ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका के सामने पाँच शर्तें रखी हैं, जिनमें संघर्ष समाप्ति, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और तेल प्रतिबंध हटाने जैसी माँगें शामिल हैं।

ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने हाल ही में अमेरिकी सरकार के सामने पाँच कड़ी शर्तें रखी हैं, जिनमें संघर्ष पर पूर्ण विराम, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरान ी सिस्टम को स्वीकार करना, तेल प्रतिबंध हटाना और जब्त की गई संपत्ति वापस करना शामिल है। अजीजी का यह बयान हाल ही में होर्मुज में अमेरिकी बोटों पर हुए हमले के बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है, तो 30 से 60 दिनों की बातचीत के माध्यम से अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। अजीजी ने स्पष्ट किया कि ईरान का अमेरिका पर भरोसा नहीं है और दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे और अस्थायी नहीं हैं। उनका यह संकेत था कि अगर अमेरिका अपने भरोसे को पुनः स्थापित करना चाहता है, तो उसे इन शर्तों पर सहमत होना होगा। पहले शर्त में इराक और लेबनान समेत पूरी क्षेत्र के संघर्ष को समाप्त करना शामिल है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ हो रही तनावपूर्ण स्थितियों को सुलझाना है। दूसरा शर्त पूरी तरह से अमेरिकी सैन्य आक्रमणों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में पेश किया गया है ताकि ईरान की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरी शर्त में नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की माँग की गयी है, जिससे ईरान के समुद्री वाहनों को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार मिले। चौथी शर्त में ईरान ी सिस्टम को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ईरान का आपूर्ति रेखा सही समय पर चलती रहे। पाँचवी शर्त में ओयल प्रतिबंधों को हटाने की माँग की गयी है, जिससे देश की ऊर्जा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अजीजी ने उल्लेख किया कि इज़राइल और अमेरिका के बीच इस संघर्ष को समाप्त करने की इच्छा थी, लेकिन ईरान द्वारा किये गये जवाब के कारण दोनों पक्षों को संघर्षविराम और वार्ता के रास्ते पर चलना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपने राजनीति क और सैन्य हितों को दृढ़ता से बरकरार रखेगा, साथ ही अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण और संवादात्मक तनाव को भी स्वीकार कर रहा है। अजीजी ने आगे यह भी बताया कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है, तो अगले 30 और 60 दिनों में बचे हुए मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। यह बयान इरानी सांसद हितों की स्पष्ट जानकारी देता है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक संभावित रास्ता प्रस्तुत करता है.

ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने हाल ही में अमेरिकी सरकार के सामने पाँच कड़ी शर्तें रखी हैं, जिनमें संघर्ष पर पूर्ण विराम, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरानी सिस्टम को स्वीकार करना, तेल प्रतिबंध हटाना और जब्त की गई संपत्ति वापस करना शामिल है। अजीजी का यह बयान हाल ही में होर्मुज में अमेरिकी बोटों पर हुए हमले के बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है, तो 30 से 60 दिनों की बातचीत के माध्यम से अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। अजीजी ने स्पष्ट किया कि ईरान का अमेरिका पर भरोसा नहीं है और दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे और अस्थायी नहीं हैं। उनका यह संकेत था कि अगर अमेरिका अपने भरोसे को पुनः स्थापित करना चाहता है, तो उसे इन शर्तों पर सहमत होना होगा। पहले शर्त में इराक और लेबनान समेत पूरी क्षेत्र के संघर्ष को समाप्त करना शामिल है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ हो रही तनावपूर्ण स्थितियों को सुलझाना है। दूसरा शर्त पूरी तरह से अमेरिकी सैन्य आक्रमणों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में पेश किया गया है ताकि ईरान की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरी शर्त में नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की माँग की गयी है, जिससे ईरान के समुद्री वाहनों को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार मिले। चौथी शर्त में ईरानी सिस्टम को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ईरान का आपूर्ति रेखा सही समय पर चलती रहे। पाँचवी शर्त में ओयल प्रतिबंधों को हटाने की माँग की गयी है, जिससे देश की ऊर्जा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अजीजी ने उल्लेख किया कि इज़राइल और अमेरिका के बीच इस संघर्ष को समाप्त करने की इच्छा थी, लेकिन ईरान द्वारा किये गये जवाब के कारण दोनों पक्षों को संघर्षविराम और वार्ता के रास्ते पर चलना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपने राजनीतिक और सैन्य हितों को दृढ़ता से बरकरार रखेगा, साथ ही अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण और संवादात्मक तनाव को भी स्वीकार कर रहा है। अजीजी ने आगे यह भी बताया कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है, तो अगले 30 और 60 दिनों में बचे हुए मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। यह बयान इरानी सांसद हितों की स्पष्ट जानकारी देता है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक संभावित रास्ता प्रस्तुत करता है





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