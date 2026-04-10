इजरायल के खिलाफ टिप्पणी पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मांगी माफी: कूटनीतिक हार?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को इजरायल के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद माफी मांगने और पोस्ट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक स्थिति पर सवाल उठाती है।

पाकिस्तान में आयोजित होने वाली 'इस्लामाबाद वार्ता' से पहले, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इजरायल के खिलाफ विवाद ास्पद टिप्पणी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। इजरायल ी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से कड़ी प्रतिक्रिया मिलने के बाद, ख्वाजा आसिफ को अपने एक्स हैंडल से इजरायल विरोधी पोस्ट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना को पाकिस्तान की कूटनीति क हार के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक पोस्ट में इजरायल को 'मानवता के लिए अभिशाप' बताया था। उनके

इस बयान पर इजरायल ने तीखा विरोध जताया। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इन टिप्पणियों को 'अपमानजनक' करार दिया और कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर उस देश से जो राजनयिक प्रयासों में खुद को 'तटस्थ मध्यस्थ' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।\यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है। इजरायल की फटकार के बाद रक्षा मंत्री द्वारा पोस्ट हटाना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान वर्तमान में किसी भी वैश्विक दबाव का सामना करने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तीखी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की उस छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिसके माध्यम से वह एक जिम्मेदार शांतिदूत बनने का प्रयास कर रहा था। ख्वाजा आसिफ की भारत को दी गई गीदड़भभकी भी इस घटनाक्रम में शामिल है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान, जो क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया में एक जिम्मेदार और संतुलित भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है, किसी भी कूटनीतिक विवाद से बचना चाहेगा। यही कारण है कि इजरायल की कड़ी आपत्ति के तुरंत बाद, विवादित पोस्ट को हटा दिया गया। पाकिस्तान की यह हरकत उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित कर सकती है और यह भी सवाल खड़े करती है कि क्या पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। यह घटना पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूरियों और उसकी वर्तमान स्थिति को भी उजागर करती है।\यह घटनाक्रम पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति स्थापित करने और मध्यस्थता की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है। रक्षा मंत्री की इजरायल विरोधी टिप्पणी और फिर उसे हटाने की मजबूरी, पाकिस्तान की विदेश नीति में अनिश्चितता और कमजोरी को दर्शाती है। यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों में स्थिरता बनाए रख पाएगा और क्या वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रख पाएगा। यह घटना पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है कि उसे वैश्विक मंच पर बोलते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही, उसे अपनी छवि को सुधारने और एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस घटना ने पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौतियों और कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे उसे अपनी विदेश नीति को पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक प्रभावी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में स्थिरता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास हासिल कर सके और क्षेत्रीय शांति प्रयासों में अपनी भूमिका को मजबूत कर सके





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