इजराइल-लेबनान शांति वार्ता की तैयारी: नेतन्याहू का बड़ा कदम, हिजबुल्लाह पर फोकस

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना होगा। यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ईरान के बाद लेबनान के लिए भी राहत की खबर: इजराइल , लगातार हमलों के बाद नरम पड़ा, शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधे शांति वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इजराइल और लेबनान तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं, ऐसे में सीधे शांति वार्ता की पहल एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में तनाव को कम कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य

हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना होगा।\पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश लेबनान के साथ सीधे शांति वार्ता के लिए तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हिंसक घटनाएं हुई थीं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे। नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपनी कैबिनेट को निर्देश दिया है कि लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधी बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि इन वार्ताओं का मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि इजराइल अब कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच का संबंध जटिल रहा है, दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं। हिजबुल्लाह, एक लेबनानी शिया मुस्लिम मिलिशिया और राजनीतिक दल, इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस हिजबुल्लाह को हथियार मुक्त करना होगा। लेबनान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में हिजबुल्लाह की एक बड़ी भूमिका है, इसलिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और वार्ता की दिशा तय करेगा।\इजराइल का कहना है कि लेबनान की ओर से बार-बार बातचीत की इच्छा जताई गई थी, जिसके बाद इजराइल ने यह कदम उठाया है। हालांकि, इस पर लेबनान की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर यह वार्ता सफल होती है तो मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव में कमी आ सकती है। हालांकि, हिजबुल्लाह जैसे मुद्दों के कारण बातचीत आसान नहीं होगी, लेकिन यह पहल शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह शांति वार्ता इजराइल और लेबनान के बीच एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त करने में मदद कर सकती है। दोनों देश कई बार युद्ध में उलझे हैं, और उनके बीच की सीमा विवादित है। हिजबुल्लाह के मुद्दे पर बातचीत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस संगठन का लेबनान में बहुत बड़ा प्रभाव है। हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसके पास बड़ी मात्रा में हथियार हैं। हालांकि, इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने से क्षेत्र में स्थिरता आएगी। यह भी संभव है कि इस वार्ता के माध्यम से इजराइल और लेबनान के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यह क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बातचीत की सफलता मध्य पूर्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

इजराइल लेबनान शांति वार्ता नेतन्याहू हिजबुल्लाह मध्य पूर्व कूटनीति तनाव

United States Latest News, United States Headlines