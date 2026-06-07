इटवा में दूल्हे का दूसरा निकाह पुलिस रुकवाती; पहली पत्नी की शिकायत पर हिरासत

इटवा के पचपेड़वा क्षेत्र में शनिवार को दूल्हे का दूसरा निकाह रुकवाया गया। पुलिस को पहले से शादीशुदा दूल्हे की पहली पत्नी की शिकायत मिली, जिससे निकाह रोक दिया गया और दूल्हे को थाने ले जाया गया। लड़की पक्ष ने भी रिश्ता तोड़ा।

इटवा के बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा क्षेत्र के नरचहवा सैफ गांव में एक दूल्हे का दूसरा निकाह पुलिस द्वारा रुकवाया गया। खबर के अनुसार, यह दूल्हा सैयद मो.

अली पुत्र सैयद रियाजत अली है जिनकी पहली शादी वर्ष 2022 में पचपेड़वा थाना क्षेत्र के अमौली गांव की सकीना पुत्री मुजीबुर्रहमान के साथ हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू होने के कारण दोनों अलग हो गए, हालांकि उनके बीच वैधानिक तलाक नहीं हुआ था। इस बीच, दूल्हे का रिश्ता इटवा थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी हलीम की पुत्री के साथ तय हो गया। शनिवार को बारात पहुंची और निकाह की तैयारियां मची रही थीं, तभी पहली पत्नी सकीना और उसके परिवार को दूसरी शादी की जानकारी मिली। वे तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज करायी। जांच के दौरान पुलिस ने दूल्हे के पहले से शादीशुदा होने की पुष्टि की, जिसके बाद निकाह रुकवा दिया गया और दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। सच्चाई सामने आने पर, लड़की पक्ष ने भी शादी को त्याग दिया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई हुई है और दोनों पक्षों से बातचीत जारी है। मामले की जांच के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी





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