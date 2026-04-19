इटली में वैशाखी पर दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या, सुनियोजित वारदात का शक

इटली के कोवो शहर में वैशाखी उत्सव के दौरान दो भारतीय पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि यह एक सुनियोजित वारदात है और हमलावर की तलाश जारी है।
इटली के बर्गामो प्रांत के कोवो शहर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां वैशाखी उत्सव के उल्लास के बीच दो भारतीय पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह जघन्य अपराध शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे उस समय हुआ जब दोनों व्यक्ति कोवो के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी से बाहर निकल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, हमलावर अचानक सामने से आया, उसने दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर तेजी से अपनी कार में बैठकर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से लगभग दस खाली कारतूस बरामद किए हैं, जो घटना की भयावहता को दर्शाते हैं। मारे गए दोनों व्यक्तियों की उम्र 48 साल बताई गई है। इनमें से एक की पहचान कोवो निवासी रागिंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक का नाम गुरमीत सिंह है, जो अग्नाडेल्लो का रहने वाला था।
पुलिस अपनी प्रारंभिक जांच में इस घटना को अचानक हुए किसी झगड़े का नतीजा मानने से इनकार कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित और ठंडे दिमाग से अंजाम दी गई हत्या है। इस घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, खासकर तब जब घटना के ठीक अगले दिन, शनिवार को, उसी इलाके में स्थानीय संस्थाओं द्वारा वैशाखी का एक आधिकारिक उत्सव मनाने का कार्यक्रम तय था। यह वारदात उत्सव की पूर्व संध्या पर घटित हुई, जिसने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। जिस समय यह घटना हुई, गुरुद्वारे के बाहर की चौक पर यह वारदात हुई, जो उस वक्त भी लोगों के आने-जाने का स्थान था।
पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और हमलावर की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चश्मदीदों से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण के माध्यम से घटना के हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। यह हत्या कितनी सुनियोजित थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमलावर ने बिना किसी झिझक के वारदात को अंजाम दिया और तुरंत फरार हो गया। इस घटना ने इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आस्था के केंद्र, गुरुद्वारे के बाहर इस तरह की हिंसक वारदात हुई।
अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। पुलिस कई कोणों से जांच कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यावसायिक विवाद या कोई अन्य संभावित कारण शामिल हो सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर, यह भी जानकारी सामने आई है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति भी संभवतः भारतीय था और वह नियमित रूप से गुरुद्वारे आता-जाता रहता था। यह जानकारी पुलिस के लिए जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इससे संदिग्ध की पहचान में मदद मिल सकती है।
इस वारदात में एक तीसरा व्यक्ति भी बाल-बाल बच गया, जिसे गोली सिर्फ छूकर निकल गई। यह घटना यह भी दर्शाती है कि हमलावर का इरादा कितना जघन्य था और वह किसी को भी निशाना बना सकता था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम भी जारी है। यह उम्मीद है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे के असली कारणों का जल्द ही पता चलेगा और न्याय होगा। इस दुखद घटना के मद्देनजर, स्थानीय अधिकारियों ने समुदाय से शांति बनाए रखने और पुलिस की जांच में सहयोग करने की अपील की है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरा सिख समुदाय दुनिया भर में वैशाखी का पर्व मना रहा है। इटली में बसे भारतीयों के लिए यह पर्व अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन इस वारदात ने उस उल्लास पर ग्रहण लगा दिया है। पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और इसे सुलझाने के लिए हर संभव संसाधन जुटा रही है। यह एक ऐसी घटना है जो न केवल पीड़ित परिवारों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए गहरी पीड़ा का कारण बनी है।
यह घटना इटली के बर्गामो प्रांत के कोवो शहर में वैशाखी के शुभ अवसर पर घटित हुई, जिसने पूरे भारतीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है। गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के बाहर देर रात हुई इस गोलीबारी में दो भारतीय पुरुषों की जान चली गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह किसी अचानक हुई कहासुनी का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। हमलावर ने दोनों व्यक्तियों पर गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से लगभग दस खाली कारतूस बरामद किए हैं, जो घटना की क्रूरता को दर्शाते हैं। मारे गए व्यक्तियों में एक कोवो निवासी रागिंदर सिंह और दूसरा अग्नाडेल्लो निवासी गुरमीत सिंह है, दोनों की उम्र 48 साल बताई गई है। घटना के अगले दिन ही वहां वैशाखी का आधिकारिक उत्सव मनाया जाना था, जिससे माहौल और भी गमगीन हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर भी संभवतः भारतीय था और गुरुद्वारे का नियमित आगंतुक था, जो पुलिस की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से बाल-बाल बचा, जो घटना के भयानक पैमाने को उजागर करता है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द से जल्द हमलावर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह वारदात इटली में रह रहे भारतीय प्रवासियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है और यह एक गंभीर संदेश देती है कि ऐसे असामाजिक तत्व किसी भी समुदाय के लिए खतरा बन सकते हैं।
पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत रंजिश, व्यावसायिक विवाद या अन्य कोई भी कारण शामिल हो सकता है। समुदाय से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। इटली के कोवो शहर में वैशाखी के पावन पर्व पर दो भारतीय नागरिकों की हत्या ने पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। बर्गामो प्रांत के इस शहर में, गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी से बाहर निकलते समय दो 48 वर्षीय पुरुषों, रागिंदर सिंह और गुरमीत सिंह, पर हमलावरों ने गोलियां बरसा दीं।
यह वारदात शुक्रवार देर रात को हुई, जब उत्सव का माहौल अपने चरम पर पहुंचने वाला था। स्थानीय मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हमलावर अचानक आया, उसने दोनों को निशाना बनाया और फिर कार में बैठकर भाग गया। घटनास्थल से बरामद दस खाली कारतूस इस जघन्य अपराध की गंभीरता को बताते हैं। पुलिस ने इस घटना को किसी सामान्य झगड़े का परिणाम मानने से इनकार कर दिया है और इसे एक सुनियोजित हत्या करार दिया है। चश्मदीदों का दावा है कि हमलावर भी भारतीय मूल का था और वह गुरुद्वारे का परिचित चेहरा था। इस घटना में एक तीसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बच गया, जिसे गोली केवल छूकर निकली।
यह घटना इस ओर इशारा करती है कि हमलावर का इरादा बेहद खतरनाक था। घटना के अगले दिन ही उस स्थान पर वैशाखी का आधिकारिक उत्सव आयोजित होना था, जिसके कारण इस वारदात ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और समुदाय के सदस्यों से भी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। यह एक दुखद घटना है जो इटली में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करती है।
पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में विभिन्न कोणों से जांच की जा रही है, जिसमें व्यक्तिगत रंजिश, अवैध गतिविधियां या किसी प्रकार का विवाद शामिल हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह हमलावर की पहचान में मदद कर सकता है। पुलिस ने भी समुदाय से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और इटली के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, और इस तरह की वारदातों से दोनों देशों के बीच प्रवासी समुदायों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को प्राथमिकता पर रखा गया है और सभी संसाधन जांच के लिए लगाए गए हैं।
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