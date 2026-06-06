इम्तियाज अली का दुख: जब हैरी मेट सेजल एक गंवाया हुआ मौका

इम्तियाज अली ने शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल को लेकर दुख जताते हुए कहा कि कहानी में दम था लेकिन वह सही ढंग से पेश नहीं कर पाए।
इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल को लेकर दुख जताया है। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जिसमें शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक गंवाया हुआ मौका था क्योंकि कहानी में बहुत दम था लेकिन वह इसे सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। उन्होंने फिल्म को 10 में से सिर्फ 3 रेटिंग दी। इम्तियाज ने कहा कि फिल्म की विफलता के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बताया कि लोगों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की कि यह फिल्म भी उनकी ही है लेकिन इससे उनका दुख और बढ़ गया। उन्होंने फिल्म को एक बदकिस्मत बच्चे की संज्ञा दी और कहा कि उन्हें इससे अपनापन महसूस होता है। उनके अनुसार फिल्म की कहानी में अपार संभावनाएं थीं लेकिन वह उन्हें तलाश नहीं पाए। फिल्म जब हैरी मेट सेजल शाह रुख और अनुष्का की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर काफी प्रचार था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इम्तियाज अली फिल्म मैं वापस आऊंगा का प्रमोशन कर रहे हैं जो 12 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। इम्तियाज की फिल्मों को हमेशा कहानी और भावनाओं के लिए सराहा गया है लेकिन इस फिल्म में वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए.
इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल को लेकर दुख जताया है। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जिसमें शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक गंवाया हुआ मौका था क्योंकि कहानी में बहुत दम था लेकिन वह इसे सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। उन्होंने फिल्म को 10 में से सिर्फ 3 रेटिंग दी। इम्तियाज ने कहा कि फिल्म की विफलता के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बताया कि लोगों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की कि यह फिल्म भी उनकी ही है लेकिन इससे उनका दुख और बढ़ गया। उन्होंने फिल्म को एक बदकिस्मत बच्चे की संज्ञा दी और कहा कि उन्हें इससे अपनापन महसूस होता है। उनके अनुसार फिल्म की कहानी में अपार संभावनाएं थीं लेकिन वह उन्हें तलाश नहीं पाए। फिल्म जब हैरी मेट सेजल शाह रुख और अनुष्का की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर काफी प्रचार था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इम्तियाज अली फिल्म मैं वापस आऊंगा का प्रमोशन कर रहे हैं जो 12 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। इम्तियाज की फिल्मों को हमेशा कहानी और भावनाओं के लिए सराहा गया है लेकिन इस फिल्म में वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए
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