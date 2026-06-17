इज़राइल की चेतावनी: हमास के आतंकवादी पाकिस्तान‑बांग्लादेश में सक्रिय, भारत को सतर्क रहने की सलाह

इज़राइल के राजदूत ने बताया कि हमास के आतंकवादी नेटवर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में विस्तार कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं। 7 अक्टूबर के इज़राइल हमले को प्रेरणा मानते हुए, इज़राइल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी सतर्कता अपनाने का आग्रह किया।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिये इज़राइल की मुख्य दूतावास से एक चेतावनी आई है, जिसमें कहा गया है कि हमास के आतंकवादी नेटवर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल के साथ किए गए एक विस्तृत इंटरव्यू में इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हुई भयानक हमले को लेकर प्रेरित होकर हमास ने इस क्षेत्र में अपने कार्यों को और बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स जासूसी ने इन आतंकियों की यात्राओं और मिलन बिंदुओं को पहचाना है, परंतु यह भी संभव है कि वे ऐसे दुर्लभ ऑपरेशन भी कर रहे हों जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार की जानकारी को भारत के प्रोटोकॉल अधिकारियों को तुरंत पहुँचाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह खतरा न केवल भारत के सीमांत क्षेत्रों में बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों में भी फैल सकता है। इज़राइल ने इस संदेश को इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि हमास के समर्थक अपने दलों को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर संसाधन और हथियार जुटा रहे हैं, जिससे वे भविष्य में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कर सकें। दूतावास ने बताया कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार पूरी तरह से सैन्य और जनरल असीम मुनीर के नियंत्रण में है, जिससे स्थिति और अधिक अस्थिर हो सकती है। इस पर भारत ने पहले भी पहलगाम में आतंकवादी हमले का कड़वा अनुभव किया है, जहां हमास से जुड़े संगठनों द्वारा किए गए कार्यों ने आम जनता को भयभीत कर दिया था। इस कारण से इज़राइल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और संभावित हमलों की रोकथाम के लिये कड़े उपाय अपनाने का आग्रह किया है। हमास के इतिहास को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह संगठित समूह केवल फ़िलिस्तीन के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। 7 अक्टूबर की घटना में उन्होंने जमीन, समुद्र और हवा से एक साथ इज़राइल पर हमले किए थे, जिसमें लगभग एक हजार दो सौ लोग मारे गए और दो सौ पचीस से अधिक लोग बंधकों के रूप में ले लिये गए। इस कोड-नाम वाले हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमास को व्यापक रूप से आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और कई अन्य देशों ने भी शामिल हैं। इस नई जासूसी सूचना के आधार पर भारत को न केवल अपने सीमांत निगरानी को कड़ा करने की जरूरत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि हमास के इस विस्तारित नेटवर्क को वैधता न दी जा सके.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिये इज़राइल की मुख्य दूतावास से एक चेतावनी आई है, जिसमें कहा गया है कि हमास के आतंकवादी नेटवर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल के साथ किए गए एक विस्तृत इंटरव्यू में इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हुई भयानक हमले को लेकर प्रेरित होकर हमास ने इस क्षेत्र में अपने कार्यों को और बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स जासूसी ने इन आतंकियों की यात्राओं और मिलन बिंदुओं को पहचाना है, परंतु यह भी संभव है कि वे ऐसे दुर्लभ ऑपरेशन भी कर रहे हों जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार की जानकारी को भारत के प्रोटोकॉल अधिकारियों को तुरंत पहुँचाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह खतरा न केवल भारत के सीमांत क्षेत्रों में बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों में भी फैल सकता है। इज़राइल ने इस संदेश को इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि हमास के समर्थक अपने दलों को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर संसाधन और हथियार जुटा रहे हैं, जिससे वे भविष्य में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कर सकें। दूतावास ने बताया कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार पूरी तरह से सैन्य और जनरल असीम मुनीर के नियंत्रण में है, जिससे स्थिति और अधिक अस्थिर हो सकती है। इस पर भारत ने पहले भी पहलगाम में आतंकवादी हमले का कड़वा अनुभव किया है, जहां हमास से जुड़े संगठनों द्वारा किए गए कार्यों ने आम जनता को भयभीत कर दिया था। इस कारण से इज़राइल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और संभावित हमलों की रोकथाम के लिये कड़े उपाय अपनाने का आग्रह किया है। हमास के इतिहास को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह संगठित समूह केवल फ़िलिस्तीन के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। 7 अक्टूबर की घटना में उन्होंने जमीन, समुद्र और हवा से एक साथ इज़राइल पर हमले किए थे, जिसमें लगभग एक हजार दो सौ लोग मारे गए और दो सौ पचीस से अधिक लोग बंधकों के रूप में ले लिये गए। इस कोड-नाम वाले हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमास को व्यापक रूप से आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और कई अन्य देशों ने भी शामिल हैं। इस नई जासूसी सूचना के आधार पर भारत को न केवल अपने सीमांत निगरानी को कड़ा करने की जरूरत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि हमास के इस विस्तारित नेटवर्क को वैधता न दी जा सके





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