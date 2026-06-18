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इथेनॉल ब्लेंडिंग: क्या आपकी कार का माइलेज कम होगा?

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इथेनॉल ब्लेंडिंग: क्या आपकी कार का माइलेज कम होगा?
इथेनॉल ब्लेंडिंगई20 ईंधनई85 फ्यूल
📆18-06-2026 13:16:00
📰BBC News Hindi
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भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति पर विस्तृत चर्चा। इसके लाभ, नुकसान और वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण।

भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति अपनाई है। यह नीति कई कारणों से प्रेरित है, जिनमें शमूम में मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की बचत, कृषि क्षेत्र के लिए नए बाजार की स्थापना और पर्यावरणीय लाभ शामिल हैं। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की अभिव्यक्ति ई20 कहलाती है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल शामिल होता है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक पूरे देश में ई20 के लक्ष्य को पूरा करना है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्के से प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं और किसानों को आय के नए स्रोत मिले हैं। केन्द्रीय आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक गन्ने और मक्का किसानों को इस कार्यक्रम से 1.

58 लाख करोड़ रुपये की आय हुई है। यह नीति न केवल आर्थिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभदायक है। इथेनॉल जलने पर पेट्रोल की तुलना में कम धुआं प्रदान करता है और सरकार का अनुमान है कि इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 61 प्रतिशत की कमी लाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इथेनॉल ब्लेंडिंग के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इथेनॉल में ऊर्जा घटक होने के कारण कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि उनके वाहनों का माइलेज 30-50 प्रतिशत तक कम हो गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल युक्त ईंधन इंजन के पुर्जों, ईंधन लाइनों और टैंकों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि यह नमी सोखने वाला पदार्थ है। इससे रखरखाव लागत बढ़ सकती है। सरकार ने इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि ब्लेंडिंग सावधानीपूर्वक किया जा रहा है और इंजन की शक्ति कम होने के बावजूद ईंधन की कीमत में कमी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी। लेकिन वास्तविक उपयोगकर्ताओं की शिकायतें जारी हैं। हालांकि, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लायक वाहनों के लिए ही अनुमति दी जाती है जो एबीएस 6 उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। 5 जून 2026 को देश में ई85 फ्यूल भी लॉन्च किया गया था, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल शामिल है। इसकी कीमत ई20 पेट्रोल से 20 रुपये प्रति लीटर कम बताई जा रही है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ई85 की ऊर्जा कम होने के कारण इंजन की शक्ति प्रभावित होगी, लेकिन कीमत में कमी इस कमी की भरपाई कर देगी। हालांकि, ई85 ईंधन केवल कुछ विशिष्ट वाहनों के लिए उपयुक्त है और हर जगह उपलब्ध नहीं है। कुछ बीमा कंपनियां ई20 ईंधन के उपयोग से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करने का इशारा कर रही हैं। अभी तक इस कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से समीक्षा और सावधानी से लागू किया जा रहा है

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