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इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमला, G7 समिट में मोदी-ट्रंप केमिस्ट्री, और राजनीतिक आग पर नए तेज़

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इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमला, G7 समिट में मोदी-ट्रंप केमिस्ट्री, और राजनीतिक आग पर नए तेज़
अंतरराष्ट्रीयखेलतकनीक
📆17-06-2026 18:15:00
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इजरायल दक्षिणी लेबनान पर हमले, SIT की जांच, वैभव सूर्यवंशी पर जुर्माना, सपा में बगावत, अखिलेश यादव का कांग्रेस को झटका, केशव मौर्य का विस्फोट, G7 में मोदी के मुरीद ट्रंप, मेलोनी का वायरल वीडियो, अहमदाबाद का नया ट्रैफिक सिस्टम, और राजनीतिक गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा।

इजरायल दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमला किया। एक मंदिर के चढ़ावे के दौरान चोरी का एक मामला सामने आया। SIT ने जांच शुरू की। वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी हलम्बगे पर भारी जुर्माना लगाया गया। सपा में बगावत और अमित शाह की सीक्रेट चिट्ठी के दावों को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया। बागी सांसदों के बारे में संजय राउत ने कहा कि पहले इस्तीफा दें फिर आएं। UP की राजनीति में केशव मौर्य ने महा-विस्फोट किया और दावा किया कि सपा के 25 से 26 सांसद पार्टी तोड़ने को तैयार हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वर्किंग लंच में पूरी दुनिया के सामने तारीफ की। पीएम मोदी और जियोर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री फिर वायरल हुई। अहमदाबाद में नया ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया जिसमें बटन दबाते ही गाड़ियां रुकेंगी। वैभव सूर्यवंशी शॉर्ट गेंदों में उलझे हैं और फॉर्मेट बदलाव से परेशानी हुई है। टैरिफ वॉर, नाविकों की मौत और 'इंडो' शब्द हटने का तनाव है, जिससे मोदी - ट्रंप की पुरानी केमिस्ट्री पर प्रश्न चिह्न लग रहे हैं। ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार किया गया। जियोर्जिया मेलोनी का वायरल वीडियो जहां他们 says 'मैं अब सिगरेट नहीं पीती...

'। G-7 में मेलोनी ने ऐसा जवाब दिया। इरान ने लेबनान पर हमलों के कारण इजराइल को चेताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें शिंदे गुट में विलय करने का दावा किया गया। यूबीटी के 6 बागी सांसद शिवसेना से विलय कर रहे हैं। गोंडा में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई। संजय राउत ने कहा हमने स्पीकर से मुलाकात की और वीडियो लैंडस्केप मोड में नहीं दिखेगा, बेहतर अनुभव के लिए पोट्रेट मोड का इस्तेमाल करें

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