इनंदन में एक मां ने मार डाली अपनी बेटी की जान, इससे एक गांव में मातम पसर गया

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के आटा इलाके के अकबरपुर इटौरा गांव में एक मां ने अपनी 4 साल की बेटी की जान मार ली। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, मां और उसके पति के बीच विवाद शुरू हुआ था और कुछ देर बाद मां ने बेटी को जमीन पर लेकर गला कस दिया। वह चाहती थी कि आवाज बाहर न जाए। इसके बाद वह साड़ी जमीनी पर बैठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद निलंबित की गई है महिला।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के आटा इलाके के अकबरपुर इटौरा गांव में चार साल की मासूम नैना की हत्या से जुड़ी बेहद दर्दनाक जानकारी सामने आई है। परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे से ही महिला विनीता और उसके पति राजकुमार के बीच विवाद शुरू हो गया था। दोनों के बीच देर रात तक कहासुनी और झगड़ा चलता रहा। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान चार साल की मासूम नैना बीच-बीच में रो पड़ती थी। इस पर मां उसे चुप कराती रही। परिजनों के मुताबिक घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ था और रात करीब 12 बजे तक झगड़ा चलता रहा। इसके बाद राजकुमार अपने दोनों बेटों के साथ अलग चारपाई पर सो गया, जबकि विनीता अपनी बेटी नैना को लेकर दूसरी ओर लेट गई। जानकारी के अनुसार तड़के करीब दो बजे विनीता उठी और सो रही मासूम नैना को जमीन पर ले गई। वहां उसने गमछे से बच्ची का गला कस दिया। आशंका जताई जा रही है कि आवाज बाहर न जाए, इसलिए उसने जमीन पर लेटाकर वारदात को अंजाम दिया। मासूम की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बाद में जब पिता की नींद खुली और उसने बेटी को मृत अवस्था में देखा तो वह फूट-फूट कर रो पड़ा। परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया। विनीता ने जमीन पर लाल साड़ी बिछाई थी ग्रामीणों के मुताबिक, मां विनीता ने गमछे का टुकड़ा फाड़कर बच्ची के गले में बांधा और उसे कस दिया। घटना को लेकर गांव में गहरा आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जिस मां की गोद में बच्ची खुद को सबसे सुरक्षित समझती थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। बताया गया कि घटना से पहले विनीता ने जमीन पर लाल साड़ी बिछाई थी। इसके बाद वह नैना को गोद में उठाकर वहां ले गई। घटना के बाद बच्ची का शव उसी साड़ी पर पड़ा मिला। इस दृश्य देखकर गांव की महिलाओं की आंखें नम हो गईं। तीन चारपाइयां बिछी थीं.

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के आटा इलाके के अकबरपुर इटौरा गांव में चार साल की मासूम नैना की हत्या से जुड़ी बेहद दर्दनाक जानकारी सामने आई है। परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे से ही महिला विनीता और उसके पति राजकुमार के बीच विवाद शुरू हो गया था। दोनों के बीच देर रात तक कहासुनी और झगड़ा चलता रहा। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान चार साल की मासूम नैना बीच-बीच में रो पड़ती थी। इस पर मां उसे चुप कराती रही। परिजनों के मुताबिक घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ था और रात करीब 12 बजे तक झगड़ा चलता रहा। इसके बाद राजकुमार अपने दोनों बेटों के साथ अलग चारपाई पर सो गया, जबकि विनीता अपनी बेटी नैना को लेकर दूसरी ओर लेट गई। जानकारी के अनुसार तड़के करीब दो बजे विनीता उठी और सो रही मासूम नैना को जमीन पर ले गई। वहां उसने गमछे से बच्ची का गला कस दिया। आशंका जताई जा रही है कि आवाज बाहर न जाए, इसलिए उसने जमीन पर लेटाकर वारदात को अंजाम दिया। मासूम की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बाद में जब पिता की नींद खुली और उसने बेटी को मृत अवस्था में देखा तो वह फूट-फूट कर रो पड़ा। परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया। विनीता ने जमीन पर लाल साड़ी बिछाई थी ग्रामीणों के मुताबिक, मां विनीता ने गमछे का टुकड़ा फाड़कर बच्ची के गले में बांधा और उसे कस दिया। घटना को लेकर गांव में गहरा आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जिस मां की गोद में बच्ची खुद को सबसे सुरक्षित समझती थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। बताया गया कि घटना से पहले विनीता ने जमीन पर लाल साड़ी बिछाई थी। इसके बाद वह नैना को गोद में उठाकर वहां ले गई। घटना के बाद बच्ची का शव उसी साड़ी पर पड़ा मिला। इस दृश्य देखकर गांव की महिलाओं की आंखें नम हो गईं। तीन चारपाइयां बिछी थीं





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महिलाओं के सीड्यू बेटियां और मां को अपराध गांव में मातम पसरना

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