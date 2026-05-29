इलाहाबाद हाई कोर्ट: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं, यदि चार्जशीट पेश और संज्ञान हो चुकी हो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले दिया है कि यदि आरोपों की चार्जशीट पेश हो चुकी है और अदालत ने संज्ञान ले चुकी है तो शुरुआती गिरफ्तारी में अनियमितता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) दाखिल नहीं की जा सकती। न्यायपीठ ने कहा कि एक बार ट्रायल शुरू हो जाने के बाद आरोपित के पास जमानत या अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध रहते हैं।
इलाहाबाद उच्च न्याय ालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अभियुक्त के खिलाफ आरोपों वाला दस्तावेज ( चार्जशीट ) पेश हो चुका है और अदालत ने मुकदमे की संज्ञान ले चुकी है तथा कमिटल और ट्रायल की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो शुरुआती गिरफ्तारी या रिमांड में कथित अनियमितता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ( हेबियस कॉर्पस ) सुनवाई योग्य नहीं है। यह निर्णय न्याय मूर्ति सिद्धार्थ और न्याय मूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने नीरज एवं अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए दिया। आरोपित नीरज को वर्ष 2024 में ललितपुर (कोतवाली) में दर्ज दहशत हत्या, हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोपों वाले एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि गिरफ्तारी के समय उसे लिखित रूप Mein गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए और न ही उसके परिवार को इस सूचना दी गई, जिससे संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 22(1) तथा बीएनएसएस की प्रावधानों का उल्लंघन हुआ.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अभियुक्त के खिलाफ आरोपों वाला दस्तावेज (चार्जशीट) पेश हो चुका है और अदालत ने मुकदमे की संज्ञान ले चुकी है तथा कमिटल और ट्रायल की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो शुरुआती गिरफ्तारी या रिमांड में कथित अनियमितता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) सुनवाई योग्य नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने नीरज एवं अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए दिया। आरोपित नीरज को वर्ष 2024 में ललितपुर (कोतवाली) में दर्ज दहशत हत्या, हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोपों वाले एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि गिरफ्तारी के समय उसे लिखित रूप Mein गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए और न ही उसके परिवार को इस सूचना दी गई, जिससे संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 22(1) तथा बीएनएसएस की प्रावधानों का उल्लंघन हुआ
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