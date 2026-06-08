इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया परास्नातक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विभिन्न स्नातकोत्तर, व्यावसायिक एवं विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी)-2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विभिन्न स्नातकोत्तर, व्यावसायिक एवं विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी)-2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 15 से 18 जून तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र नौ जून से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार एलएलबी (आनर्स), एलएलएम, पीजीएटी-1 तथा एमकाम की परीक्षाएं आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों में आयोजित होंगी। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:40 बजे तक होगी। 15 जून को एमएससी एग्रीकल्चरल साइंस (एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलाजी), एमसीए, एमवीओसी मीडिया स्टडीज, एमएससी मैटेरियल साइंस, एमएफए, एमए वूमेंस स्टडीज और एमएड सहित कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसी दिन दूसरी पाली में एमएससी फूड टेक्नोलाजी, मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज, एमए गांधी विचार एवं शांति अध्ययन, एमए थिएटर एंड फिल्म, बीएड तथा पर्यावरण विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा होगी। 16 जून को एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमबीए/एमबीए-आरडी, एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग की परीक्षाएं प्रथम पाली में होंगी, जबकि दूसरी पाली में एमएससी बायोटेक्नोलाजी, एमए मास कम्युनिकेशन तथा एमएससी डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलाजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 17 जून को एलएलबी (आनर्स) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रथम पाली में होगी। वहीं एलएलएम, एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस, एमएससी एप्लाइड जियोलाजी (अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस), एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमपीएड तथा एमएससी बायोइन्फार्मेटिक्स की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। परीक्षा कार्यक्रम के अंतिम दिन 18 जून को पीजीएटी-1 की परीक्षा सुबह की पाली में तथा एमकाम की परीक्षा दूसरी पाली में आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं आनलाइन एवं आफलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। प्रवेश प्रभारी प्रो.

कपिंदर ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 9 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विभिन्न स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए करीब 28 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और उत्तर प्रदेश में आनलाइन-आफलाइन मोड में होगी। वहीं भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरूअनंतपुरम में आनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन होगी





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