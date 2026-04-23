इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर सरकार के रुख पर कांग्रेस का हमला, 'नैतिक कायरता' का आरोप

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर इजरायल के प्रति स्पष्ट समर्थन दिखाने और गाजा में हिंसा पर चुप्पी साधने के लिए हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत के पारंपरिक रुख और मानवीय मूल्यों से समझौता किया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इजरायल के प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित करते हुए भारत के लंबे समय से चले आ रहे तटस्थ रुख और मानवीय मूल्य ों से समझौता किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और लेबनान पर हो रही बमबारी को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे ' नैतिक कायरता ' करार देते हुए सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल गाजा में चल रही हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है, बल्कि वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीन ियों के विस्थापन के मुद्दे पर भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनका कहना है कि यह चुप्पी भारत की विदेश नीति के लिए हानिकारक है। कांग्रेस नेता रमेश ने आगे आरोप लगाया कि दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसने इजरायल ी शासन के प्रति इतनी स्पष्ट और खुलकर एकजुटता दिखाई हो, जितनी कि मौजूदा भारतीय सरकार ने दिखाई है। रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का स्पष्ट समर्थन भारत की वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा एक संतुलित और निष्पक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन सरकार के इस रुख से उस छवि को नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी का मानना है कि सरकार का यह रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो हमेशा शांति, संवाद और सभी पक्षों के अधिकारों के सम्मान पर आधारित रहा है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि सरकार अपने सिद्धांतों से भटक गई है, जिसके परिणामस्वरूप देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है और उसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिनमें इजरायल की ओर से गाजा में जारी हमलों और लेबनान पर बमबारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का कारण पूछा गया है। पार्टी का कहना है कि सरकार का यह रुख चिंताजनक है और यह सवाल खड़े करता है कि क्या भारत अब एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता खो रहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न केवल मानवीय मूल्य ों से समझौता किया है, बल्कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति और उन सिद्धांतों से भी दूरी बना ली है, जो हमेशा न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की छवि हमेशा एक ऐसे राष्ट्र की रही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन सरकार के इस रुख से उस छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस ने इजरायल के प्रति सरकार के अत्यधिक समर्थन पर भी सवाल उठाए हैं, यह दावा करते हुए कि किसी भी पूर्व सरकार ने इस तरह का खुला समर्थन नहीं दिया, जिससे भारत की तटस्थ छवि प्रभावित हो रही है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी में इजरायल की यात्रा की भी आलोचना की थी, यह तर्क देते हुए कि जब गाजा में आम नागरिकों पर हमले जारी थे, उस समय यह यात्रा एक गलत संदेश देती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार फिलिस्तीन के समर्थन की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उससे पीछे हट गई है। पार्टी ने सरकार से फिलिस्तीन ियों के अधिकारों का समर्थन करने और इजरायल - फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने का आग्रह किया है.

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इजरायल के प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित करते हुए भारत के लंबे समय से चले आ रहे तटस्थ रुख और मानवीय मूल्यों से समझौता किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और लेबनान पर हो रही बमबारी को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे 'नैतिक कायरता' करार देते हुए सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल गाजा में चल रही हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है, बल्कि वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन के मुद्दे पर भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनका कहना है कि यह चुप्पी भारत की विदेश नीति के लिए हानिकारक है। कांग्रेस नेता रमेश ने आगे आरोप लगाया कि दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसने इजरायली शासन के प्रति इतनी स्पष्ट और खुलकर एकजुटता दिखाई हो, जितनी कि मौजूदा भारतीय सरकार ने दिखाई है। रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का स्पष्ट समर्थन भारत की वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा एक संतुलित और निष्पक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन सरकार के इस रुख से उस छवि को नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी का मानना है कि सरकार का यह रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो हमेशा शांति, संवाद और सभी पक्षों के अधिकारों के सम्मान पर आधारित रहा है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि सरकार अपने सिद्धांतों से भटक गई है, जिसके परिणामस्वरूप देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है और उसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिनमें इजरायल की ओर से गाजा में जारी हमलों और लेबनान पर बमबारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का कारण पूछा गया है। पार्टी का कहना है कि सरकार का यह रुख चिंताजनक है और यह सवाल खड़े करता है कि क्या भारत अब एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता खो रहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न केवल मानवीय मूल्यों से समझौता किया है, बल्कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति और उन सिद्धांतों से भी दूरी बना ली है, जो हमेशा न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की छवि हमेशा एक ऐसे राष्ट्र की रही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन सरकार के इस रुख से उस छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस ने इजरायल के प्रति सरकार के अत्यधिक समर्थन पर भी सवाल उठाए हैं, यह दावा करते हुए कि किसी भी पूर्व सरकार ने इस तरह का खुला समर्थन नहीं दिया, जिससे भारत की तटस्थ छवि प्रभावित हो रही है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी में इजरायल की यात्रा की भी आलोचना की थी, यह तर्क देते हुए कि जब गाजा में आम नागरिकों पर हमले जारी थे, उस समय यह यात्रा एक गलत संदेश देती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार फिलिस्तीन के समर्थन की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उससे पीछे हट गई है। पार्टी ने सरकार से फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करने और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने का आग्रह किया है





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