इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टायरों का जल्दी घिस जाना: कारण और समाधान

इलेक्ट्रिक वाहनों के टायरों का जल्दी घिस जाना एक सामान्य समस्या है। इस लेख में, हम इस समस्या के पीछे के कारणों और टायरों की लाइफ बढ़ाने के उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां ( ईवी ) अपनी लंबी रेंज, कम रनिंग कॉस्ट और आधुनिक फीचर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ईवी मालिकों के सामने एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है - टायर ों का जल्दी घिस जाना। टायर बनाने वाली कंपनी मिशेलिन के पूर्व अधिकारी स्कॉट क्लार्क ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों के टायर सामान्य पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तुलना में 20% तक अधिक तेजी से घिसते हैं। इस स्थिति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन्हें समझना और उचित उपाय अपनाना जरूरी है। इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी का वजन बहुत अधिक होता है, जिससे वाहन का कुल वजन काफी बढ़ जाता है। कई बार एक इलेक्ट्रिक कार अपनी जैसी दिखने वाली पेट्रोल कार से 1,000 से 1,500 किलो तक अधिक भारी हो सकती है। बीजीआर की रिपोर्ट के अनुसार, यह अतिरिक्त वजन सीधे टायर ों पर दबाव डालता है, जिससे वे जल्दी घिसने लगते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों में इंस्टैंट टॉर्क होता है, जो टायर ों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। पेट्रोल गाड़ियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सीलेटर दबाते ही रॉकेट की तरह भागने लगती हैं। इस अचानक मिलने वाले टॉर्क के कारण टायर ों और सड़क के बीच बहुत अधिक फ्रिक्शन होता है, जो रबर को जल्दी घिस देता है। ईवी के टायर विशेष रूप से सड़क का शोर कम करने और माइलेज बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। रेंज बढ़ाने के चक्कर में इनके टायर ों की ग्रिप अक्सर पतली और सख्त रखी जाती है, जिससे उनकी उम्र भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को ऐसे टायर ों की जरूरत होती है जो भारी वजन सह सकें और साथ ही शोर भी न करें। अगर आप अपनी ईवी में साधारण टायर लगवाते हैं, तो वे और भी जल्दी खराब हो सकते हैं। टायर ों की लाइफ बढ़ाने के लिए, अचानक एक्सलेरेटर न दबाएं, खास टायर ही चुनें, समय-समय पर टायर रोटेशन और अलाइनमेंट करवाएं, और टायर ों में हमेशा हवा का सही प्रेशर बनाए रखें.
इलेक्ट्रिक गाड़ियां (ईवी) अपनी लंबी रेंज, कम रनिंग कॉस्ट और आधुनिक फीचर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ईवी मालिकों के सामने एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है - टायरों का जल्दी घिस जाना। टायर बनाने वाली कंपनी मिशेलिन के पूर्व अधिकारी स्कॉट क्लार्क ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों के टायर सामान्य पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तुलना में 20% तक अधिक तेजी से घिसते हैं। इस स्थिति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन्हें समझना और उचित उपाय अपनाना जरूरी है। इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी का वजन बहुत अधिक होता है, जिससे वाहन का कुल वजन काफी बढ़ जाता है। कई बार एक इलेक्ट्रिक कार अपनी जैसी दिखने वाली पेट्रोल कार से 1,000 से 1,500 किलो तक अधिक भारी हो सकती है। बीजीआर की रिपोर्ट के अनुसार, यह अतिरिक्त वजन सीधे टायरों पर दबाव डालता है, जिससे वे जल्दी घिसने लगते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों में इंस्टैंट टॉर्क होता है, जो टायरों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। पेट्रोल गाड़ियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सीलेटर दबाते ही रॉकेट की तरह भागने लगती हैं। इस अचानक मिलने वाले टॉर्क के कारण टायरों और सड़क के बीच बहुत अधिक फ्रिक्शन होता है, जो रबर को जल्दी घिस देता है। ईवी के टायर विशेष रूप से सड़क का शोर कम करने और माइलेज बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। रेंज बढ़ाने के चक्कर में इनके टायरों की ग्रिप अक्सर पतली और सख्त रखी जाती है, जिससे उनकी उम्र भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को ऐसे टायरों की जरूरत होती है जो भारी वजन सह सकें और साथ ही शोर भी न करें। अगर आप अपनी ईवी में साधारण टायर लगवाते हैं, तो वे और भी जल्दी खराब हो सकते हैं। टायरों की लाइफ बढ़ाने के लिए, अचानक एक्सलेरेटर न दबाएं, खास टायर ही चुनें, समय-समय पर टायर रोटेशन और अलाइनमेंट करवाएं, और टायरों में हमेशा हवा का सही प्रेशर बनाए रखें
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