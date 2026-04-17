इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में CBI जांच के आदेश, FIR दर्ज करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों के संबंध में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की जांच अब CBI को सौंपी गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ आया है, जिसमें राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील द्वारा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का प्रस्ताव रखने पर, न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया और एफआईआर दर्ज कर मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। अब सीबीआई इस मामले की

गहराई से जांच करेगी। यह पहली बार है जब लखनऊ बेंच में यह मामला इस महत्वपूर्ण स्तर पर सुना जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए हलफनामे को आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने अदालत में केस से जुड़ी सभी फाइलें प्रस्तुत कीं। याचिकाकर्ता, विग्नेश शिशिर, ने दावा किया है कि उन्होंने अदालत के सामने ऐसे दस्तावेज और प्रमाण पेश किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनावों में उनकी भागीदारी के रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह दलील इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि यह दोहरी नागरिकता के आरोप को बल प्रदान करती है। यह याचिका एक आपराधिक प्रार्थना पत्र के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें 28 जनवरी 2026 को स्पेशल MP-MLA मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोतवाली थाना, रायबरेली को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया है। याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के अलावा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के मौलिक सिद्धांतों से गहरा संबंध है। इस मामले में आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी, जो सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी। लखनऊ अग्निकांड जैसी अन्य खबरें इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है





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राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट CBI जांच दोहरी नागरिकता FIR

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