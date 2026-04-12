इजरायल-ईरान तनाव: युद्ध की आहट, ट्रंप की चेतावनी और वैश्विक बाजारों पर असर

मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ने अपनी सेना को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम वार्ता विफल हो गई। इस तनाव का वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से कच्चे तेल और सोने की कीमतों पर भी असर पड़ा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर 'नरक' में बदलने की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर गहराता हुआ दिख रहा है। इजरायल ने अपनी सेना को ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई बातचीत पूरी तरह असफल हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के सेना प्रमुख ने स्पष्ट रूप से अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वे ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू होने की स्थिति के लिए तैयार रहें। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में हालात पहले से ही अत्यंत
संवेदनशील बने हुए हैं। युद्धविराम वार्ता पूरी तरह विफल। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान में उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। लगभग 21 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक टीम शामिल थी, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया। हालांकि, लंबी बातचीत के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि अंततः वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। होर्मुज और शर्तों पर अड़चन। बातचीत में सबसे बड़ा विवाद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर रहा। जहाजों की आवाजाही और इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। इसके अतिरिक्त, ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी समझौते के लिए अमेरिका को उसके “वैध अधिकारों और हितों” को स्वीकार करना होगा। इसी सख्त रुख के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर। इजरायल की सैन्य तैयारी और वार्ता के विफल होने का प्रभाव अब वैश्विक बाजारों पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है और आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही, निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख किया है, जिससे सोने के दाम भी बढ़ गए हैं। डॉलर पर भी इसका दबाव देखा जा रहा है। भारत पर भी दिखा असर। इस वैश्विक तनाव का प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। विदेशी निवेशकों ने भारी मात्रा में शेयर बाजार से धन निकाला है। रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का प्रयास किया, तो उसे 'नरक' में बदल दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। यह बयान मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कई मुद्दों को लेकर है, जिनमें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सी युद्ध शामिल हैं। इजरायल और ईरान दोनों ही एक-दूसरे पर सैन्य हमले करने की धमकी देते रहे हैं, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप के बयान ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसके माध्यम से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। इस जलमार्ग को बंद करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप का बयान दिखाता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, अगर वह इस जलमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने की संभावना है। क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति के बीच, यह बयान एक नई चुनौती पेश करता है। वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और तनाव को कम करने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है
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