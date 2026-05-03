इजरायल ने खरीदे नए लड़ाकू विमान, वायुसेना को मिलेगी मजबूती

इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने अरबों डॉलर के सौदे में अमेरिका से F-35 और F-15IA फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। यह कदम देश की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता और वायु श्रेष्ठता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्नत लड़ाकू विमानों के दो नए स्क्वाड्रन खरीदने को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सौदा अरबों डॉलर का है और इसका मुख्य उद्देश्य देश की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता को मजबूत करना तथा वायु क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, अमेरिका की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों – लॉकहीड मार्टिन और बोइंग – से अत्याधुनिक F-35 और F-15IA फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। यह खरीद इजरायल की व्यापक 350 अरब शेकेल (लगभग 119 अरब अमेरिकी डॉलर) की रक्षा आधुनिकीकरण योजना का अभिन्न अंग है, जिसे इजरायल की खरीद संबंधी मंत्रिस्तरीय समिति ने हरी झंडी दिखाई है। इस योजना के अंतर्गत, वायुसेना को F-35 का चौथा स्क्वाड्रन और F-15IA का दूसरा स्क्वाड्रन प्राप्त होगा, जिससे उसकी युद्धक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 'शील्ड ऑफ इजरायल ' नामक इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य इजरायल की वायुसेना को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। F-35 और F-15IA विमानों की खरीद इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऑटोनॉमस फ्लाइट सिस्टम (स्वचालित उड़ान प्रणाली), नई पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों और भविष्य में अंतरिक्ष से जुड़े सैन्य अभियानों को भी शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आमिर बाराम ने इस कदम को आने वाले दशक के लिए सेना को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निवेश न केवल वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि इजरायल की समग्र सु रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। हाल ही में ईरान के साथ हुए संघर्ष के बाद इजरायल ने अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अगले दस वर्षों में, 350 अरब शेकेल का अतिरिक्त धन रक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। सरकार ने F-35 विमानों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 और F-15IA विमानों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 50 करने की योजना बनाई है। पहले, यह बहस छिड़ी थी कि F-35 और F-15IA में से किसे प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हालिया संघर्षों ने दोनों विमानों की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बढ़े हुए रक्षा बजट के बारे में बताते हुए कहा कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश में ही हथियार निर्माण पर खर्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना है। उन्होंने 'मेक इन इजरायल ' पहल को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने ईरान के साथ हुए संघर्ष के दौरान वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह संघर्ष इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रीय सु रक्षा में वायुसेना कितनी महत्वपूर्ण है। यह खरीद इजरायल की वायुसेना के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है, जो भविष्य में करीब 100 F-35 , 100 से अधिक अपग्रेडेड F-16 और कम से कम 50 F-15IA विमानों से लैस होगी। इसके साथ ही, पुराने F-16 विमानों को आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया जाएगा और 1970 के दशक के पुराने F-15 विमानों को धीरे-धीरे नए विमानों से बदला जाएगा। नए विमानों की डिलीवरी 2030 के शुरुआती वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगी, जिससे इजरायल की वायु शक्ति और तकनीकी बढ़त लंबे समय तक बनी रहेगी। इस कदम से इजरायल को क्षेत्रीय सु रक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह इजरायल और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। इस सौदे से इजरायल की वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायुसेना ओं में से एक बन जाएगी.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्नत लड़ाकू विमानों के दो नए स्क्वाड्रन खरीदने को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सौदा अरबों डॉलर का है और इसका मुख्य उद्देश्य देश की दीर्घकालिक सैन्य क्षमता को मजबूत करना तथा वायु क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, अमेरिका की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों – लॉकहीड मार्टिन और बोइंग – से अत्याधुनिक F-35 और F-15IA फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। यह खरीद इजरायल की व्यापक 350 अरब शेकेल (लगभग 119 अरब अमेरिकी डॉलर) की रक्षा आधुनिकीकरण योजना का अभिन्न अंग है, जिसे इजरायल की खरीद संबंधी मंत्रिस्तरीय समिति ने हरी झंडी दिखाई है। इस योजना के अंतर्गत, वायुसेना को F-35 का चौथा स्क्वाड्रन और F-15IA का दूसरा स्क्वाड्रन प्राप्त होगा, जिससे उसकी युद्धक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 'शील्ड ऑफ इजरायल' नामक इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य इजरायल की वायुसेना को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। F-35 और F-15IA विमानों की खरीद इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऑटोनॉमस फ्लाइट सिस्टम (स्वचालित उड़ान प्रणाली), नई पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों और भविष्य में अंतरिक्ष से जुड़े सैन्य अभियानों को भी शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आमिर बाराम ने इस कदम को आने वाले दशक के लिए सेना को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निवेश न केवल वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि इजरायल की समग्र सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। हाल ही में ईरान के साथ हुए संघर्ष के बाद इजरायल ने अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अगले दस वर्षों में, 350 अरब शेकेल का अतिरिक्त धन रक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। सरकार ने F-35 विमानों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 और F-15IA विमानों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 50 करने की योजना बनाई है। पहले, यह बहस छिड़ी थी कि F-35 और F-15IA में से किसे प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हालिया संघर्षों ने दोनों विमानों की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बढ़े हुए रक्षा बजट के बारे में बताते हुए कहा कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश में ही हथियार निर्माण पर खर्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना है। उन्होंने 'मेक इन इजरायल' पहल को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने ईरान के साथ हुए संघर्ष के दौरान वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह संघर्ष इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में वायुसेना कितनी महत्वपूर्ण है। यह खरीद इजरायल की वायुसेना के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है, जो भविष्य में करीब 100 F-35, 100 से अधिक अपग्रेडेड F-16 और कम से कम 50 F-15IA विमानों से लैस होगी। इसके साथ ही, पुराने F-16 विमानों को आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया जाएगा और 1970 के दशक के पुराने F-15 विमानों को धीरे-धीरे नए विमानों से बदला जाएगा। नए विमानों की डिलीवरी 2030 के शुरुआती वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगी, जिससे इजरायल की वायु शक्ति और तकनीकी बढ़त लंबे समय तक बनी रहेगी। इस कदम से इजरायल को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह इजरायल और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। इस सौदे से इजरायल की वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बन जाएगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

इजरायल रक्षा F-35 F-15IA वायुसेना सैन्य क्षमता लॉकहीड मार्टिन बोइंग ईरान सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

50000 फीट से वार, हेलिकॉप्टर जैसी लैंडिंग, अमेरिका का 5th Gen ब्रह्मास्त्र F-35, जिसके आगे रशियन S-400 भी न...F-35 Lightning II Explained : दुनिया के 'बाहुबली' 5th जेन फाइटर जेट्स की बात करें तो इसमें एक बड़ा नाम अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II का है.

Read more »

F-35 से पहले F-21 खरीदे भारत... लॉकहीड के सीईओ का संदेश, क्या डील करेगी मोदी सरकारअमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने कहा है कि भारत को F-35 खरीदने से पहले F-21 खरीदना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी F-35 को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। कंपनी खाड़ी देशों को भी F-35 बेच सकती...

Read more »

F-35 News: अमेरिका के लिए सिरदर्द क्यों बना F-35 लड़ाकू विमान, पेंटागन की ऑडिट में चौंकाने वाले खुलासेअमेरिकी F-35 प्रोग्राम को लेकर पेंटागन की ऑडिट रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें बताया गया है कि F-35 प्रोग्राम कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस कारण न सिर्फ इसकी लागत बढ़ रही है, बल्कि इस प्रोग्राम में शामिल देश भी दूसरे लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहे...

Read more »

शांति की बात करते-करते ट्रंप की बड़ी चाल! इस देश को थमाए 25 नए F-15IA लड़ाकू विमान, जमकर होगा खून-खराबा?F-15IA Fighter Jet Deal: पूरी दुनिया की नजरें इस समय वाशिंगटन पर टिकी थीं, जहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस मुलाकात का नतीजा एक ऐसी रक्षा डील के रूप में सामने आया है जो आने वाले दशक में इजरायल की हवाई ताकत को अजेय बना देगी.

Read more »

F-35 vs Su-57: क्या Su-57 भारतीय तकनीक से F-35 को मात दे सकता है?विशेषज्ञों का मानना है कि अगर Su-57 में भारतीय एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर को जोड़ा जाए, तो यह अमेरिकी F-35 से बेहतर हो सकता है. भारत स्वदेशी तकनीक से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित कर रहा है, जबकि चीन पहले ही 6वीं पीढ़ी के जेट पर काम कर रहा है. पाकिस्तान भी 5वीं पीढ़ी के जेट हासिल करने की कोशिश में है, जिससे एशिया में सामरिक संतुलन बदलने की संभावना है.

Read more »

ईरान ने 24 घंटे में 2 अमेरिकी जेट्स गिराए: 2 रेस्क्यू हेलिकॉप्टर पर अटैक, अमेरिका ने एक पायलट को बचाया, दूस...US Israel vs Iran War Live Updates F-35 Jets Trump Netanyahu

Read more »