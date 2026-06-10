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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को उनके रिकॉर्ड पर बधाई दी

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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को उनके रिकॉर्ड पर बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीइटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीभारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित
📆10-06-2026 08:57:00
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि है.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर बधाई दी है.

मेलोनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने हाल में रोम में हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए भारत और इटली के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात भी कही. यह संदेश ऐसे समय में आया है, जब पीएम मोदी के केंद्र सरकार में 12 साल पूरे होने को लेकर भी चर्चा तेज है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही वे संविधान लागू होने के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं.

उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4,398 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था

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