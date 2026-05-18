इमरान खान की सरकार के पतन का गहरा विश्लेषण: अमेरिकी हस्तक्षेप और पाक सेना का गुप्त खेल

हाल ही में सार्वजनिक हुए गोपनीय दस्तावेजों और साइफर लीक ने यह खुलासा किया है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिका और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की एक सोची-समझी साजिश थी।

पाकिस्तान की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से जारी उथल-पुथल और सत्ता के संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में सार्वजनिक डोमेन में आए कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों ने एक नए और चौंकाने वाले खुलासे को जन्म दिया है। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार का गिरना केवल एक संसदीय प्रक्रिया या अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक साजिश, अमेरिकी दबाव और पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान की सोची-समझी रणनीति काम कर रही थी। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की संप्रभुता और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच के तनाव को दर्शाता है। विशेष रूप से आई-0678 साइफर नामक गोपनीय संदेश ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे यह पता चलता है कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच के संवादों ने सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की दिशा तय की। इस पूरे प्रकरण के केंद्र में इमरान खान की स्वतंत्र विदेश नीति थी, जिसने पाकिस्तान के पारंपरिक सत्ता केंद्रों को असहज कर दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के समय इमरान खान की मॉस्को यात्रा ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों में दरार पैदा कर दी। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान पूरी तरह से पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा रहे, लेकिन खान ने रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया और किसी भी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय संतुलन बनाने की कोशिश की। लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को इस स्वतंत्र रुख के प्रति सचेत किया था। इसी दबाव के परिणामस्वरूप, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान ने राजनीतिक समीकरणों को बदलने का निर्णय लिया। अप्रैल 2022 में पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव इसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार स्थापित करना था, जो अमेरिका के साथ संबंधों को पुनः पटरी पर ला सके और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। दस्तावेजों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सैन्य प्रतिष्ठान ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए एक खतरे के रूप में देखा। पीटीआई ने शहरी युवाओं, शिक्षित मध्यम वर्ग और विदेशों में बसे पाकिस्तानी प्रवासियों के बीच एक अभूतपूर्व जनाधार विकसित कर लिया था। सैन्य नेतृत्व को डर था कि यदि कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा होता है जो पूरी तरह से सैन्य ढांचे के प्रभाव से मुक्त हो और अपनी वैधता सीधे जनता से प्राप्त करे, तो सेना का पारंपरिक राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो सकता है। इसी कारण, सरकार गिरने के बाद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ व्यापक दमनकारी कार्रवाई शुरू की गई। इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, पार्टी सदस्यों का दलबदल, चुनावी अयोग्यताओं का दौर और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण शामिल था। डिजिटल निगरानी के जरिए कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई ताकि किसी भी स्वतंत्र जनाधारित आंदोलन को पनपने से रोका जा सके। सबसे विडंबनापूर्ण बात यह रही कि जिस आई-0678 साइफर का उपयोग इमरान खान ने विदेशी हस्तक्षेप को साबित करने के लिए किया था, बाद में उसी दस्तावेज को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया। राज्य गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के तहत इमरान खान और उनके सहयोगियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इससे यह साबित होता है कि कूटनीतिक संचार और विदेशी प्रभाव की आशंकाओं को घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवादी नैरेटिव पेश किया कि वे विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ आतंकवाद, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर निरंतर सहयोग बनाए रखा। इस रणनीति ने सैन्य प्रतिष्ठान को वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ अपने सामरिक लाभ को सुरक्षित रखने में मदद की, जबकि देश के भीतर लोकतंत्र का गला घोंटा गया। अंततः, ये खुलासे यह स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र संसद नहीं बल्कि वह सैन्य और कूटनीतिक गठजोड़ है जो अपनी सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्रियों का चयन और निष्कासन करता है.

पाकिस्तान की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से जारी उथल-पुथल और सत्ता के संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में सार्वजनिक डोमेन में आए कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों ने एक नए और चौंकाने वाले खुलासे को जन्म दिया है। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार का गिरना केवल एक संसदीय प्रक्रिया या अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक साजिश, अमेरिकी दबाव और पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान की सोची-समझी रणनीति काम कर रही थी। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की संप्रभुता और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच के तनाव को दर्शाता है। विशेष रूप से आई-0678 साइफर नामक गोपनीय संदेश ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे यह पता चलता है कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच के संवादों ने सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की दिशा तय की। इस पूरे प्रकरण के केंद्र में इमरान खान की स्वतंत्र विदेश नीति थी, जिसने पाकिस्तान के पारंपरिक सत्ता केंद्रों को असहज कर दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के समय इमरान खान की मॉस्को यात्रा ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों में दरार पैदा कर दी। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान पूरी तरह से पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा रहे, लेकिन खान ने रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया और किसी भी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय संतुलन बनाने की कोशिश की। लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को इस स्वतंत्र रुख के प्रति सचेत किया था। इसी दबाव के परिणामस्वरूप, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान ने राजनीतिक समीकरणों को बदलने का निर्णय लिया। अप्रैल 2022 में पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव इसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार स्थापित करना था, जो अमेरिका के साथ संबंधों को पुनः पटरी पर ला सके और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। दस्तावेजों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सैन्य प्रतिष्ठान ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए एक खतरे के रूप में देखा। पीटीआई ने शहरी युवाओं, शिक्षित मध्यम वर्ग और विदेशों में बसे पाकिस्तानी प्रवासियों के बीच एक अभूतपूर्व जनाधार विकसित कर लिया था। सैन्य नेतृत्व को डर था कि यदि कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा होता है जो पूरी तरह से सैन्य ढांचे के प्रभाव से मुक्त हो और अपनी वैधता सीधे जनता से प्राप्त करे, तो सेना का पारंपरिक राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो सकता है। इसी कारण, सरकार गिरने के बाद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ व्यापक दमनकारी कार्रवाई शुरू की गई। इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, पार्टी सदस्यों का दलबदल, चुनावी अयोग्यताओं का दौर और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण शामिल था। डिजिटल निगरानी के जरिए कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई ताकि किसी भी स्वतंत्र जनाधारित आंदोलन को पनपने से रोका जा सके। सबसे विडंबनापूर्ण बात यह रही कि जिस आई-0678 साइफर का उपयोग इमरान खान ने विदेशी हस्तक्षेप को साबित करने के लिए किया था, बाद में उसी दस्तावेज को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया। राज्य गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के तहत इमरान खान और उनके सहयोगियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इससे यह साबित होता है कि कूटनीतिक संचार और विदेशी प्रभाव की आशंकाओं को घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवादी नैरेटिव पेश किया कि वे विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ आतंकवाद, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर निरंतर सहयोग बनाए रखा। इस रणनीति ने सैन्य प्रतिष्ठान को वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ अपने सामरिक लाभ को सुरक्षित रखने में मदद की, जबकि देश के भीतर लोकतंत्र का गला घोंटा गया। अंततः, ये खुलासे यह स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र संसद नहीं बल्कि वह सैन्य और कूटनीतिक गठजोड़ है जो अपनी सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्रियों का चयन और निष्कासन करता है





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इमरान खान पाकिस्तान सेना अमेरिकी हस्तक्षेप साइफर लीक सत्ता परिवर्तन

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