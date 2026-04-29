इथेनॉल क्रांति: ऊर्जा सुरक्षा या जल संकट का आमंत्रण?

भारत में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकारी नीति पर सवाल उठ रहे हैं। यह नीति जल संकट को बढ़ा सकती है और किसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चावल आधारित इथेनॉल उत्पादन के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि नीति आयोग ने 2030 तक कई शहरों में जल संकट की चेतावनी दी है।

भारत में पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इथेनॉल को जिस तरह 'क्रांति' बताया जा रहा है, वह दरअसल ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर एक बड़ा 'नीतिगत धोखा' और आने वाले जल संकट की भयावह आहट है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस धान की खेती को 'पानी का दुश्मन' बताकर पंजाब-हरियाणा के किसानों को विलेन की तरह पेश किया गया, आज उसी अनाज को ' ग्रीन फ्यूल ' की भट्टी में झोंका जा रहा है। एक तरफ नीति आयोग 2030 तक देश के कई बड़े शहरों में जल संकट की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ सरकार मात्र 1 लीटर चावल-आधारित इथेनॉल के लिए करीब 10,790 लीटर बेशकीमती पानी स्वाहा कर 95 लाख टन अनाज बर्बाद करने की तैयारी में है। ग्रीन फ्यूल का यह मुखौटा दरअसल आम आदमी की थाली और आने वाली नस्लों के पानी की बलि पर टिका है, जो एक गंभीर पर्यावरण संकट को व्यापारिक मुनाफे में बदलने का सोची-समझी साजिश जैसा दिखता है। यह एक गंभीर नीतिगत विडंबना है कि जिन किसानों को कभी धान की खेती के लिए कटघरे में खड़ा किया गया, आज उन्हीं के उगाए चावल को ' ग्रीन फ्यूल ' के नाम पर कंपनियों को कौड़ियों के दाम देकर बर्बाद किया जा रहा है, जो न केवल जल संकट को खुला आमंत्रण है बल्कि टैक्सपेयर्स के पैसे का भी साफ-साफ दुरुपयोग है। नीति आयोग की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) रिपोर्ट जब यह डरावनी चेतावनी दे रही हो कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 बड़े शहरों का भूजल 'शून्य' होकर दम तोड़ देगा, तब चावल से इथेनॉल बनाने की यह सरकारी जिद सीधे तौर पर 'आत्मघाती' कदम जान पड़ती है। ऊर्जा सुरक्षा के छलावे में अन्न और जल की यह बर्बादी दरअसल भविष्य की पीढ़ियों की प्यास और उनके अस्तित्व का एक क्रूर नीतिगत सौदा है, जो आने वाले समय में एक जल त्रासदी का आधार तैयार कर रहा है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के अनुसार, चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर, मक्के से 4,670 लीटर और गन्ने से 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3,000 लीटर पानी खर्च होता है, और 1 टन चावल से लगभग 470 लीटर इथेनॉल बनता है। तर्क यह कहता है कि यदि ऊर्जा सुरक्षा अनिवार्य है, तो सरकार को गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल को बढ़ावा देना चाहिए, न कि चावल को। लेकिन सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024-25 के लिए चावल का आवंटन बढ़ाकर 52 लाख टन कर दिया है और इसे ESY 2025-26 में 90 लाख टन तक ले जाने की तैयारी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में 'टूटे चावल' की हिस्सेदारी को 25 से घटाकर 10 फीसदी करने की योजना है, जिससे सालाना लगभग 90 लाख टन टूटा चावल इथेनॉल उद्योग को मिलेगा। यह ' ग्रीन फ्यूल ' के जुनून में अरबों-खरबों लीटर भूजल को 'जलाने' जैसा है। यह ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल-अधिकार पर डकैती है। सरकार डिस्टिलरीज को महज 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल दे रही है, जबकि इसकी वास्तविक आर्थिक लागत 4,173 रुपये आती है, जिससे कंपनियों को भारी सब्सिडी मिल रही है। पहले टैक्सपेयर के पैसे से खाद, बिजली और पानी पर सब्सिडी देकर धान उगाया गया, फिर उसे MSP पर खरीदा गया और अब उसी अनाज को दोबारा घाटा सहकर कंपनियों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा है। इस नीति का सबसे बुरा असर मक्का किसानों पर पड़ा है, जिन्हें सरकार ने 'ऊर्जादाता' बनने का सपना दिखाकर मक्का उगाने को प्रेरित किया, लेकिन अब चावल का कोटा बढ़ने से बाजार में मक्के की कीमतें गिर गई हैं। इस पूरी नीति का सबसे क्रूर पहलू वह 'नैरेटिव' है, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ बुना गया है, जिन्हें वर्षों से धान उगाने के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। अब इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। देश की कुल 1,822 करोड़ लीटर की इथेनॉल क्षमता में सबसे अधिक उन्हीं राज्यों में है जो बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं.

भारत में पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इथेनॉल को जिस तरह 'क्रांति' बताया जा रहा है, वह दरअसल ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर एक बड़ा 'नीतिगत धोखा' और आने वाले जल संकट की भयावह आहट है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस धान की खेती को 'पानी का दुश्मन' बताकर पंजाब-हरियाणा के किसानों को विलेन की तरह पेश किया गया, आज उसी अनाज को 'ग्रीन फ्यूल' की भट्टी में झोंका जा रहा है। एक तरफ नीति आयोग 2030 तक देश के कई बड़े शहरों में जल संकट की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ सरकार मात्र 1 लीटर चावल-आधारित इथेनॉल के लिए करीब 10,790 लीटर बेशकीमती पानी स्वाहा कर 95 लाख टन अनाज बर्बाद करने की तैयारी में है। ग्रीन फ्यूल का यह मुखौटा दरअसल आम आदमी की थाली और आने वाली नस्लों के पानी की बलि पर टिका है, जो एक गंभीर पर्यावरण संकट को व्यापारिक मुनाफे में बदलने का सोची-समझी साजिश जैसा दिखता है। यह एक गंभीर नीतिगत विडंबना है कि जिन किसानों को कभी धान की खेती के लिए कटघरे में खड़ा किया गया, आज उन्हीं के उगाए चावल को 'ग्रीन फ्यूल' के नाम पर कंपनियों को कौड़ियों के दाम देकर बर्बाद किया जा रहा है, जो न केवल जल संकट को खुला आमंत्रण है बल्कि टैक्सपेयर्स के पैसे का भी साफ-साफ दुरुपयोग है। नीति आयोग की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) रिपोर्ट जब यह डरावनी चेतावनी दे रही हो कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 बड़े शहरों का भूजल 'शून्य' होकर दम तोड़ देगा, तब चावल से इथेनॉल बनाने की यह सरकारी जिद सीधे तौर पर 'आत्मघाती' कदम जान पड़ती है। ऊर्जा सुरक्षा के छलावे में अन्न और जल की यह बर्बादी दरअसल भविष्य की पीढ़ियों की प्यास और उनके अस्तित्व का एक क्रूर नीतिगत सौदा है, जो आने वाले समय में एक जल त्रासदी का आधार तैयार कर रहा है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के अनुसार, चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर, मक्के से 4,670 लीटर और गन्ने से 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3,000 लीटर पानी खर्च होता है, और 1 टन चावल से लगभग 470 लीटर इथेनॉल बनता है। तर्क यह कहता है कि यदि ऊर्जा सुरक्षा अनिवार्य है, तो सरकार को गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल को बढ़ावा देना चाहिए, न कि चावल को। लेकिन सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024-25 के लिए चावल का आवंटन बढ़ाकर 52 लाख टन कर दिया है और इसे ESY 2025-26 में 90 लाख टन तक ले जाने की तैयारी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में 'टूटे चावल' की हिस्सेदारी को 25 से घटाकर 10 फीसदी करने की योजना है, जिससे सालाना लगभग 90 लाख टन टूटा चावल इथेनॉल उद्योग को मिलेगा। यह 'ग्रीन फ्यूल' के जुनून में अरबों-खरबों लीटर भूजल को 'जलाने' जैसा है। यह ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल-अधिकार पर डकैती है। सरकार डिस्टिलरीज को महज 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल दे रही है, जबकि इसकी वास्तविक आर्थिक लागत 4,173 रुपये आती है, जिससे कंपनियों को भारी सब्सिडी मिल रही है। पहले टैक्सपेयर के पैसे से खाद, बिजली और पानी पर सब्सिडी देकर धान उगाया गया, फिर उसे MSP पर खरीदा गया और अब उसी अनाज को दोबारा घाटा सहकर कंपनियों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा है। इस नीति का सबसे बुरा असर मक्का किसानों पर पड़ा है, जिन्हें सरकार ने 'ऊर्जादाता' बनने का सपना दिखाकर मक्का उगाने को प्रेरित किया, लेकिन अब चावल का कोटा बढ़ने से बाजार में मक्के की कीमतें गिर गई हैं। इस पूरी नीति का सबसे क्रूर पहलू वह 'नैरेटिव' है, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ बुना गया है, जिन्हें वर्षों से धान उगाने के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। अब इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। देश की कुल 1,822 करोड़ लीटर की इथेनॉल क्षमता में सबसे अधिक उन्हीं राज्यों में है जो बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं





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