौसैनिक ताकतों का इस्तेमाल कर तेहरान, इस्फहान और तबरीज जैसे रणनीतिक शहरों को निशाना बनाया है। इस कदम ने साबित कर दिया है कि इजरायल अब ईरान को केवल हवाई हमलों से नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भू-मध्य सागर से दागी गई इन मिसाइलों ने न केवल ईरान के एयर डिफेंस को चकमा दिया, बल्कि वैश्विक रक्षा विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच कोई सीधी भूमि सीमा नहीं है; दोनों देश एक-दूसरे से लगभग 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में इजरायल द्वारा भू-मध्य सागर (जो इजरायल के पश्चिम में स्थित है) से पूर्व की दिशा में बैठे ईरान पर मिसाइलें दागना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। इस हमले के लिए इजरायली नौसेना ने अपनी सबसे आधुनिक डॉल्फिन-क्लास सबमरीन और अत्याधुनिक सार क्लास कॉर्वेट्स का इस्तेमाल किया है। इस हमले के पीछे इजरायल की सोची-समझी रणनीति है। दरअसल, ईरान ने अपने पश्चिमी हिस्से यानी इराक और सीरिया की सीमा के पास भारी मात्रा में रडार और एंटी-मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं ताकि वह इजरायल से आने वाले विमानों या मिसाइलों को रोक सके। लेकिन इजरायल ने भू-मध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय पानी से मिसाइलें लॉन्च कीं, जिन्होंने एक अलग ट्रैजेक्टरी यानी रास्ते को अपनाया। इन मिसाइलों ने इराक या सीरिया के हवाई क्षेत्र का उपयोग बेहद गुप्त तरीके से किया, जिससे ईरान के शुरुआती चेतावनी रडार समय पर अलर्ट नहीं हो पाए। यह हमला दिखाता है कि इजरायली नौसेना के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी परमाणु या रणनीतिक जवाबी हमला करने की अचूक क्षमता मौजूद है। इस नए नौसैनिक मोर्चे के खुलने के बाद दुनिया यह जानने को उत्सुक है कि समंदर की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी है। एक तरफ इजरायल की छोटी लेकिन अत्यधिक एडवांस, हाई-टेक नौसेना है, तो दूसरी तरफ ईरान की विशाल, गैर-पारंपरिक और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर नौसेना है। इजरायली नौसेना का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता दुनिया की सबसे घातक नौसेनाओं में शुमार है। इजरायल की नौसैनिक रीढ़ उसकी जर्मन-निर्मित डॉल्फिन-क्लास पनडुब्बियां हैं। माना जाता है कि ये पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और यह क्षमता इजरायल को एक अद्वितीय सामरिक लाभ देती है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनका एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम है, जिसकी वजह से ये बिना सतह पर आए हफ्तों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती हैं। भू-मध्य सागर से ईरान पर हुआ हालिया हमला इसी साइलेंट किलर क्षमता का परिणाम माना जा रहा है। इसके अलावा, इजरायल के पास Sa'ar 6-class Corvettes हैं, जो तैरते हुए किले की तरह हैं। इन युद्धपोतों पर इजरायल का प्रसिद्ध सी-डोम यानी आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन और बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान या उसके सहयोगी इजरायली युद्धपोतों पर जवाबी हमला करते हैं, तो ये जहाज हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। ईरान की नौसैनिक रणनीति इजरायल से बिल्कुल अलग है। ईरान के पास दो नौसेनाएं हैं- एक उसकी पारंपरिक नौसेना और दूसरी IRGC की नौसेना। ईरान जानता है कि वह सीधे पारंपरिक युद्धपोतों की लड़ाई में इजरायल या अमेरिका की तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने स्वार्म टैक्टिक्स यानी मच्छर सेना की रणनीति अपनाई है। ईरान के पास हजारों की संख्या में ऐसी छोटी और तेज गति से चलने वाली नावें हैं, जिन पर एंटी-शिप मिसाइलें, टॉरपीडो और सुसाइड ड्रोन लदे होते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। वह स्ट्रेट ऑफ होर्मु को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार गुजरता है। ईरान की नौसेना इस पूरे इलाके में समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने और जहाजों को बंधक बनाने में माहिर है। इजरायल द्वारा भू-मध्य सागर से किए गए हमले ने ईरान की इस भौगोलिक ताकत को थोड़ा कमजोर किया है, क्योंकि भू-मध्य सागर ईरान की नौसैनिक पहुंच से बहुत दूर है, जहां ईरानी नावें सीधे तौर पर इजरायली जहाजों को टार्गेट नहीं कर सकतीं। भू-मध्य सागर से हुए इस मिसाइल हमले के बाद अब इस बात का खतरा बढ़ गया है कि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर समंदर में इजरायल को जवाब देगा। यमन के हूती विद्रोही पहले से ही लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब ईरान अपनी लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख भू-मध्य सागर में तैनात इजरायली नौसेना के बेड़े की तरफ मोड़ सकता है। मौसम और भूगोल के लिहाज से भी यह जंग जटिल है। इजरायल जहां अपने घरेलू बंदरगाहों जैसे हाइफा से भू-मध्य सागर में आसानी से लॉजिस्टिक्स ऑपरेट कर सकता है, वहीं ईरान को भू-मध्य सागर तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों या सीरिया के बंदरगाहों पर निर्भर रहना होगा, जिन्हें इजरायल पहले ही हवाई हमलों से तबाह कर चुका है। इस तरह समुद्री युद्ध में इजरायल के पास रणनीतिक बढ़त है, लेकिन ईरान के पास गैर-पारंपरिक हथियारों और प्रॉक्सी बलों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो इस युद्ध को और अधिक जटिल और खतरनाक बना सकता है.

इजरायली नौसेना ने युद्ध में उतरकर भू-मध्य सागर से ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। तकनीक में इजरायल की परमाणु-सक्षम पनडुब्बियां आगे हैं, जबकि ईरान के पास विशाल मच्छर सेना का नेटवर्क है। मिडिल ईस्ट में जारी 2026 ईरान-इजरायल युद्ध अब एक बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गया है। जमीन और आसमान के बाद अब यह जंग समंदर की लहरों तक फैल चुकी है। इजरायली नौसेना आधिकारिक तौर पर इस महायुद्ध में उतर चुकी है। इजरायल ने अपने सुदूर रणनीतिक ठिकाने यानी भू-मध्य सागर में तैनात युद्धपोतों और आधुनिक पनडुब्बियों से सीधे ईरान के मुख्य भूभाग पर लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर तेहरान को हिला दिया है। काउंसिल ने भी इसकी पुष्टि की है कि इजरायल ने इस बार अपनी नौसैनिक ताकतों का इस्तेमाल कर तेहरान, इस्फहान और तबरीज जैसे रणनीतिक शहरों को निशाना बनाया है। इस कदम ने साबित कर दिया है कि इजरायल अब ईरान को केवल हवाई हमलों से नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भू-मध्य सागर से दागी गई इन मिसाइलों ने न केवल ईरान के एयर डिफेंस को चकमा दिया, बल्कि वैश्विक रक्षा विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच कोई सीधी भूमि सीमा नहीं है; दोनों देश एक-दूसरे से लगभग 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में इजरायल द्वारा भू-मध्य सागर (जो इजरायल के पश्चिम में स्थित है) से पूर्व की दिशा में बैठे ईरान पर मिसाइलें दागना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। इस हमले के लिए इजरायली नौसेना ने अपनी सबसे आधुनिक डॉल्फिन-क्लास सबमरीन और अत्याधुनिक सार क्लास कॉर्वेट्स का इस्तेमाल किया है। इस हमले के पीछे इजरायल की सोची-समझी रणनीति है। दरअसल, ईरान ने अपने पश्चिमी हिस्से यानी इराक और सीरिया की सीमा के पास भारी मात्रा में रडार और एंटी-मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं ताकि वह इजरायल से आने वाले विमानों या मिसाइलों को रोक सके। लेकिन इजरायल ने भू-मध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय पानी से मिसाइलें लॉन्च कीं, जिन्होंने एक अलग ट्रैजेक्टरी यानी रास्ते को अपनाया। इन मिसाइलों ने इराक या सीरिया के हवाई क्षेत्र का उपयोग बेहद गुप्त तरीके से किया, जिससे ईरान के शुरुआती चेतावनी रडार समय पर अलर्ट नहीं हो पाए। यह हमला दिखाता है कि इजरायली नौसेना के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी परमाणु या रणनीतिक जवाबी हमला करने की अचूक क्षमता मौजूद है। इस नए नौसैनिक मोर्चे के खुलने के बाद दुनिया यह जानने को उत्सुक है कि समंदर की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी है। एक तरफ इजरायल की छोटी लेकिन अत्यधिक एडवांस, हाई-टेक नौसेना है, तो दूसरी तरफ ईरान की विशाल, गैर-पारंपरिक और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर नौसेना है। इजरायली नौसेना का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता दुनिया की सबसे घातक नौसेनाओं में शुमार है। इजरायल की नौसैनिक रीढ़ उसकी जर्मन-निर्मित डॉल्फिन-क्लास पनडुब्बियां हैं। माना जाता है कि ये पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और यह क्षमता इजरायल को एक अद्वितीय सामरिक लाभ देती है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनका एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम है, जिसकी वजह से ये बिना सतह पर आए हफ्तों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती हैं। भू-मध्य सागर से ईरान पर हुआ हालिया हमला इसी साइलेंट किलर क्षमता का परिणाम माना जा रहा है। इसके अलावा, इजरायल के पास Sa'ar 6-class Corvettes हैं, जो तैरते हुए किले की तरह हैं। इन युद्धपोतों पर इजरायल का प्रसिद्ध सी-डोम यानी आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन और बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान या उसके सहयोगी इजरायली युद्धपोतों पर जवाबी हमला करते हैं, तो ये जहाज हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। ईरान की नौसैनिक रणनीति इजरायल से बिल्कुल अलग है। ईरान के पास दो नौसेनाएं हैं- एक उसकी पारंपरिक नौसेना और दूसरी IRGC की नौसेना। ईरान जानता है कि वह सीधे पारंपरिक युद्धपोतों की लड़ाई में इजरायल या अमेरिका की तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने स्वार्म टैक्टिक्स यानी मच्छर सेना की रणनीति अपनाई है। ईरान के पास हजारों की संख्या में ऐसी छोटी और तेज गति से चलने वाली नावें हैं, जिन पर एंटी-शिप मिसाइलें, टॉरपीडो और सुसाइड ड्रोन लदे होते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। वह स्ट्रेट ऑफ होर्मु को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार गुजरता है। ईरान की नौसेना इस पूरे इलाके में समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने और जहाजों को बंधक बनाने में माहिर है। इजरायल द्वारा भू-मध्य सागर से किए गए हमले ने ईरान की इस भौगोलिक ताकत को थोड़ा कमजोर किया है, क्योंकि भू-मध्य सागर ईरान की नौसैनिक पहुंच से बहुत दूर है, जहां ईरानी नावें सीधे तौर पर इजरायली जहाजों को टार्गेट नहीं कर सकतीं। भू-मध्य सागर से हुए इस मिसाइल हमले के बाद अब इस बात का खतरा बढ़ गया है कि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर समंदर में इजरायल को जवाब देगा। यमन के हूती विद्रोही पहले से ही लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब ईरान अपनी लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख भू-मध्य सागर में तैनात इजरायली नौसेना के बेड़े की तरफ मोड़ सकता है। मौसम और भूगोल के लिहाज से भी यह जंग जटिल है। इजरायल जहां अपने घरेलू बंदरगाहों जैसे हाइफा से भू-मध्य सागर में आसानी से लॉजिस्टिक्स ऑपरेट कर सकता है, वहीं ईरान को भू-मध्य सागर तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों या सीरिया के बंदरगाहों पर निर्भर रहना होगा, जिन्हें इजरायल पहले ही हवाई हमलों से तबाह कर चुका है। इस तरह समुद्री युद्ध में इजरायल के पास रणनीतिक बढ़त है, लेकिन ईरान के पास गैर-पारंपरिक हथियारों और प्रॉक्सी बलों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो इस युद्ध को और अधिक जटिल और खतरनाक बना सकता है





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