इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट एनओसी मामले में याचिका स्वीकार कर अफसरशाही पर सख्त टिप्पणी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो एफआईआर के चलते पासपोर्ट एनओसी देने से इनकार को गलत ठहराते हुए याचिका स्वीकार की और वरिष्ठ अफसरों की जवाबदेही पर सख्त टिप्पणी की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट के लिए एनओसी देने से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने यूपी की अफसरशाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब वरिष्ठ अफसरों को भी उनके मातहत काम कर रहे कर्मचारियों की गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। कर्मचारियों की गलती के लिए अधिकारियों को आपराधिक तौर पर भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह टिप्पणी पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी अपेक्षा है कि यूपी सरकार अफसरशाही में जवाबदेही तय करने के लिए ' सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ' का सिद्धांत अपनाएगी। जस्टिस विनोद दिवाकर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बरेली के अवनीश कुमार अग्रवाल की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। बेंच ने निचली अदालत का वह आदेश निरस्त कर दिया जिसमें दो एफआईआर के चलते पासपोर्ट के लिए एनओसी देने से इनकार को वैध ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया और पासपोर्ट प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली को भी निर्देश दिया कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करे या नवीनीकृत करे। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 18 साल पहले वाणिज्य कर अफसरों के साथ मिलकर दस्तावेज जलवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हैं। ये मामले बिजनौर के नजीबाबाद और मंडावली थाने में दर्ज हैं। इसी आधार पर पुलिस-प्रशासन ने अवनीश कुमार अग्रवाल को पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया था। अवनीश ने इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत का रुख किया लेकिन वहां से झटका लगने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने न केवल याचिका स्वीकार की बल्कि अफसरशाही की जवाबदेही पर कड़ा संदेश दिया। यह फैसला उन सभी नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो प्रशासनिक लापरवाही या पुरानी एफआईआर के कारण पासपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रह जाते हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट के लिए एनओसी देने से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने यूपी की अफसरशाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब वरिष्ठ अफसरों को भी उनके मातहत काम कर रहे कर्मचारियों की गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। कर्मचारियों की गलती के लिए अधिकारियों को आपराधिक तौर पर भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह टिप्पणी पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी अपेक्षा है कि यूपी सरकार अफसरशाही में जवाबदेही तय करने के लिए 'सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी' का सिद्धांत अपनाएगी। जस्टिस विनोद दिवाकर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बरेली के अवनीश कुमार अग्रवाल की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। बेंच ने निचली अदालत का वह आदेश निरस्त कर दिया जिसमें दो एफआईआर के चलते पासपोर्ट के लिए एनओसी देने से इनकार को वैध ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया और पासपोर्ट प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली को भी निर्देश दिया कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करे या नवीनीकृत करे। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 18 साल पहले वाणिज्य कर अफसरों के साथ मिलकर दस्तावेज जलवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हैं। ये मामले बिजनौर के नजीबाबाद और मंडावली थाने में दर्ज हैं। इसी आधार पर पुलिस-प्रशासन ने अवनीश कुमार अग्रवाल को पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया था। अवनीश ने इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत का रुख किया लेकिन वहां से झटका लगने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने न केवल याचिका स्वीकार की बल्कि अफसरशाही की जवाबदेही पर कड़ा संदेश दिया। यह फैसला उन सभी नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो प्रशासनिक लापरवाही या पुरानी एफआईआर के कारण पासपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रह जाते हैं





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