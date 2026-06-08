इज़राइल ने ईरान के लक्ष्य पर हवाई सीमा के बाहर से मिसाइलें दागी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रतिकर्म नहीं करने का निर्देश दिया था। इस कार्रवाई ने मध्य-पूर्व में तनाव को नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया।
इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक नई धारा में परिवर्तन देखा, जब इज़राइल ी वायु सेना ने ईरान ी सीमा के भीतर नहीं प्रवेश किए, बल्कि उसके हवाई परिधि के बाहर से संचालित विभिन्न प्रकार की मारक मिसाइलें दागी और कई सटीक लक्ष्यों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई उस रात देर से हुई, जब ईरान ने पहले इज़राइल के खिलाफ कुछ सीमित रॉकेट प्रक्षेपणों के साथ जवाब दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तत्काल प्रतिक्रिया में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आदेश दिया था कि वह किसी भी प्रतिकर्म को रोके, ताकि क्षेत्र में और अधिक अनावश्यक हिंसा न फैले। ट्रम्प के इस निर्देश के बावजूद, इज़राइल ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आवश्यक समझते हुए एक बड़े पैमाने पर एयर्स्ट्राइक की योजना को अंजाम दिया। इज़राइल की वायु सेना ने इस ऑपरेशन में हाई-टेक ड्रोन्स, स्टाइलटिक प्रोजेक्टाइल्स और एंटी-रडार तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसने ईरान ी सैन्य सुविधाओं, रडार बेसों और संभावित रॉकेट लॉन्च साइटों को निश्चल कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, इस बार इज़राइल ने भौगोलिक सीमा के भीतर प्रवेश नहीं किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीमाओं का उल्लंघन होने का प्रश्न कम हो गया, परंतु शत्रु राष्ट्र की हवा में प्रवेश कर उसे नष्ट करने की यह रणनीति कई विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर रही है। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, ईरान ने अपने आधी रात के वारनिंग प्रणाली को सक्रिय किया और इज़राइल पर पुनः प्रत्युत्तर देने के संकेत दिए, जबकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संचार में और अधिक तनाव स्पष्ट हो रहा है। यह घटना मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य में नई जटिलताओं को उजागर करती है। अमेरिका की स्पष्ट असहयोगी नीति और इज़राइल की स्वायत्त सुरक्षा रणनीति ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पुनः परखने पर मजबूर किया है। साथ ही, इस संघर्ष ने उपभोक्ता स्तर पर भी प्रभाव डाला है; बेजोड़ गर्मी के दौरान, एसी कूलर की विफलता के कारण लोगों ने अनोखी 'देसी जुगाड़' तकनीकों को अपनाया है, जिससे सामाजिक मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे जा रहे हैं। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता के लिए आग्रह किया है, जबकि स्थानीय जनसंख्या के जीवन में प्रतिकूलताओं का बोझ बढ़ता ही जा रहा है.
इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक नई धारा में परिवर्तन देखा, जब इज़राइली वायु सेना ने ईरानी सीमा के भीतर नहीं प्रवेश किए, बल्कि उसके हवाई परिधि के बाहर से संचालित विभिन्न प्रकार की मारक मिसाइलें दागी और कई सटीक लक्ष्यों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई उस रात देर से हुई, जब ईरान ने पहले इज़राइल के खिलाफ कुछ सीमित रॉकेट प्रक्षेपणों के साथ जवाब दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तत्काल प्रतिक्रिया में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आदेश दिया था कि वह किसी भी प्रतिकर्म को रोके, ताकि क्षेत्र में और अधिक अनावश्यक हिंसा न फैले। ट्रम्प के इस निर्देश के बावजूद, इज़राइल ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आवश्यक समझते हुए एक बड़े पैमाने पर एयर्स्ट्राइक की योजना को अंजाम दिया। इज़राइल की वायु सेना ने इस ऑपरेशन में हाई-टेक ड्रोन्स, स्टाइलटिक प्रोजेक्टाइल्स और एंटी-रडार तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसने ईरानी सैन्य सुविधाओं, रडार बेसों और संभावित रॉकेट लॉन्च साइटों को निश्चल कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, इस बार इज़राइल ने भौगोलिक सीमा के भीतर प्रवेश नहीं किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीमाओं का उल्लंघन होने का प्रश्न कम हो गया, परंतु शत्रु राष्ट्र की हवा में प्रवेश कर उसे नष्ट करने की यह रणनीति कई विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर रही है। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, ईरान ने अपने आधी रात के वारनिंग प्रणाली को सक्रिय किया और इज़राइल पर पुनः प्रत्युत्तर देने के संकेत दिए, जबकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संचार में और अधिक तनाव स्पष्ट हो रहा है। यह घटना मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य में नई जटिलताओं को उजागर करती है। अमेरिका की स्पष्ट असहयोगी नीति और इज़राइल की स्वायत्त सुरक्षा रणनीति ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पुनः परखने पर मजबूर किया है। साथ ही, इस संघर्ष ने उपभोक्ता स्तर पर भी प्रभाव डाला है; बेजोड़ गर्मी के दौरान, एसी कूलर की विफलता के कारण लोगों ने अनोखी 'देसी जुगाड़' तकनीकों को अपनाया है, जिससे सामाजिक मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे जा रहे हैं। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता के लिए आग्रह किया है, जबकि स्थानीय जनसंख्या के जीवन में प्रतिकूलताओं का बोझ बढ़ता ही जा रहा है
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